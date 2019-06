Statsminister Erna Solberg var én av de 50 000 som lørdag gikk i tidenes største Pride-parade i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Leder

Stolt av Pride

Søndag ble ti dager med feiring av Oslo Pride avsluttet.

50 000 mennesker har gått i årets parade. I tillegg sto 275 000 tilskuere langs parade-ruten for å markere og feire mangfold. Det gjør årets utgave av Oslo Pride til den største noensinne.

Det er fantastisk å se hvordan Pride har utviklet seg fra å være en politisk radikal minnemarkering til å bli en folkefest. I dag er det bare 17. Mai-toget som slår Pride i størrelse. Organisasjoner og enkeltpersoner fra alle lag av samfunnet står sammen for å hylle mangfold, kjærlighet og retten til å være annerledes.

Pride har sin opprinnelse fra Stonewall-opprøret i New York City i 1969. Etter en politirazzia mot baren Stonewall Inn, gjorde homofile, lesbiske og transkjønnede opprør. Dette blir regnet som startskuddet for den moderne homobevegelsen. Gjennom fellesskap, åpenhet og stolthet har mange gått foran og kjempet mot homofobi, forbud og trakassering, og for frigjøring og likestilling. Derfor kler det Pride å være en feiring som bygger på toleranse. At noen ikke føler seg hjemme i toget, får være deres sak. De går iallefall glipp av mye moro. Alle som så Ap-leder Jonas Gahr Støres ville dans i paraden, ser hvilken fest Pride er blitt.

Det betyr ikke det at alle kamper er vunnet. Alt for mange skeive opplever diskriminering, negative holdninger og fordommer. Et sjokkerende høyt antall blir utsatt for hatkriminalitet. Mye tyder på at holdningene fortsatt henger etter i mange bygdesamfunn. Også i innvandrermiljøene opplever mange at det er vanskelig å være annerledes. Halvparten av alle skeive med innvandrerbakgrunn har rapportert om selvmordstanker. Det viser en studie om levekår og livskvalitet som Nordlandsforskning har gjort.

Selv om homokampen fortsatt har en lang vei å gå i mange miljøer, er det også fint å feire fremskritt. Tidligere denne måneden ba politiet homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange ble utsatt for. I Trondheim ble historiens første homofile par viet i nasjonalhelligdommen Nidarosdomen denne helga. Den høye oppslutningen om Pride, er også et uttrykk for at Norge er blitt et mer tolerant samfunn.

