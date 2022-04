Kommentar

Uniteds største problem

Av Leif Welhaven

TUNG KVELD: Phil Jones og Harry Maguire hang ikke med mot Liverpool tirsdag kveld. Det endte med 0–4-tap.

Det er blytungt å gjenreise en klubb som ikke aner hva slags identitet den vil ha.



Det er både noe fascinerende og sørgelig over å studere hva som har skjedd med stormakten Manchester United. Mye er sagt og ment, mange har bommet stygt, håp og desillusjon har avløst hverandre.

Én ting fremstår stadig mer åpenbart. Noe helt fundamentalt har manglet på Old Trafford over tid.

Du kan investere dyrt der, klatte der, kaste sjefer eller justere formasjoner. Men en toppklubb kommer ingen vei uten en klar formening om hvem man er, og hvorfor man er nettopp det.

Noe av det aller mest vellykkede med Liverpool under Jürgen Klopp og Manchester City under Pep Guardiola, er jo en tydelig kongstanke om identitet. Da er nøkkelen å få brikker til å passe inn i et overordnet puslespill.

Den som kan identifisere Manchester Uniteds identitet i 2022, kan mer enn gjerne rekke opp hånden.

Det er mange grunner til at Liverpool ydmyket rivalen igjen tirsdag kveld, og at fremstod som om det var divisjonsforskjell på lagene. At det ene laget laget har en tydelig visjon, mens det andre har mistet seg selv, er trolig den aller viktigste.

Siden Alex Ferguson ga seg har klubben forsøkt seg med høyst sprikende stil og ulike spillemessige verdivalg.

GODE DAGER: Sir Alex Ferguson bygget opp Manchester United til stor suksess.

Van Gaal og Mourinho er for eksempel markante på høyst ulikt vis.

Det er også et stykke fra å skulle bygge langsiktig under en managerfersk nordmann, til å plutselig hente inn en aldrende superstjerne midt i den påståtte byggeprosessen.

Veldig mye positivt kan sies om Cristiano Ronaldo og Edinson Cavani, men det er ikke en 37-åring og en 35-åring som skal skyte Manchester United til langsiktig suksess.

Men ironisk nok har Ronaldo på mange vis vært en redning fra noe enda verre.

At han tross alt har 21 scoringer for et lag som er såpass dysfunksjonelt, kan jo få en til å undres over hvor United hadde uten ham.

Nå vil klubben havne i en brytningstid mellom nødvendig selvpisking, og hva som skal gjøres for å skape noe bærekraftig fremover.

Inn kommer etter all sannsynlighet Ajax-sjefen Erik ten Hag. Et av hans største problemer blir trolig den iboende utålmodigheten i klubben.

Håpet må være at det er blitt så ille at neste manager faktisk får tid til å oppnå noe. For her er det virkelig mye som må forandres.

Korttidsboss Ralf Rangnick la ingenting imellom etter Liverpool-ydmykelsen. Han antyder at opptil et tosifret antall spillere må inn. Det medfører naturlig nok en gigantisk ryddesjau av spillere som skal bort.

Diskusjonene går allerede høyt om hvem som bør være med videre. Den listen er ikke nødvendigvis så veldig lang, men det er heller ikke slik at alt og alle bør kastes på dør.

Bruno Fernandes, David de Gea og Jadon Sancho vil være navn den neste manageren vil bygge videre på, og det er også lov til å håpe at en spiller som Marcus Rashford kan finne selvtilliten han trenger igjen.

Også en håndfull andre vil nok få tillit videre, men det er neppe til å komme unna å røske opp på måter som vil gjøre vondt.

Her blir et av de sentrale spørsmålene om et prestisjeprosjekt som Harry Maguire har livets rett. Ja, han kostet 800 millioner og var god for England i EM.

Men på et punkt er det et spørsmål om det er tid for å erkjenne en bom. Det vil også gjøre noe med dynamikken i gruppen om Paul Pogba snart er borte.

Deretter blir naturlig nok hva den nye manageren kan tilføre at spillere inn i klubben. De siste årene har det ikke manglet på pengebruk. Jeg skal innrømme at jeg var blant dem som på et punkt trodde troppen kunne være konkurransedyktig.

PÅ VEI INN: Erik ten Hag fra Ajax.

Kanskje var det helt feil fra starten. Eller muligens er det bare slik at det ikke har kommet et fellesskap med en felles plan ut av isolert sett dyktige enkeltspillere.

Fremover er det uansett ikke den eller den enkeltspilleren som kan gjenreise Manchester United. Lakmustesten blir om det kan bygges et planmessig kollektiv, der spillerne har ferdigheter som utfyller hverandre, sjefen har makten over garderoben og klubben får en gjenkjennelig stil.

Erik ten Hag kan fort være rett mann for den oppgaven, men da må han få mulighet til å gjøre den ordentlig. Og det betyr trolig mye smerte på veien mot noe som kan bli bra på sikt.

En identitet er nemlig ikke bygget på en dag. Akkurat nå er fraværet av dette Manchester Uniteds aller største problem.