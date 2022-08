Kommentar

Dukker i dopingkrisen

Idrettspresident Berit Kjøll, kulturminister Anette Trettebergstuen og Antidoping Norge har havnet i en skikkelig floke.

Det er lettvint og småfeigt at Norges idrettsforbund skyver så mye av ansvaret for dopingkrisen over på Antidoping Norge.

Publisert:

Dette er en kommentar.

Norges troverdighet som antidopingnasjon er påført et åpent sår.

Utøvere under myndighetsalder ikke er testet uanmeldt de siste to årene. Det er derfor helt umulig å vite om fusk har foregått, og eventuelt i hvilket omfang. Selvsagt skaper slikt reaksjoner, ikke minst i Russland.

Dessverre fremstod det alt annet enn beroligende da Norges idrettsforbunds ledelse adresserte dopingsituasjonen langt ut i torsdagens «Åpen time». Her ble det kjent at saken har vært diskutert i flere år, men uten å finne en løsning.

Så eksploderte krisen plutselig i offentligheten.

Trolig har alle parter undervurdert skadepotensialet i at det kreves foreldresamtykke for å dopingteste utøvere under 18. En slik tolkning parkerer jo troverdigheten i antidopingarbeidet.

Det er ikke så lett å fordele skyldgraden mellom myndighetene, Norges idrettsforbund (NIF) og Antidoping Norge.

Men det som fremstår helt åpenbart, er at NIF går altfor langt i å fraskrive seg sitt eget ansvar.

Både generalsekretær Nils Einar Aas og president Berit Kjøll prøvde i pressemøtet hardt å skyve vanskelige spørsmål over til ADNO.

De understreker at det er antidopingorganets ansvar å at de holder seg internasjonalt godkjent. Men så enkel er ikke denne saken, siden NIF har hendene tydeligere på regelrattet enn de gir uttrykk for.

På idrettsforbundets egne sider står følgende helt klart: «NIF har organisert antidopingarbeidet på følgende måte. Ansvaret for regelverket ligger hos NIF».

Det fremgår også at forbundet «har det overordnete og formelle ansvaret for implementeringen og håndheving av antidopingreglene i all aktivitet som hører inn under NIF».

ADNO er organisert som en stiftelse, der idrettsforbundet oppnevner halvparten av styremedlemmene.

Saken underbygger problemet med at antidopingbyråer i idretten har en form for «kvasiuavhengighet».

I sum blir det altfor enkelt å forsøke å dukke unna i såpass stor grad som vi nå ser idrettstoppene gjøre. Det er også merkelig at saken ser ut som å ha slått ned som en bombe i særforbundene.

Hvorfor har ikke flere visst om problemene som forelå tidligere?

Riktignok beklaget Berit Kjøll til slutt tidsbruken, men vi må kunne forvente at idrettsorganisasjonen i større grad tar ansvar her.

De mulige sanksjonene mot norsk idrett er skremmende. I verste fall kan vi miste retten til å arrangere mesterskap eller oppleve at utøvere ikke får konkurrere internasjonalt.

Sannsynligvis blir det ikke så dramatisk. All fornuft tilsier at dette løser seg gjennom en lovendring forholdsvis fort. Det er jo ikke til å leve med at ungdommer ikke kan dopingtestes uanmeldt, og kloke hoder er nødt til å finne en farbar vei.

Men før vi har en løsning på plass, er den internasjonale omdømmeskaden for norsk idrett betydelig og voksende.

Det må flere aktører ta et tydelig ansvar for. Én av dem er definitivt Norges idrettsforbund.

Den ansvarsfraskrivelsen vi så langt har sett, er det dessverre ikke særlig kledelig.