FOR VAKSINE: – Vaksinering har en lang forskningshistorie og et hav av bevis som støtter opp om hvorfor vi må vaksinere oss, skriver Marte Sletta Jensen, som studerer til å bli barnehagelærer.

«25 under 25»: – Ja til vaksinepåbud!

Vi må tenke lengre enn vårt eget barn.

MARTE SLETTA JENSEN (23), studerer for å bli barnehagelærer.

Norsk folkehelseinstitutt anbefaler foreldre å følge Norges vaksinasjonsprogram av flere grunner. Det er en grunn for at vi har fått et vaksinasjonsprogram. Vaksiner er med på å hindre smitte av ulike sykdommer som er veldig alvorlige og svært smittsomme. Vaksinene skal bidra til å beskytte oss mot sykdommer, uten å bli syke først, for å bli immun.

De fleste foreldre velger å vaksinere barna sine og det har ført til at enkelte sykdommer så og si er utryddet i Norge. Sykdommene finnes fortsatt rundt omkring i verden. Fordi nordmenn reiser mye, kanskje mer enn noen gang, er det veldig naturlig at vi drar med oss smitte tilbake til Norge. På grunn av dette må vi ikke slutte å vaksinere oss mot slike sykdommer, de vil aldri bli helt borte dersom man velger å ikke vaksinere seg.

Det er her det store problemet med vaksinering oppstår og som jeg stiller meg et stort spørsmålstegn ved; Hvorfor velger foreldre å ikke vaksinere barna sine? Ved en kjapp titt på nettet viser både forskning og intervjuer at hovedårsaken er at foreldre er redde for bivirkninger. Ikke de vanlige bivirkningene som feber, men de bivirkningene som vi hører svært sjeldent om, og som ikke er et bevis på å ha kommet fra selve vaksinen engang.

Andre årsaker til at foreldre velger å ikke vaksinere barna sine er gamle myter, lite informasjon og innholdet i vaksinene. Man vil jo bare barnet sitt beste, og ønsker selvfølgelig ikke at barnet sitt skal bli syk på noen som helst måte. Det forstår jeg, men sykdommene barna blir vaksinert mot er jo mye farligere enn bivirkningene av vaksinene.

Det virker som at foreldre som velger å ikke vaksinere barna sine tenker at det er en større sjanse for å få en sjelden bivirkning av en vaksine enn å få sykdommen du blir vaksinert mot. Forskning viser klart og tydelig at de farligste bivirkningene man kan oppleve er fra sykdommene du kan få dersom du velger å ikke vaksinere deg. Du kan faktisk dø av enkelte av sykdommene.

Det er fortsatt utbrudd av disse sykdommene i Norge, selv om store deler av befolkninger er vaksinert. Vi har nylig sett tilfeller der det har vært flere utbrudd av meslinger i Norge, og det dør fortsatt mennesker hvert år av denne sykdommen rundt om i verden. Folkehelseinstituttet opplyser at antall tilfeller av meslinger i Norge øker kraftig, fra null i 2016, til bare ett i 2017, og hele 12 smittetilfeller i 2018. En hovedårsak til nettopp dette er at færre vaksinerer seg mot sykdommen.

Jeg mener derfor at foreldre må tenke lenger enn kun på sine egne barn når de skal ta valget om å vaksinere barna sine eller ikke. For valgene om vaksinering går ikke kun utover en selv, men hele befolkningen. Vaksinering er veien til et friskere samfunn. Folkehelseinstituttet kaller vaksinering en flokkbeskyttelse og sier de vaksinerte også er med på å beskytte de som ikke har mulighet til å bli vaksinert.

Det finnes faktisk mange barn og voksne som ikke har muligheten til å vaksinere seg av ulike årsaker. Disse menneskene er hele tiden utsatt for smitte, og de er vanligvis mer utsatt enn andre. De kan ha dårligere immunforsvar og blir ofte mye dårligere enn hva man i utgangspunktet blir av en sykdom. For å sette det på spissen så kan faktisk noen av de mest utsatte dø fordi noen velger å ikke vaksinere barna sine. Man kan ikke være egoistiske på et slikt valg når det går utover og påvirker så mange mennesker.

Vaksinering har en lang forskningshistorie og et hav av bevis som støtter opp om hvorfor vi må vaksinere oss. Vi må tørre å stole mer på helsevesenet og hva som blir anbefalt av folkehelseinstituttet, enn hva vi leser i media. Når det er sagt, skjønner jeg også skepsisen man får når man leser alt som blir skrevet på nettet.

Når sjeldne, ekstreme hendelser oppstår rundt om i verden blir det så klart skrevet om i media, og dette blir lagt mer merke til enn andre saker. Dette gjelder også sjeldne bivirkninger av vaksiner. Det som provoserer meg er at media ofte får det til å høres ut som det kun er vaksinene ene og alene sin skyld for at disse bivirkningene oppsto. Leser man hele saken og annen informasjon om vaksinering, viser det seg ofte at det ikke er noe bevis for at det er vaksinen alene som er årsaken, men også andre underliggende årsaker. Slik informasjon blir gjerne satt lengre ned i saken eller at det ikke kommer tydelig nok frem.

Som nevnt handler det til dels om uvitenhet rundt vaksinasjonsprogrammet. Foreldre vet for lite, de skjønner ikke det fulle alvoret og konsekvensene av å ikke vaksinere barnet sitt. Ikke bare konsekvenser for seg selv og barnet, men også alle andre rundt dem. Her har så klart helsevesenet en stor jobb å gjøre. De må informere foreldre godt nok til å vite at dette er trygt. Ikke bare anbefale å følge vaksinasjonsprogrammet vi har i Norge, men informasjon om innholdet i vaksinene, ulike konsekvenser og bivirkninger.

Alt ansvaret ligger selvfølgelig ikke hos helsevesenet. Vi må også lytte til fagfolk. Sist men ikke minst, den store andelen av mennesker som har fulgt vaksinasjonsprogrammet er et levende bevis på at vaksinering ikke er farlig og at de sjeldne bivirkningene oppstår svært sjeldent. Vi kan virkelig ikke tro at vaksinering er til mer skade enn hjelp, for det er det ingen bevis på. Det som det derimot finnes masse bevis på er at vaksinering er høyst nødvendig, fordi det redder liv og bidrar til utryddelse av farlige sykdommer. Bare de to bevisene bør være gode nok på hvorfor vaksinasjon burde bli påbudt.

