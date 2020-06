Kommentar

Alle presidentens skrekkslagne menn

Av Per Olav Ødegård

I seks dramatiske sommerdager for to år siden truet Donald Trump med å forlate NATO, fant ut at Storbritannia var en atommakt og likestilte Vladimir Putins troverdighet med sine egne etterretningstjenester.

USAs tidligere sikkerhetsrådgiver John Boltons bok «I rommet der det skjedde» er en fortelling om ustanselig krisehåndtering. Han var i 17 måneder nasjonal sikkerhetsrådgiver for en president som antente branner som skrekkslagne medarbeidere forsøkte å slukke. Ofte i konkurranse med hverandre.

Bolton sammenligner situasjonen i Trumps hvite hus med filosofens Thomas Hobbes dystre beskrivelse av naturtilstanden, «en alles krig mot alle». Bolton så en president som konstant trakk sine medarbeideres motiver i tvil og som så konspirasjonsteorier overalt.

Jeg tror det eneste Trumps støttespillere og kritikere kan være enige om, er at USA aldri tidligere hatt en president som Donald Trump.

Hendelsene i juli 2018 viser både hans særegenhet, og hvordan medarbeidere jobbet intenst for å dempe hans impulsivitet. Trump reiste til Europa for å delta på toppmøte i NATO, avlegge et offisielt besøk i Storbritannia og møte Putin i Helsingfors. Trump var skeptisk til valg av møtested. Han hadde to ganger spurt sine medarbeidere om ikke Finland var en del av, eller en satellitt, til Russland.

Trump hadde på forhånd skarpt kritisert sine NATO-allierte, Storbritannia forhandlet om en utmelding fra EU og i USA hadde spesialetterforsker Robert Mueller nettopp tatt ut tiltale mot tolv russiske etterretningsoffiser for innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Trump ringte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg to uker før toppmøtet. I 30 minutters lang samtale gikk Trump til verbalt angrep på allierte som brukte for lite på forsvaret. USA vil senke sitt «bidrag» til NATO ned til Tysklands nivå. Han ba Stoltenberg informere de allierte. Trump hevdet at USA betalte for nesten alt i NATO, men at den tid var over. Tidligere var USA blitt ledet av idioter, men ikke nå lenger.

I dagene etter spurte Trump sin sikkerhetsrådgiver om hvorfor ikke USA bare trakk seg ut av NATO. Bolton, utenriksminister Mike Pompeo og andre i staben ble svært bekymret.

-Det plaget ikke ham, fordi han syntes ikke NATO var godt for Amerika, skriver Bolton. Ville Trump gjøre alvor av trusselen? Ingen visste svaret før Trump tok ordet i Brussel.

På morgenen dag to i Brussel spurte Trump sine nære medarbeidere: Har dere lyst til å gjøre noe historisk? Vi er ute. Jeg ønsker å si at vi går ut, fordi vi er svært misfornøyd.

Så nær en utmelding har ikke USA vært siden alliansen ble stiftet i 1949. Bolton sa til Trump: -Gå frem til linjen, men kryss den ikke.

Da Trump fikk ordet sa han at de allierte måtte øke forsvarsbudsjettene til to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen året var omme, hvis ikke ville USA «gjøre sine egne ting». Men Trump la til at han støttet NATO 100 prosent, faktisk «tusen millioner prosent». Han var nær ved å krysse streken, men gjorde det ikke.

Da Trump landet i London, publiserte The Sun et eksklusivt intervju med presidenten der han anklaget statsminister Theresa May for å ha «ødelagt Brexit». Han antydet også at Boris Johnson, Mays rival, ville kunne bli en «stor statsminister”» Men da de to møtte pressen, gikk han bort fra sine uttalelser og kalte det falske nyheter.

-Å, så dere er en atommakt, utbrøt Trump i et møte på statsministerens landsted. Bolton skriver at han vet at Trump ikke spøkte. Under en lunsj snakket Trump om hvordan han var blitt mottatt i Kina av 100 000 soldater som hilste ham. -Det har aldri vært noe lignende i verdenshistorien, mente Trump.

Trump sier han er tøff mot Kina. Bolton gir et helt annet inntrykk. Kinas grove menneskerettighetsbrudd mot uighurene, en muslimsk minoritet, er vel dokumentert. Men Trump skal ha sagt til Kinas president Xi Jinping at han burde fortsette med å bygge det Bolton beskriver som «i bunn og grunn konsentrasjonsleirer» i Xinjiang. Ifølge oversetteren mente Trump «at det var nøyaktig det rette å gjøre»

Det gikk ikke bedre da Trump møtte Vladimir Putin i Helsingfors. På en pressekonferanse ble Trump spurt om Russland sto bak innblandingen i det amerikanske presidentvalget i 2016. Trump sa at hans egne folk, etterretningstjenestene trodde det, men «så har jeg president Putin, og han sa nettopp at det ikke var Russland. Jeg kan ikke se noen grunn til at det skulle være det». Trump sa at Putin hadde vært «sterk og kraftfull» i sitt dementi. Trump sa han hadde tillit til begge parter.

Bolton satt ved siden av daværende stabssjef i Det hvite hus, John Kelly:

-Kelly og jeg frøs nesten fast i stolene. Bolton registrerte at mediedekningen var «katastrofal». USAs etterretningssjef Dan Coates sa i en telefonsamtale at sa «det går sjokkbølger gjennom Washington».

Dagen etter endret Trump sin uttalelse. Han mente å si at han ikke så noen grunn til at det ikke var Russland. Altså det stikk motsatte Før pressekonferansen hadde de to lederne snakket sammen i to timer, bare i selskap av oversettere som ikke fikk lov til å ta notater. Bolton fikk vite at Putin snakket 90 prosent av tiden.

Trump sier det var en glede å gi Bolton sparken. For fire år siden sa han at han bare ville ansette de flinkeste folkene. I dag stemples Bolton som like udugelig og håpløs som alle de andre av presidentens menn som har falt i unåde

Jeg forstår hvorfor Trump gikk rettens vei for å stanse Boltons bok. Han feller en knusende dom over Trumps presidentskap. Og dommeren er en sikkerhetspolitisk hauk og konservativ republikaner.

