FOTBALLPROFF: – Jeg er utrolig takknemlig for at vi i Norge har muligheten som to kvinner til å kunne stifte familie, skriver Røas visekaptein Kirvil Odden Sundsfjord i dette innlegget.

Kone, mamma, kontaktlærer og fotballspiller. Alt er mulig!

I disse dager koker Fotball-Norge. Det er VM-feber. Norge har kvalifisert seg til åttendelsfinale etter to seiere mot Nigeria og Sør Korea. I den anledning ønsker jeg å rette fokuset på hvordan hverdagen som fotballspiller i Toppserien er. Den er alt annet enn A4 skal jeg si deg.

KIRVIL ODDEN SUNDSFJORD, Røas visekaptein og keeper

Du tenker kanskje at fotball er mer enn nok til å fylle opp en kvinnefotballspiller sin hverdag.

Men neida, for noen (les: jeg) tok faktisk steget enda litt videre, ved å stifte familie midt i denne allerede hektiske, nesten umulige hverdagen - både tidsmessig og økonomisk.

Nå er det ikke lite penger i kvinnefotballen denne teksten skal handle om, for det er da for all del ikke for pengene sin skyld jeg og vi gjør dette; da hadde nok mange valgt noe helt annet; som å satse på en idrett som gir en høyre inntekt, eller eventuelt ta odd tid til å ta en utdanning som både gir jobb etter endt utdanning og høy inntekt.

Men det kunne jeg aldri gjort, for jeg ELSKER fotball.

Nei, denne teksten gir et lite innblikk i min hverdag. Det er en hyllest til alle som står på for det de tror på og det de liker, en hyllest til kjærligheten og verdens beste fotballfrue, og en hyllest til kvinnefotballen.

La oss gå tilbake til min hverdag høsten 2018; 100% fotballspiller, 100% arbeid, 100% kone og 100% mamma (Ja, mamma! Men det kommer jeg tilbake til) Det blir 400% det.

Så; hvordan fikk jeg hverdagen til å gå rundt?

Sommeren 2017 giftet jeg meg med min Charlotte med planer om å bli foreldre i nær fremtid. Da jeg møtte Charlotte hadde hun så og si ingen interesse for fotball - det snudde fort da hun skjønte at det opptok store deler av min hverdag. Siden jeg er så heldig å være sammen med Charlotte slapp jeg å ta pause fra fotballen når vi ønsket barn.

I tillegg er jeg utrolig takknemlig for at vi i Norge har muligheten som to kvinner til å kunne stifte familie.

Høsten 2017 dro vi på en privatklinikk for å sette drømmen om familieforøkelse til liv – bokstavelig talt. Alle gode ting er tre – og på det tredje forsøket gikk det som vi ønsket og vi kunne glede oss over en positiv test i desember 2017.

Våren 2018 jobbet jeg som assistent på barneskole og ble tilbudt stilling som kontaktlærer fra høsten. Til tross for at jeg visste hverdagen ville bli hektisk både som fotballspiller og nybakt mor takket jeg ja til stillingen med et stort ønske om å mestre den hektiske hverdagen jeg hadde i vente.

Jeg hadde såvidt startet mine dager som kontaktlærer da Aksel kom til verden 21.august 2018. Samme uke spilte vi kvartfinale i cupen mot Arna-Bjørnar, en kamp som måtte avgjøres på straffer. Jeg kan love deg at det ble ytret store ord, grått mange tårer og ledd en hel masse den uken.

Vårt ønske om å stifte familie og ønsket om å fortsette som fotballspiller gikk veldig fint i kombinasjon, selvfølgelig mye takket være Charlotte, men også drivkraften til å få til ting på hjemmebane – både fotballmessig og familiemessig.

Det kan ikke unngås å nevne at Charlotte er verdens beste fotballfrue. Hun sørger for at jeg får god mat og nok søvn. I tillegg legger hun til rette for og gir meg muligheten til å trene når jeg ønsker. Selvfølgelig er hun også en fantastisk støttespiller som ønsker at jeg skal lykkes på fotballbanen.

Med 100 % stilling hadde jeg verken mulighet eller råd til å ta meg en proffdag i uken. I en periode betydde det derfor gjerne et par dager i uken som begynte med trening før jobb 05.00 og som sluttet med å legge Aksel i seng 23.00. Det er lange og slitsomme dager som krever en del planlegging. Men jeg digger det - rett og slett!

Og jeg vet at jeg ikke er alene der. For jeg er ikke alene om å ha en slik hverdag i Toppserien. For de fleste Toppseriespillerne, både før og nå, har studier, familie, jobber og kjæreste ved siden av fotballen sin. De står på, prioriterer, planlegger og presterer. Fotballjenter har jeg veldig stor respekt for.

I disse dager nyter jeg siste rest av permisjonslivet så til de grader. Det gir meg verdifull tid med Aksel, samtidig som det gir meg overskudd og tid til å satse litt ekstra på fotballen. Og på proffdagene på Røa, dagene der hele laget er samlet for to økter, varmmat og spillermøter, er Aksel selvfølgelig med. Og han er en svært så populær kar skal jeg si deg. Det gir meg uendelig mye.

Alt er mulig om man bare vil det nok. Jeg trives veldig godt med å være både mamma, kone og fotballspiller. Og fotballen er fristedet.

Når man går over den hvite linja får man ikke gjort noe med ting som skjer utenfor fotballbanen. Da er det kun en ting som gjelder – og det er å vinne.

Jeg heier på dere som står på for de og det dere elsker. Og jeg heier på fotballjentene i Frankrike, som spiller åttendelsfinale mot Australia. Heia oss!

