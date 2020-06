Kommentar

Norge vant - nå kommer det vanskelige

Av Per Olav Ødegård

VINNER. Norges FN-ambassadør Mona Juul foran FN-bygningen i New York. Norge er valgt inn i sikkerhetsrådet, 19 år siden forrige gang. Foto: Pontus Höök

Etter en langvarig og kostbar valgkamp vant Norge en plass i FNs sikkerhetsråd. Nå begynner den vanskelige jobben.

Som et av 15 medlemmer i sikkerhetsrådet må Norge ta ansvar når det oppstår kriser og konflikter som angår stormaktene. Som når USA og Kina krangler, noe de stadig oftere gjør. Eller i tilfeller der det handler om vårt naboland Russland.

Vi må våge å ta stilling i situasjoner der det kunne lønne seg å holde en lav profil. Det er bra. Vi bør ta ansvar. Vi bør heve stemmen i et viktig internasjonalt forum.

Norge har vært med i FN siden begynnelsen. Vi er et lite land, men er en stor bidragsyter til FNs arbeid. Det er i Norges grunnleggende interesse å fremme et bredest mulig internasjonalt samarbeid.

Norge har investert tungt i FN, politisk og økonomisk. I mer enn 70 år har Internasjonalt samarbeid og multilaterale organisasjoner vært grunnsteiner for norsk utenrikspolitikk. Norge vinner på å forsvare et internasjonalt system basert på respekt for internasjonal lov, regler som skal gjelde for alle og institusjoner som skal løse konflikter.

Ikke minst er dette viktig akkurat nå, i en situasjon der mange av de internasjonale institusjonene som ble etablert i etterkrigstiden er under hardt press. Maktforholdene i verden gjennomgår store endringer. Det er en økende rivalisering mellom den gamle supermakt, USA, og den nye, Kina. Demokrati og menneskerettigheter er på vikende front.

Norge taper hvis det multilaterale samarbeid blir svekket. Derfor er det et godt tidspunkt for Norge å delta i sikkerhetsrådet. Det forutsetter riktignok en tydelig norsk stemme. Det viktigste er ikke å bli valgt, men hvordan Norge nå vil bruke den påvirkningsmulighet en plass i sikkerhetsrådet gir.

FNs sikkerhetsråd fremstår ofte som handlingslammet i møte med alvorlige kriser. De fem faste medlemmene, Kina, Russland, USA, Frankrike og Storbritannia, kan nedlegge veto og blokkere for vedtak. Det er lett å peke på alle situasjonene der FN har kommet til kort. Men dette er verdens eneste konfliktråd av sitt slag. Det er lett å kritisere FN, men det er viktigere å gi et konstruktivt bidrag. Norge bør ta ansvar og delta i FNs viktigste organ.

Norge og Irland ble valgt inn i sikkerhetsrådet, bemerkelsesverdig nok på Canadas bekostning. Canada har stått for en prinsippfast og tydelig utenrikspolitikk, ikke minst i forsvar for menneskerettigheter. Norge må nå forsvare disse verdiene i sikkerhetsrådet, like aktivt som Canada har gjort.

Publisert: 17.06.20 kl. 22:39

