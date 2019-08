Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Leder

Vi trenger de varme hendene

Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, går Norge mot en stor underdekning av sykepleiere og helsefagarbeidere.

En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren i 2060 være doblet.

Og om bare 15 år vil vi mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere. Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet for få sykepleiere. SSB mener at dette vil forverre seg i årene fremover.

NAV har estimert at det nå mangler 4500 sykepleiere og 1100 spesialsykepleiere. Deres tall viser at sykepleier er enkeltyrket som det er størst mangel på i Norge.

Tidligere har helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse fra videregående skole kunnet søke på bakgrunn av såkalt realkompetanse.

I år er det for første gang innført karakterkrav på minimum 3 i matematikk og norsk på sykepleierutdanningene. Målet er ifølge regjeringen å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen og tjenestene sykepleierne utfører.

Dette har gitt en forventet nedgang i antallet søkere på 18 prosent fra i fjor. Det er likevel nå en økning i antall studieplasser med 230 flere enn i fjor.

Eldrepolitisk talsperson Tuva Moflag (Ap) sier til VG at opptaket ikke ruster oss for fremtiden. Vi er enige i at antall studieplasser må økes kraftig, uansett om karakterkrav skal være gjeldende eller ikke. Det ligger svært mye kompetanse i erfaring, og det er mange oppgaver som kan utføres uten å ha karakter tre i matematikk og norsk.

Vi mener også at yrkets status, lønn og arbeidsvilkår må speile den utrolige viktige jobben sykepleiere gjør i samfunnet og gjøre jobben attraktiv for unge som skal velge utdanningsretning.

I en debatt på VGTV sier statssekretær Maria Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet at behovet er såpass stort at det ikke bare kan utdannes eller ansettes flere:

– Vi er nødt til å tenke helt nytt om måten vi jobber på, hvordan vi involverer pasientene og hvordan vi skal bruke ny teknologi.

Velferdsteknologi og kunstig intelligens er vel og bra. Om 15 år vil den eldre garde sitte på mye mer digital kompetanse og være mye mer vant til teknologiske hjelpemidler enn dagens 80-åringer. For ikke å snakke om i 2060.

Men en robot kan ikke vise omsorg. Eller kanskje kan den det en gang i fremtiden? Uansett vil vi alltid trenge de varme hendene til ekte mennesker – mennesker med solid erfaring og kompetanse.

Publisert: 02.08.19 kl. 15:13