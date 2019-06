Kommentar

Stadig flere russere tør å stå opp mot Putin

Politikere elsker å skylde på sine forgjengere hvis det butter imot. For Vladimir Putin er det umulig etter nesten 20 år som Russlands sterke mann.

Inntil nylig, skal vi si omtrent til og med et forrykende fotball-VM i Russland i 2018, var det meste fryd og gammen sett fra Putins side.

Nå er det annerledes. Det merket vi på Putins årlige seanse der han svarer på spørsmål fra russere flest som ringer inn. Samtlige innringere er selvfølgelig godkjent av Kreml på forhånd. Det var de nok også denne gang, men samtidig så ledelsen i Moskva seg nødt til å slippe til kritikere, folk som uttrykte sin bekymring for at lønningene deres ikke når til det daglige brød og andre høyst nødvendige utgifter. Det ville ha vært for dumt om bare de tro Putin-tilhengerne, som lovpriser alt han gjør, skulle komme til orde.

Kremls forsikringer om at de vestlige sanksjonene bare har vist at Russland klarer å stå på egne bein, er ikke lenger nok til å overbevise folk flest. De er bekymret over fattigdom, prisstigninger, korrupsjon, gapet mellom fattig og rik – og den fortsatte økonomiske krisen.

Om Kreml bryr seg om det? Ja, det bør de i hvert fall. Tilliten til Putin har falt til bare 31,7 prosent viste en måling fra det kjente instituttet VTsIOM. Da reagerte Kreml og satte spørsmålstegn ved om det kunne være riktig. I løpet av kort tid kom en ny måling fra nevnte VTsIOM, og nå var tilliten til Putin plutselig på 72,3 prosent.

VTsIOM forklarte at ordlyden var endret. I stedet for å spørre russerne hvilke politikere de stolte på, spurte de spesifikt om de stolte på Vladimir Vladimirovitsj Putin eller ikke.

Slik økte altså tilliten til presidenten med over 30 prosent på noen dager.

Putin gjorde under innringsseansen inntrykk av at russere flest overreagerer, og at de ikke har forstått det store bildet, som ifølge presidenten er positivt. Han snakket om penger som blir satt inn der det trengs og store nasjonale prosjekter som skal komme folk til gode. Og at produksjonen stiger og inflasjonen faller. Han innrømmet at folks realinntekt sank over flere år – men hevdet at trenden nå er positiv.

Kreml trenger kanskje ikke være så opptatt av folks tilfredshet nå, etter som Putin ble gjenvalgt – med 77 prosent av stemmene – for bare drøyt 15 måneder siden, men samtidig er presidenten en mann som tilsynelatende er veldig opptatt av demonstrasjoner og protester. I så fall er han bekymret over at det – siden det nevnte fotball-VM – har vært langt flere russere enn før som er villige til å gå på gaten for å si sin mening.

Siden presidentvalget i mars 2018 er det blitt tre ganger så mange som er villige til å demonstrere. Det som utløste den store endringen, var pensjonsreformen – som gjør at pensjonsalderen for kvinner øker – gradvis – fra 55 til 60 år og for menn fra 60 til 65 år. Dette er et gode fra Sovjet-tiden som mange russere har vanskelig for å skulle gi fra seg nå.

Selv om Kreml gjør inntrykk av at det ikke er noen grunn til panikk, er det ingen tvil om at det påvirker ledelsen i Moskva. Ikke minst fordi Putin er personifiseringen av all makt i Russland. Når Putin er populær, så nyter også politikere og byråkrater flest godt av det.

Når Putin mister støtte, så går det også ut over ministere og institusjoner under dem, både de nasjonale og de lokale.

Når stadig flere russere nå er kritiske til Putin, skyldes det altså ikke ytringsfrihet eller andre grunnleggende politiske spørsmål, men snarere sosiale forhold, som pensjonsalder, orden på søppeltømmingen og kutt i offentlige goder.

Antall sosiale protester i 2019 har vært mer enn dobbelt så mange som på samme tid ifølge et senter som beskjeftiger seg med den slags.

Ikke minst er det en vesentlig forskjell at protestene ikke lenger er konsentrert til de aller største byene, men nå har spredt seg ut over det veldige landet.

Det bekymrer garantert Vladimir Putin.

