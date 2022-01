Kommentar

Prins Andrew er ferdig

Av Yngve Kvistad

Dronning Elizabeths omsorg for prins Andrew viser en mor som beskytter sin sønn. Monarken er ikke like forsonlig.

Etter alt som har skjedd står den niende i arverekken til den britiske tronen ribbet og venneløs tilbake.

Uansett utfall av en mulig rettstvist mellom kvinnen som hevder at hun 17 år gammel ble seksuelt misbrukt av den da 41-årige prinsen, er hertugen av York ferdig i «The Firm».

«Firmaet» er kallenavnet dronningens far, Georg VI i sin tid satte på egen familie, hoffet og institusjonene som holder monarkiets funksjoner gående.

Det er en virksomhet som forutsetter et visst antall «working royals», som de kalles – arbeidende kongelige.

Ikke minst i Storbritannia, der kongehuset i større grad enn i noe annet konstitusjonelt monarki fysisk er til stede og deltar i mer enn to tusen offisielle sammenhenger hvert eneste år. Også prins Andrew (61) har i så måte hatt sine forpliktelser.

Nå er han for alle praktiske formål retusjert vekk fra det kongelige familiebildet. I bokstavelig forstand.

På Buckingham Palaces offisielle fotografer fra prinsesse Beatrices bryllup i 2020 glimrer brudens far med sitt fravær.

Ett viser de nygifte på vei ut fra kapellet i Windsor, der prins Andrew fulgte datteren opp kirkegulvet. Et annet viser Dronning Elizabeth og prins Philip sammen med barnebarnet og brudgommen, en lavadelsmann av italiensk herkomst.

Men hverken hertugen av York eller Beatrices mor, Fergie, er å se på noen bilder. I denne sammenheng sier det mer enn tusen ord.

For prins Andrew har det mest gått fra vondt til verre enn verst etter at hans mangeårige venninne fra studietiden, sosietetsfenomenet Ghislaine Maxwell (60) onsdag for en uke siden ble funnet skyldig i å ha manipulert og rekruttert mindreårige jenter til en sexring av rikfolk i kretsen til milliardæren Jeffrey Epstein.

Sistnevnte tok sitt eget liv i et fengsel på Manhattan i 2019, og i den pågående rettssaken i USA har Maxwells forsvarere forsøkt å skape et inntrykk av at hun urettmessig må stå til rette for Epsteins ugjerninger.

BILDEBEVIS: Et av bildene som ble brukt som bevis i rettssaken mot Ghislaine Maxwell. Her sammen med Jeffrey Epstein.

I stedet har det kommet frem at hun i stor grad har styrt det groteske foretaket selv, noe som ytterligere har gjort det nære vennskapet mellom henne og dronning Elizabeths nest eldste sønn til en særdeles delikat affære.

Britiske jurister er delt i synet på hva kjennelsen i menneskehandel-saken i New York har å si for det sivile søksmålet som den fornærmede kvinnen, Virginia Giuffre (38), har anlagt mot prins Andrew.

Selv om dommen ennå ikke er rettskraftig, alt tyder på at den vil bli anket, og straffeutmålingen heller ikke er kjent (potensielt 65 års fengsel), har råskapen i det Ghislaine Maxwell er dømt for kastet nytt alvor over prinsens sak.

Et 13 år gammelt forlik mellom Giuffre og Epstein som ga henne nesten fem millioner kroner for ikke å forfølge milliardæren strafferettslig (for anklager han heller ikke vedkjente seg), blir nå tolket i begge retninger.

Ifølge en passiar i forliket fraskriver kvinnen seg muligheten til å gå etter personer i tilknytning til Epstein som kan kalles «potensielt saksøkt». Andrews advokater mener dette omfatter den saksøkte prinsen, slik at saken må avvises.

Motparten viser til at forliket fra 2009 er irrelevant for det sivile søksmålet mot prins Andrew fordi han ikke var underlagt jurisdiksjon i Florida, og fordi den opprinnelige saken involverte påstander på føderalt nivå som heller ikke omfattet den kongelige briten.

Begge sider kommer nå til å finlese beslutningen fra den amerikanske dommeren som har hørt partene forklare seg om innholdet i forliket. Ingen av dem kommer til å akseptere et syn de er uenige i.

Saken slutter derfor ikke her. Den har knapt begynt.

Hertugen av York har hele tiden nektet for at han skal ha forgrepet seg mot den fornærmede kvinnen, simpelthen fordi han aldri har møtt henne. Et fotografi av de to sammen hjemme hos Ghislaine Maxwell tyder på noe annet.

I HARDT VÆR: Prins Andrew (t.v.) har hele tiden nektet for å ha sex med Virginia Roberts (midten) da hun var mindreårig. Her er de avbildet sammen hjemme hos Ghislaine Maxwell (t.h.).

Dernest har han avvist hennes intime vitneutsagn om at han svettet sterkt under dans på en nattklubb i London. Fordi, hevder prinsen, på grunn av posttraumatisk stress fra Falklandskrigen hadde han mistet evnen til å perspirere. Midlertidig, må vite.

Virginia Giuffres advokater forlanger nå medisinske bevis fra prins Andrew om at dette er, eller har vært, en faktisk tilstand.

Hertugens ynkelige bortforklaringer har på ingen måte styrket hans sak juridisk, og heller ikke i kongefamilien, skal man tro britiske medier som siterer kilder i Buckingham Palace.

Den påståtte posisjonen som «Dronningens yndling» bestrides fra flere hold. Den har aldri vært sann, skriver The Sunday Times med henvisning til en nærstående kilde ved hoffet. «Dronningen har ikke favoritter», fremholdes det.

Som mor har hun hjulpet ham økonomisk etter at oppdragene, følgelig også deler av finansene, forsvant i kjølvannet av overgrepsanklagene. Han får dessuten bo på hennes private eiendom i Windsor.

Prinsen fikk også søke tilflukt i dronningens residens, Balmoral i Skottland, da skittstormen brøt løs.

Nok en ynkelig handling, ifølge Andrews kritikere, ettersom det forhindret Virginia Giuffres advokater i å nå frem til ham fysisk med den formelle stevningen. Det er rettspapirer som må overleveres saksøkte personlig.

«Det ser ikke bra ut når en 61-åring gjemmer seg i skjørtene til sin mor», skrev BBCs mangeårige konstitusjonelle ekspert Peter Hunt, nå kongehuskommentator i det konservative ukemagasinet The Spectator.

Men om sønnen aldri så mye ble beskyttet av sin mummy, ble hertugens kontor og stab på Buckingham Palace kontant avviklet av dronningen. Det skjedde bare dager etter det famøse TV-intervjuet med BBC i november 2019.

Som kong Georg VI ville sagt: Firmaet først. Så familien.

Med det forsvant også prinsens rojale oppgaver. Han ble fratatt privilegiet som såkalt Kongelig beskytter, som innebar noen inntekter, og han er «løst fra kongelige plikter i overskuelig fremtid», slik han selv har formulert det.

Det kan etter alt å dømme bli en varig ordning.

Den «store støtten fra familien», som prins Andrew tidligere har påberopt seg, synes å utebli.

Få betviler at dronningens moderlige omsorg er ektefølt nok, men slottets porter er stengt. Storbritannias neste konge, prins Charles, har ifølge The Sunday Times også uttrykt et klart skille mellom støtten til en bror i en vanskelig tid, og hvilke konsekvenser anklagene mot hertugen av York nødvendigvis må ha.

Kilder ved Buckingham Palace opplyser til Sunday Times at også neste generasjon støtter dronningen og kronprinsen i deres beslutning om at kanselleringen av Andrews kongelige oppgaver er permanent.

Prins William, som har kalt onkelens oppførsel «uverdig og utakknemlig», mener han er «en risiko» og «en trussel mot familien».

De tre er i så fall i tråd med folkets oppfatning. Ifølge en YouGov-måling mener syv av ti briter at prins Andrew er uskikket til å gjenoppta sine kongelige oppgaver.

Han innehar dessuten den soleklare posisjonen som kongehusets minst populære medlem.

MOR OG SØNN: Dronning Elizabeth og prins Andrew. Her på et bilde fra 2018.

I motsetning til andre krigshelter av kongelig byrd, har hertugen av York ikke vært i stand til å omsette sin innsats under Falklandskrigen til folkelig popularitet. Tvert imot er han blitt oppfattet som «arrogant, snørrhoven og selvsentrert».

En tidligere ansatt ved hoffet sier at «han fikk ingen venner på vei oppover, så ingen trår støttende til på nedturen». Selv hans personlige stab følte seg herset med. Både i ord og handling skal han ha opptrådt nedlatende, til og med truende, mot ansatte ved slottet, ifølge vitnebeskrivelser fra tilstedeværende som selv hevder å ha opplevd prinsens arroganse.

De samme kilder fremholder samtidig kontrasten til den varme og respekt prins Charles, sønnen William og dronningen selv utviser overfor sine medarbeidere. For ikke å snakke om faren, prins Philip, som tydeligvis har vært oppfattet som et selvgående muntrasjonsråd ved hoffet.

En regjeringskilde kaller Andrew en «gørrkjedelig viktigper», mens en indignert våpenbror, som ved flere anledninger har tjenestegjort sammen med prinsen, benytter uttrykk med opphav i den menneskelige anatomi.

Prins Andrews svake dømmekraft i kombinasjon med et ikke helt reelt selvbilde har medført situasjoner og episoder som nå biter ham i baken når han ideelt sett hadde trengt venner og støtte.

Da WikiLeaks publiserte konfidensielle meldinger mellom utenriksdepartementet i London og britiske ambassader, var flere fra beskjemmede sendemenn.

De måtte rapportere hjem om en prins som enten hadde fornærmet vertslandets dignitærer, eller påført ambassaden økonomiske belastninger i form av astronomiske hotell- og oppholdskostnader som stasjonene ikke hadde budsjettdekning for.

Det hører med til sjeldenhetene at den konservative storavisen The Times kommenterer medlemmer av den britiske kongefamilien så kritisk på lederplass som den nå gjør.

I en usedvanlig skarp lederartikkel sist torsdag, dagen etter domfellelsen av Ghislain Maxwell, får prins Andrew det glatte lag for sin manglende evne til å sette seg inn i situasjonen til mennesker som ikke kan nyte de samme privilegier som ham selv. Ord som «tungnem» og «intellektuelt begrenset» brukes om hertugen.

Konklusjonen er nådeløs:

«Heller enn å tilstrebe et liv i tjeneste for andre, har han skjemt ut seg selv og fornedret offentligheten. Slottet må nå la ham svare for seg overfor amerikansk rettsvesen. Fremmede kvaliteter for prinsen, så som ære, anstendighet og botferdighet, forlanger det.»

Som en annen selvbevisst landsmann av prins Andrew har sagt:

Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er, kanskje, slutten på begynnelsen.