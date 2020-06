SAMTALE OM DET VANSKELIGE: – Vi må rett og slett hjelpe hverandre til å snakke sammen om døden i god tid før den kommer. Det er på tide å bryte taushetsplikten vi har pålagt oss selv, skriver Bent Høie. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

Ingen taushetsplikt om døden

Vi har ingen taushetsplikt om døden. Det bare virker sånn.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BENT HØIE, helse- og omsorgsminister (H)

Vi vet det jo godt. At vi skal dø en dag. Vi vet at vi kommer til å oppleve at noen av dem vi er glad i dør. Likevel vegrer vi oss for å snakke om døden. Det kan gjøre den vondere og tyngre, både for den som skal dø og for dem som skal leve videre.

Jeg tror de færreste av oss vet hvordan våre nærmeste ønsker at den siste delen av livet skal være. Jeg tror de færreste av oss har snakket om hvordan vi selv ønsker å ha det. Pårørende og helsepersonell vet ofte ikke hva den som skal dø ønsker eller trenger. Da kan det som skjer i livets aller siste fase bli tilfeldig og basert på antakelser.

For hundre år siden var døden tettere på menneskenes hverdag. Smittsomme sykdommer førte til at både unge og gamle døde, de fleste av dem hjemme med familien rundt seg. De fryktet nok døden, da som nå. Men den gangen trøstet kanskje flere seg med troen på at det fantes et evig liv og en himmel med gater av gull.

I dag kan vi bli friske av, eller leve med, sykdommer de tidligere døde av.

De færreste dør hjemme. De fleste møter døden på institusjoner etter å ha levd lange liv. Det er trolig færre som trøster seg med troen på at det finnes en himmel og gater av gull. Vi har fått lengre liv. Vi har fått bedre liv. Men vi er ikke lenger sikre på at vi har evig liv. Det fører til at vi frykter døden mer nå enn tidligere. At døden ikke finner sted nær hverdagen vår, gjør den fremmed og skremmende.

I vår la regjeringen fram en melding om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Målet er at alle skal få oppleve ro, trygghet og forutsigbarhet, og at både pasienter og pårørende skal ivaretas på en god måte. Meldingen inneholder flere tiltak.

Den handler om å styrke omsorgen og den lindrende behandlingen i livets siste fase.

Den handler om å bedre tilbudet til alvorlig syke barn og familiene deres.

Den handler om å møte individuelle behov og ønsker bedre.

Den handler om å legge til rette for at flere skal kunne være mer hjemme den siste tiden.

Den handler om å heve kompetansen om livets siste fase i helse- og omsorgstjenesten.

les også Catharina Dørumsgård: Om å bære et døende barn

Det er spesielt viktig å styrke tilbudet til alvorlig syke barn og deres familier. Å miste et barn er noe av det vondeste et menneske kan oppleve. I en kronikk i VG 20. juni forteller mødre i Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité at de følte seg maktesløse og ensomme da barna deres døde. Det gjør sterkt inntrykk på meg.

Løvemammaene har helt rett i at hjelpen som gis varierer fra sted til sted og er organisert ulikt. Vi er nødt til å gjøre noe med dette. I den nye meldingen foreslår vi flere tiltak. For å bygge opp bedre og mer helhetlige tilbud vil vi etablere regionale barnepalliative team som skal samarbeide tett med både kommuner og sykehus. Alvorlig syke barn må få helsehjelp hjemme så langt det er mulig. Flere steder finnes det nå hjemmesykehus for barn. Dette tilbudet vil vi videreutvikle. Vi er opptatt av at barn og unge som trenger lindrende behandling får et tilbud så nær hjemstedet som mulig.

Jeg vil rette en stor takk til mødrene som forteller om de vonde erfaringene sine.

Ved å gjøre det, er de med på å gjøre tjenestene bedre.

Skal vi lykkes med å bedre omsorgen og behandlingen i livets siste fase, trenger vi mer åpenhet. Det sier seg i grunnen selv. For å møte behovene til den som skal dø, må vi kunne snakke om hvilke behov han eller hun har.

Noen vil ønske livsforlengende behandling så lenge som mulig, for å kunne leve så lenge som mulig. Andre vil ønske å avslutte livsforlengende behandling for å få ro i siste fase av livet. Noen føler det tryggest å avslutte livet på en institusjon. Andre ønsker å dø hjemme.

Når vi drister oss til å snakke om døden, handler det ofte om smertelindring. Vi er opptatt av at den som skal dø ikke må ha det vondt. Det er viktig.

Men smerter når livet går mot slutten, kan være mer enn fysiske smerter. Den som skal dø kan føle på sorg og smerte over ting som har skjedd eller ting som ikke har skjedd. Han eller hun kan være redd for å dø og bekymre seg for dem som skal leve videre. Noen har åndelige behov. Andre ikke.

Å snakke om dette før det siste døgnet eller de siste timene, kan dempe smerter og lette bekymringer, både for den som skal dø og dem som skal leve videre.

Vi ønsker å legge mer til rette for dette i helse- og omsorgstjenesten.

Vi vil at flere skal ta i bruk forhåndssamtaler der den som er alvorlig syk kan snakke med helsepersonell om hvilke behov og ønsker vedkommende har for livets siste fase. Vi vil legge til rette for at flere eldre får mulighet til å lage sitt eget livstestament, og vi vil sørge for at ansatte i helse- og omsorgstjenesten får mer trening i å samtale om døden med pasienter og pårørende.

Men det er ikke nok med mer åpenhet på sykehjem og sykehus. Stopper vi der, lar vi døden bli værende på steder langt borte fra hverdagen vår. Da vil den forbli fremmed og skremmende. Da vil den forbli vanskelig å snakke om.

Vi må rett og slett hjelpe hverandre til å snakke sammen om døden i god tid før den kommer. Det er på tide å bryte taushetsplikten vi har pålagt oss selv.

Publisert: 26.06.20 kl. 09:03

Les også

Fra andre aviser