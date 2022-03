BEVÆPNING: – Norge må gjøre som USA, Storbritannia og andre europeiske land og fortsette med å sende våpen og mer ammunisjon så ukrainerne har mer å forsvare seg med. Det haster, skriver forfatter og tidligere krigsreporter Henrik Hovland. Bildet er fra en skyteøvelse i Lviv 11. mars, der sivile møtte opp med egenkjøpte våpen for å delta i forsvaret i byen.

Send flere våpen til Ukraina!

Det er i alles interesse at krigen avsluttes så raskt som mulig, og til det trengs mer ildkraft.

HENRIK HOVLAND, forfatter

Putin har tapt krigen i Ukraina, men det kan ta lang tid, mange liv og mye ødeleggelse og lidelse før han forstår det selv. Stengt inne i et ekkokammer han selv har skapt, fremstår Putin som en diktator som altfor lenge har trodd på sin egen propaganda. Han trenger en realitetsorientering enda kraftigere enn den ukrainerne så langt har gitt ham.

Krigen blir stadig mer blodig og brutal. Samtidig er det klart at ukrainerne som forsvarer sine hjem kommer til å slippe opp for våpen og ammunisjon før de slipper opp for forsvarsvilje.

Norge må gjøre som USA, Storbritannia og andre europeiske land og fortsette med å sende våpen og mer ammunisjon så ukrainerne har mer å forsvare seg med. Det haster!

Vi bør signalisere at vår støtte til Ukraina vil fortsette på ubestemt tid, og helt uavhengig av om russerne skulle lykkes med å drepe president Zelenskyj eller innta byer som Kyiv og Kharkiv. Det er ikke bare i Ukrainas, og i alle vestlige lands interesse, men også i det russiske folks interesse, at Putin raskest mulig forstår at en militær seier i Ukraina ikke er mulig.

Makt er det eneste språket Putin forstår. Før Ukrainas storbyer forandres til rykende ruinhauger bør ukrainerne få muligheten til å påføre de russiske invasjonsstyrkene så store tap at Putin presses til en forhandlingsløsning. Deretter kan Ukraina la ham trekke de overlevende russiske troppene tilbake til Russland.

I et brev til Arbeiderpartiets medlemmer forrige helg skrev Jonas Gahr Støre:

«Det ukrainske folket kjemper nå heroisk for sitt land. Men de kjemper også for våre idealer, våre verdier. De kjemper for fred, for demokrati, og for et Europa hvor vi løser konflikter med fredelige midler, ikke militærmakt. De kjemper for et internasjonalt samfunn hvor regler og ikke tvangsdiplomati, bestemmer forholdet mellom stater.»

Dette er ord som forplikter. Ukrainerne trenger og fortjener vår hjelp. Flere splintvester og panservernraketter vil helt sikkert komme til nytte, men vi kan også bidra med alt fra feltrasjoner og sanitetsutstyr til avanserte skarpskytterrifler og luftvern.

Eller hva med å hjelpe ukrainerne med utstyr de måtte trenge for å senke noen av overflatefartøyene som skyter missiler mot sivilbefolkningen i byene nær kysten?

Norske myndigheter trenger ikke informere offentligheten om nøyaktig hva som sendes av våpen og utstyr, eller når. Det holder at vi, og Putin, vet at Norge deltar i den europeiske dugnaden som hjelper ukrainerne å få tilgang til det materiellet de trenger for å forsvare seg.

Å ikke delta er farlig. Det vil tolkes som et tegn på svakhet. Det er definitivt ikke i tråd med norske sikkerhetsinteresser om Norge skulle bli oppfattet som mer unnvikende og overforsiktige sammenlignet med land som Finland eller Polen.

Det vil være svært uheldig om Norge skulle fremstå som det svake leddet i kjeden av demokratiske land i Europa.