Trumps dilemma

Et angrep mot saudiarabiske oljeinstallasjoner er også et angrep mot USA. Men det er ikke enkelt for president Donald Trump å finne et passende svar.

Trump skriver at det er «grunn til å tro at vi kjenner den skyldige». Hans utenriksminister, Mike Pompeo, er mer direkte og sier Iran står bak. USA har ikke tidligere gått til militære motangrep, selv etter flere angrep mot oljetankere og oljeinstallasjoner de siste månedene.

Trump bruker ofte et krigersk språk, men av flere grunner vegrer han seg for å angripe Iran militært. En årsak er at den amerikanske presidenten ønsker å møte Irans president Hassan Rouhani. FNs hovedforsamling, som åpner tirsdag, gir mulighet for et slikt historisk møte. Trump mener han kan oppnå en langt bedre avtale med Iran enn den president Barack Obama, EU, Russland og Kina fremforhandlet i 2015.

Men Trumps alenegang, ved å trekke seg fra avtalen, har så langt utelukkende fått negative konsekvenser. Resultatet er blitt økt militær spenning i Persiagulfen. Iran har fått et påskudd til å bryte deler av avtalen. Fløyen i det iranske lederskap som alltid har sagt at USA ikke er til å stole på har styrket sin sak.

Trump ønsker forhandlinger. Han vil ikke at USA skal bli involvert i en ny krig i regionen. Den fremste hauken i administrasjonen, John Bolton, måtte gå av for en uke siden, blant annet på grunn av uenighet om Iran. Presidenten vil også unngå at en væpnet konflikt i verdens største oljeproduserende område skal drive oljeprisen mot nye høyder.

Ekspert: Kan forandre maktbalansen

USA har gjeninnført og forsterket de økonomiske sanksjonene mot Iran. Det skaper økonomisk krise for iranerne. Sanksjonene virker, men ikke hvis hensikten er å tvinge det iranske regime i kne. Iran kan svare med å la allierte i regionen gjennomføre militære angrep, slik Houthi-militsen i Jemen sier at de angrep Saudi-Arabias olje. Angrep mot tankskip og installasjoner fra stedfortredere kan være en måte å vise at å innføre boikott av Iran vil slå tilbake som en bumerang, samtidig som Iran benekter direkte ansvar. Samtidig utvider Iran sitt kjernefysiske program, og skylder på USA som har trukket seg fra avtalen.

Trumps hensikt var i isolere Iran. I stedet står USA alene i å avvise atomavtalen. Selv om mange allierte deler USAs kritikk av Irans militære opprustning, krigføring i Syria og støtte til militante grupper i regionen, står de ikke i kø for å delta i en amerikanskledet operasjon for å sikre skipsfarten ved Hormuz-stredet.

Houthi-militsen i Jemen har påtatt seg ansvaret for det omfattende droneangrepet mot de store saudiarabiske oljeinstallasjonene. Iran nekter alt ansvar. Men Iran driver krig i regionen med stedfortredere, blant annet i Jemen, Libanon og Syria. De har sterke allierte militsgrupper i Irak. Disse utfordrer USAs viktigste allierte i regionen, Saudi-Arabia og Israel.

Trump står overfor et krevende valg. Skal han straffe Iran militært eller velge forhandlinger med Irans president? Det første kan utløse en krig. Det andre kan gi inntrykk av at angrep kan passere ustraffet.

En hendelse i juni viser Trumps dilemma. Etter at en amerikansk drone ble skutt ned ga Trump ordre til et militært angrep mot utvalgte mål i Iran. Ti minutter før det skulle skje avlyste han operasjonen. En general hadde fortalt ham at 120 iranerne kunne bli drept. Det burde ikke komme som en overraskelse at liv går tapt i rakettangrep, men i siste liten kom Trump til at hans respons var uforholdsmessig ettersom dronen var ubemannet.

Et annet moment som må ha vært tilstede i situasjonsrommet i Det hvite hus i juni. Hvilke kjedereaksjoner kunne et angrep ha utløst. Det kunne ført til nye angrep mot amerikanske interesser og allierte i regionen. Det kunne ha vært skuddene som ledet til en krig. Trump lovet sine velgere at han ikke ville involvere USA i nye kriger, men heller hente soldatene hjem.

Spørsmålet er like påtrengende i dag. Hva er en forholdsmessig, og ikke minst formålstjenlig, reaksjon på angrepet mot Saudi-Arabia?

Trumps siste tvitring gir ikke noe entydig svar. Han synes mest opptatt av prisen på olje. Trump melder at USA er verdens største energiprodusent og ikke trenger olje fra Midtøsten. Det er plenty med olje, skriver han. Trump skriver også det ikke er riktig at han er villig til å møte Iran uten betingelser.

Hauker både i Washington, D.C. og Teheran ønsker å hindre et toppmøte mellom Trump og Rouhani. Droneangrepet mot Saudi-Arabia kan effektivt ha oppnådd nettopp dette. Uten utsikter til en diplomatisk løsning øker faren for en militær konfrontasjon mellom Iran og USA.

