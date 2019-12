GAVEFEST: – Det antydes at vi vil bruke 58 milliarder kroner i noen travle adventsuker. Ut fra et folkehelseperspektiv vil det være sunt å redusere forbruket noe, skriver prest Knut Sand Bakken. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Debatt

Prest oppfordrer: – La jul være jul!

Mange er nå på jakt etter julegaver til sine kjære, som gjerne ikke ønsker seg noe, for de har alt. For andre strekker ikke pengene til. Julemåneden er i sannhet ikke noe for amatører.

Nå nettopp

KNUT SAND BAKKEN, vikarprest i Oslo

Mange av oss tar jula på forskudd, også i år. Vi har glemt at adventstiden er en ventetid frem til jul, opprinnelig en fastetid. Men handelstanden regner med at vi handler for mer enn noensinne i desember, litt mer enn i fjor. Det antydes at vi vil bruke 58 milliarder i noen travle adventsuker.

Ut fra et folkehelseperspektiv vil det være sunt å redusere forbruket noe! Mange er nå på jakt etter julegaver til sine kjære, som gjerne ikke ønsker seg noe, for de har alt. Og det skal i sannhet oppfinnsomhet til å finne en passende julegave.

For mange mennesker strekker ikke pengene til. De klarer ikke å følge med, og må søke hjelp hos frivillige organisasjoner som Røde Kors, Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon. Julemåneden er i sannhet ikke er noe for amatører.

Knut Sand Bakken er prest.

les også Bruk bunaden på julaften!

Men er desember noe mer enn dansen rundt gullkalven? Folk betaler gjerne et par hundre kroner for å gå på advents- og julekonsert. Artistene fyller kirkene og tilhørerne får høre om Josef, Maria og det lille barnet i krybben.

Mange synger til og med de gamle, kjære julesangene. For desember gjør noe med oss. Vi minnes barndommens jul, tradisjonene og alle forventningene.

Og når vi i forbindelse med høytiden blir spurt om hva som betyr mest for oss, blir vi ofte litt forlegne. Vi vet ikke riktig hva vi skal svare. Alt vi har nevnt er av betydning og er vevd sammen i vår jul. Derfor ønsker vi ikke noe svar. Vi vil at jul skal være jul, men legger forskjellig innhold i feiringen.

Desember rører ved noe av det dypeste i oss. Vi får kontakt med det religiøse, som resten av året ligger gjemt bak låste dører hos mange av oss. Og denne delen av livet er noe vi sjelden snakker med andre om, selv om det i de senere årene for enkelte kjendiser nærmest har blitt obligatorisk å fortelle om den religiøse dimensjon i livet.

les også TV-serieanmeldelse «Hjem til jul»: Middels, faktisk

Det er også i år kommet frem at kirken har mistet taket på julen. Handelsstanden har overtatt. Allerede i oktober havner kataloger med de gode tilbud i postkassen. Og når kirkeklokkene ringer julen inn, orker vi ikke mer. Vi har spist og drukket nok!

På denne bakgrunn er det ikke så merkelig at det fra enkelte hold blir forslått å legge kirkens julefeiring til en gang i januar. Så kan de som ikke lar jul være jul ha det så godt! Også andre bevegelser har engasjert seg i kampen mot «juleuvesenet». Og det er bra at folk engasjerer seg og protesterer mot den overdrevne feiringen som for mange strekker seg over to måneder. Det burde etter manges mening også den offisielle kirke i større grad gjøre.

Det må da være et problem for kirken at julens budskap blir vannet ut og julen minner mer om et midtvintersblot enn en kristen høytid. Siden barnet står sentralt i den kristne feiringen av julen, må kirken alltid stå på de svakes side. Det er ikke nok at julenissen kommer med gaver til de trengende.

Men selv om desember er full av motsetninger åpner advent og julehøytiden opp. For desember rører ved noe av det dypeste i oss og lar på mange måter jul være jul. Vi får kontakt med det religiøse som resten av året ligger gjemt bak låste dører.

Det er viktig å gi plass til alt desember rommer, glede og forventning, jubel og glede, men også anger og sorg. For vi er sammensatte mennesker som lever sammensatte liv. Men de gamle norske folketradisjoner og den kristne høytiden i desember viser jo nettopp motsetningene og mangfoldet vi må leve med, også i årets siste måned!

les også Opp med lommeboka, det er jul igjen

En bekjent sa til meg i januar at han hadde hatt en fin jul. Han hadde klart å slappe av og samle krefter, ja han hadde latt jul være jul! Andre lar jul være jul på sin måte. Det er derfor viktig ikke å gi noen fasitsvar på hva som er den riktige måten å feire jul på. For da blir vi fort moraliserende. Og dårlig samvittighet har vi nok av ellers, kanskje aller mest vi som også i år tar jula på forskudd!

Det er for tiden mange aktører på det religiøse marked. Kirken har ikke monopol på jula. Og tro er som mange andre livsområder blitt privatisert! Stadig flere mennesker klarer seg tilsynelatende bra uten kirken, også i desember. Derfor trenger vi en kirke som ikke diskriminerer alle som tenker «annerledes».

Men mange finner det likevel naturlig å gå i kirken i jula. Vi blir minnet om at det er noe spesielt med barnet fra Betlehem. Vår nabo i øst ønsker hverandre god jul med hilsenen «Til lykke med fødselen.» Dette er en hilsen som går rett inn i julas budskap der barnet er i sentrum. Og når vi ønsker hverandre god jul kan vi legge til: «Til lykke med fødselen!»

Publisert: 07.12.19 kl. 12:25

Mer om