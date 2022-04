FRIGJØRINGEN: – Veien hit har ikke vært uten motstand. Hver eneste rettighet har vært tilkjempet, og det er ikke Stortinget eller de store mediene som har staket ut kursen. Vi kan takke aktivister som har arbeidet utrettelig i politikken, i mediene, i arbeidslivet og i kirken, skriver kronikkforfatteren. Bildet, med ikonet Kim Friele i sin midte, er fra Oslo Pride i 2015.

Straffbart, sykt og syndig

I dag er det er 50 år siden sex mellom menn ble lovlig i Norge. Kampen for avkriminalisering av homoseksualitet var første steg i en frigjøringskamp som har gått fra straff, sykeliggjøring og stigma til felles ekteskapslov og flere synlige skeive enn noen gang. Men kampene er ikke vunnet for godt.

INGE ALEXANDER GJESTVANG, leder, FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Avkriminaliseringen er svært nær i tid. Mange av dagens godt voksne homofile startet ungdomstiden som kriminelle. Paragraf 213 var den siste i en lang rekke lover som i over 1100 år regulerte seksualliv.

I paragrafen ble det eksplisitt sagt at «Finder utugtig omgjængelse sted mellem personer af mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med fængsel indtil 1 aar.»

FRIs forløper, Det Norske Forbund av 1948, ble stiftet i hemmelighet som en norsk avdeling under den danske organisasjonen Forbundet av 1948. Organisasjonen sendte og mottok post via det intetsigende «Foreningen for by og bygd».

For å bli medlem måtte en inviteres inn av noen som kjente og gikk god for deg. Arbeidet foregikk i stor grad i anonymitet. Å stå frem som medlem ville si å stå frem som kriminell.

DNF-48 endret profil da Kim Friele ble formann i 1966. Som kvinne var hun ikke omfattet av forbudet i §213 og kunne stå frem med navn i aviser, i møter med politikere og i annen nettverksbygging. Gradvis endret holdningene til likekjønnet samliv seg og i 1972 vedtok Stortinget å oppheve paragrafen.

Dette banet vei for store endringer i skeive liv i løpet av de neste tiårene. I 1978 ble homofili fjernet som diagnose. Vi fikk friheten til å bo og jobbe uten å frykte å bli kastet på gaten eller miste jobben. Homofil kjærlighet ble juridisk anerkjent i 1993 da partnerskapsloven kom. I 2009 fikk vi lov å gifte oss, lesbiske og bifile kvinner fikk lik tilgang til assistert befruktning som heterofile, og i 2017 fikk vi gifte oss i kirken.

Veien hit har ikke vært uten motstand. Hver eneste rettighet har vært tilkjempet, og det er ikke Stortinget eller de store mediene som har staket ut kursen. Vi kan takke aktivister som har arbeidet utrettelig i politikken, i mediene, i arbeidslivet, i kirken. I møte med latterliggjøring, hat og «annerledesgjøring» har de brukt klokhet, humor og samhold til å gjøre samfunnet vårt romsligere.

Norge var relativt tidlig ute med avkriminalisering, men sent ute på mye annet. Først i 2016 endret vi loven om endring av juridisk kjønn, som nå tillater å endre kjønn i passet uten å måtte sterilisere seg. Staten har fortsatt ikke beklaget denne praksisen.

I 2020 ble transpersoner og bifile inkludert i diskrimineringslovgivningen. I dag har du fortsatt ikke diskrimineringsvern for seksuell praksis – tvert imot kan din seksuelle identitet ekskludere deg fra å være blodgiver. Uten dette vernet må også flere i organisasjoner som jobber med bdsm og fetisjisme praktisere anonymitet på samme måte som i DNF -48.

TILBAKESLAG: – Russlands «propagandalov» forbyr å vise samkjønnede forhold som likeverdige med heterofile. Denne taktikken kopieres av autoritære i andre land, skriver kronikkforfatteren.

Dessverre ser vi også stillstand og tilbakegang på feltet mange steder i verden. Homoseksualitet forbys ikke alltid som handling, men gjennom innskrenking av ytrings- og organisasjonsfrihet. Russlands «propagandalov» forbyr å vise samkjønnede forhold som likeverdige med heterofile. Denne taktikken kopieres av autoritære i andre land. Kamp mot skeive rettigheter er et retorisk virkemiddel – som symbol for motstand mot vestlig innflytelse.

Autoritære politikeres propagandaapparat sprer trusler om «radikal kjønnsideologi» og bruker skremmebildene til å innskrenke andre menneskerettigheter, som for eksempel beskyttelse mot partnervold, og tilgang til abort.

I Polen demonstrerer kvinnegrupper side om side med LHBT-aktivister. Argumentasjonen som ligger bak er et speilbilde av motstanden i Norge for fem tiår siden: En må beskytte barna fra å bli forført i umoral.

Mange steder i verden er det fortsatt kriminelt å være som oss. Mange steder er det veldig farlig å være skeiv. Men over hele verden kjemper skeive viktige kamper, med stadig flere seire. Botswana og Angola er eksempler på land som helt nylig har fjernet koloniale sodomi-lover. Det forteller oss at kampene er verdt å kjempe.

En viktig forutsetning for å kjempe for rettigheter og ta en rettmessig plass i samfunnet er å få være sammen på egne premisser. Organisasjoner som Salam, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, Skeiv verden, FTPN, Skeivt kristent nettverk, den samiske skeive organisasjonen Garmeres, Skeiv ungdom, skeive nettverk i politiske partier, FRIs fylkeslag og andre interesseorganisasjoner bidrar til et mangfoldig tilbud av støtte, møteplasser, aktivisme og politisk arbeid. Det arrangeres også stadig flere prider i hele landet, mange på små steder, av lokale ildsjeler.

Aksepten for lesbiske og homofile blir stadig større. Men de av oss som er bifile, transpersoner, har funksjonsnedsettelser, andre bakgrunner og flere minoritetstilhørigheter kjemper fortsatt tøffe kamper. Sammensatt diskriminering, rasisme, funkofobi, transfobi og bifobi rammer hardt – spesielt i skeive miljøer. Vi må også gå i oss selv og tilby trygge rom med plass til hele mennesker.

Friheten kommer ikke av seg selv, men den kommer alle til gode. Vi må aldri ta den for gitt.