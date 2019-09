Kommentar

De mange knivers natt

Frp hjelper Ap til makten. Og Miljøpartiet de Grønne skal samarbeide med Bompengepartiet.

Nå nettopp







Forhandlingene om makt og posisjoner er i gang over hele Norge etter valget på mandag.

Politikerne sier til det kjedsommelige at for dem er «det viktigste å få gjennomslag for politikken». Oversatt: «Vi skal grabbe de maktposisjonene vi kan få».

Det vil være å dra den langt å si at det kun er snakk om makt for maktens skyld. Posisjoner gir makt som senere kan brukes til å få gjennomslag for politikk.

Men det er trygt å si at det kjøpes og selges en del fjordinger og dølahester for tiden. Det mange politikere for et par dager siden fant uspiselig, er nå blitt en type trøffel.

les også Rødt kniver med Frp om storbyene

I Møre og Romsdal er det Frp som prøver å hjelpe Ap til toppvervet i fylket. Et heftig valg mellom pest og kolera, visstnok.

Sp og Ap kjemper mot hverandre om fylkesordføreren. Det rødgrønne samarbeidet vi har nasjonalt i Norge, bærer mange steder lokalt mer preg av rødgrønn krigføring.

De to partiene har vært hovedfiender i mange byer og bygder i valget.

Og det man kan gjøre seg munter over, er at de borgerlige nylig var det skumleste som fantes for venstresiden i distriktet.

I valgkampen advarte Ap i Trøndelag mot borgerlig samarbeid.

Egentlig hadde det mest å gjøre med at Senterpartiet vurderte å melde overgang til borgerlig side for å frata Ap fylkesordføreren, som partiet har hatt i 16 år.

Før sist valg samarbeidet Ap med de borgerlige partiene i hele 65 kommuner.

les også Valgforskere om valgresultatet: – En voldsom maktforskyving

Etter valget var stemningen laber mellom Ap og Sp også i dette fylket. Først ville Ap samarbeide med MDG på vippen for å beholde Aps Tore O. Sandvik som fylkesordfører i storfylket.

Det skjedde samtidig som nestlederen i Ap Hadia Tajik i helgen stilte seg avvisende til å samarbeide med MDG i regjering, noe MDGs kandidat i Trøndelag fikk selvtillit nok til å kritisere.

Onsdag kveld brøt imidlertid MDG ut, etter stor skuffelse og det de mente var brutte løfter fra Ap.

– Arbeiderpartiet har brukt oss som et lokkemiddel for å få Senterpartiet tilbake til forhandlingene, sa Reinås, til NRK.

Og slik ble Ap og Sp enige, fikk SV og KrF på laget, og Sandvik beholdt toppjobben.

I Stavanger derimot, går MDG sammen med sin hovedfiende FNB. Dermed får Aps Kari Nessa Nordtun ta over som ordfører, etter 24 år med Høyrestyre.

Det er også her snakk om et valgteknisk samarbeid. Når sakene kommer, kan man samarbeide mot begge sider.

Men FNBs medlemmer protesterer etter avtalen om samarbeid med Ap, Sv, Sp, Rødt og MDG i byen.

les også Sp ligger an til å bli valgvinner i hele landet. – En klar melding til regjeringen

I Kristiansand er det annerledes. Der hoppet MDG av på grunn av Frp. Her har forhandlingene gått mellom åtte partier på borgerlig side for at Høyres Harald Furre skal få fortsette som ordfører, samtidig som man holder Vidar Kleppes Demokratene unna makten.

Kleppe gjorde et kanonvalg i byen og fikk 13,5 prosent oppslutning. Men ingen vil snakke med byens tredje største parti med 10 mandater på vippen mellom fløyene.

Det kan fort bli ganske dramatisk. Som det ble i fylkesforhandlingene i Agder, der Ap og Frp samarbeidet, før sistnevnte angret seg.

Planen var at Ap skulle få fylkesordføreren, mot at Frp skulle flere viktige verv som motytelse. Men Frp endte til slutt med å støtte Høyre.

– Vi ble lurt og tapte alt. Jeg er helt målløs, sa Sps førstekandidat Oddbjørn Kylland til Aftenposten etterpå. Han ville blitt Agders varafylkesordfører om Frp hadde holdt avtalen. Frp derimot var strålende fornøyd med at fylket var «sikret et ikke-sosialistisk flertall».

Ideologi og partiprogram er viktige saker, særlig når det hele er ferdigforhandlet og posisjonene er sikret.

les også Høyeste valgdeltagelse på 28 år – i denne kommunen stemte flest

Faren med å forhandle bort det mange av velgerne har stemt på, er skuffede og gørrsure velgere. I Bergen fikk FNB nesten 17 prosent av stemmene, men den store krangelen i forhandlingene ser ut til å gå om bybanen.

Om bomringen der og i Oslo utbygges til ugjennomtrengelige festninger og milliardene sløses bort på kunstsilo i Kristiansand, kan stemningen bli riktig dårlig.

Både nasjonalt og lokalt gjør nok politikerne smart i å gi et lite øre til noen av velgernes beskjeder i dette valget. Mange steder er det gitt kraftfulle signaler som politikerne gjør lurt å ikke overse.

les også Frp støtter Ap-fylkesordfører i Møre og Romsdal: – Hadde valget mellom pest og kolera

Og på den annen side preges lokalvalg av pragmatisme. Det handler mindre om partienes kjernesaker nasjonalt og mer om praktiske løsninger, det å få til vedtak sammen, personlighet og kjemi.

De ideologiske retningene som definerer partiene på riksnivå, betyr ikke like mye når det er snakk om å få bygget ny skole, å bevare NAV-kontoret, å få nok inntekter gjennom eiendomsskatten og sørge for at søpla blir hentet.

Og selv om nasjonale trender som sentrum-periferi og miljøprotest spiller en rolle, er det ikke sikkert partistrategene enkelt kan kopiere lokale suksesser til nasjonalt nivå.

For det som er en tanke mer komisk enn at Frp faktisk samarbeider med Ap lokalt, er at folk – som meg – drar ut og for å analysere partiers vekst og fall.

For stort sett er mye av forklaringen på en valgseier en dyktig, jovial toppkandidat med høy arbeidskapasitet.

Og slike går det an å samarbeide med. Uansett.

Publisert: 11.09.19 kl. 21:15







Mer om