SPION-KRØLL: – Frode Berg er ofret på amatørenes kyniske alter, hevder NRKs tidligere, og mangeårige, Russlands-korrespondent Marit Christensen. Foto: Frode Hansen

Debatt

En tragikomisk spionfortelling

Nei, etterretning ligger neppe for nordmenn.

Nå nettopp







MARIT CHRISTENSEN, forfatter og tidligere Russland -korrespondent

Alle land driver med etterretning, sies det. Også Norge. I disse dager verserer den kanskje pinligste norske spionsaken i russisk rettssystem, i pressen – særlig norsk – og forhåpentlig på norske myndigheters bord. Hvis noe likner mindre på en James Bond-historie, må det være denne. Alt er usannsynlig amatørmessig. Frode Berg fra lille Norge, der vi er opplært til å være ærlige, har kollidert med russernes langt mer avanserte og kyniske løgnaktighet for å overleve i et langt tøffere samfunn. Som kvinne har jeg for øvrig alltid tenkt at spionasje i stor grad er «guttelek».

Vår kvinnelige statsminister Erna Solberg møter snart president Vladimir Putin og kanskje ta opp Frode Berg-saken med ham for å få Berg hjem på en eller annen måte. Det må være ytterst pinlig for Solberg å ta opp saken til spionen som ble avslørt av den for tiden definerte fienden – Russland - og som i tillegg har tilstått at han har spionert for norsk e-tjeneste.Jeg kan bare tenke meg hvordan den spionutdannede og tidligere KGB/FSB-mannen Putin må skoggerle innvendig.

les også Frode Bergs advokat: – Bevisførselen er ferdig

Riktignok var aldri den sovjetiske utenlandsetterretningen, som Putin var en del av i daværende DDR noen stor suksess, men maken til amatøroperasjon som Berg var med på, skal man lete lenge etter. Han representerer neppe noen stor verdi for Russland, som de kan få noe igjen for ved en utveksling, så Putin kan rett og slett benåde ham eller ha barmhjertighet (помиловать), som det heter på russisk, med den gamle mannen om en stund.

Hele saken er pinlig for Norge og for norsk e-tjeneste. Det bør være klinkende klart for e-tjenesten at man ikke får kjøpt hemmelig informasjon om russiske ubåter for den latterlige sum av 3.000 euro. Det kan selvfølgelig være en del av en større og mer omfattende operasjon, men prisnivået for saftige militære hemmeligheter ligger nok adskillig høyere i vår tid.

Det er viktig for et land å ha tillit til etterretningstjenesten. Etter denne saken er tilliten til vår hemmelige tjeneste svekket på alle måter. Den er svekket på grunn av valget av «spion», stedet, stilling og måten han er vervet på og ikke minst fordi norske myndigheter lar ham i stikken etter at han ble avslørt av fienden. Folk i Kirkenes-området har fått en ny og alvorlig knekk i forholdet til våre myndigheter. Tjenesten har ment at de må bruke folk som kjenner Russland på nært hold, som om det ikke også finnes egnede og mer trente folk andre steder i landet, hvis det nå fortsatt er hensiktsmessig å bruke mennesker til å spionere?

les også Aktor: Frode Berg samlet info om atomubåter

Min tillit til e-tjenesten har vært fraværende lenge, selv om jeg hadde håpet det ble bedre og mer profesjonell med tiden. Jeg trodde før at det var trygt å ha en etterretningstjeneste i ryggen, som overvåket meg og fulgte med, siden jeg i min nære og langvarige kontakt med Sovjetunionen kunne risikere å bli utsatt for press og fabrikkerte lovbrudd fra den siden.

Men da jeg fikk «mappa mi» etter Lund kommisjonen i 2003, ble det klart for meg at det de burde ha oppdaget ikke ble oppdaget, og at det de hadde oppdaget var bagatellmessig og totalt ubetydelig. Noe av det mest «mistenkelige» jeg, sett fra norsk side, skulle ha begått, var å ha en «hviskende samtale med en sovjeter på Kirkenes turisthotell» i 1974. Skrekkelig!? De oppdaget selvfølgelig ikke at samtalen var med en sovjetisk jøde, som jeg arbeidet sammen med på filmen «Under en steinhimmel» om den sovjetiske frigjøringen av Finnmark i 1944, og at vi snakket om jødediskriminering i Sovjetunionen.

les også Hans-Wilhelm Steinfeld: – Spionerer Norge på russerne også i dag?

Og da jeg hadde behov for støtte fra PST etter en provokasjon fra en KGB-agent gjennom norsk politi i 2000, stilte de ikke opp. Jeg ble – som Frode Berg – overlatt til rungende stillhet fra deres side. Han er ofret på amatørenes kyniske alter.

Dessuten har vi nylig blamert oss ved å arrestere, fengsle og deretter slippe fri som uskyldig russeren Mikhail Botsjkarev, som deltok på en IT-konferanse i Stortinget, og som etter PSTs begreper hadde vært mistenkelig opptatt av kopimaskinene.

Nei, etterretning ligger neppe for nordmenn, e-tjenesten må jobbe hardt for å gjenopprette tillit og har forårsaket at statsminister Solberg nok ser litt beskjemmet ned i gulvet overfor president Putin!

Publisert: 06.04.19 kl. 09:48