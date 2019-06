RESPEKTLØS: – Den satiriske karikaturen er og har vært en viktig del av sjangerfloraen som bærer ytringsfriheten, skriver professor Jostein Gripsrud. Foto: Faksimile: New York Times’ International Edition/Charlie Hebdo

Karikaturenes rolle og skjebne

Karikaturtegnere er vant til heftige reaksjoner. Et problem blir de først når viktige medier lar seg presse av slike reaksjoner til å sparke tegneren eller, som New York Times, kutte ut hele sjangeren.







JOSTEIN GRIPSRUD, professor i medievitenskap, UiB

Ikke før var nyheten om New York Times’ beslutning om å slutte med karikaturtegninger i sine internasjonale utgaver kjent, så kommer historien om hvordan en tegning på forsiden av franske Charlie Hebdo har hisset opp folk (igjen). Karakteristisk for begge episodene er det at de hardeste kritikerne har problemer med å se helt klart hva tegningene framstiller. De ser enkelte elementer som virker som triggere på dem, og så kommer etisk begrunnet edder og galle fram. Andre elementer og en mer omfattende kontekst har en tendens til å bli oversett.

Jostein Gripsrud. Foto: UiB

Ta tegningen i New York Times først. Den framstiller en fetladen Trump med jødisk kalott på bakhodet, og ellers utstyrt med svarte solbriller og stokk, altså som en blind. Han har en langstrakt dachs som førerhund i lenke, og denne hunden har fått Benjamin Netanyhaus langt mindre kjente ansiktstrekk. En davidstjerne i halsbåndet er til hjelp ved identifiseringen av ham som Israels sterkt høyreorienterte og temmelig aggressive statsminister.

New York Times’ egne kommentarer har så vidt jeg har sett ikke egentlig gått inn på hva tegningen viser, de har bare beklaget på det sterkeste det de mener var en åpenbar feilvurdering. En av avisens faste spaltister, Bret Stephens, var 28. april derimot klar i sin vurdering, som kan forklare de negative reaksjonene blant mange organiserte amerikanske jøder: Han hevdet tegningen kunne vært publisert i Nazi-Tysklands ekstreme magasin Der Stürmer: «Jøden i form av en hund. Den lille men lure jøden som fører den dumme og tillitsfulle amerikaneren. Den hatede Trump judaisert med en kalott. Den nominelle tjeneren som opptrer som den egentlige herren. Tegningen hadde så mange anti-semittiske kjennetegn at det eneste som manglet var et dollartegn.»

Om vi nå ser bort fra påstanden om at et dollartegn er antisemittisk, kan det konstateres at påstanden om at tegningen er en gjentakelse av de i Der Stürmer er høyst diskutabel. Jeg har sett mange hårreisende jødekarikaturer fra Der Stürmer i løpet av mitt arbeid med mellomkrigstiden, og jeg gjorde nylig diverse Google-søk som bekreftet minnet: Det finnes kanskje noen, men jeg har ikke sett en eneste tegning der en karikert jøde opptrer som førerhund, og faktisk bare et par franske fra omkring 1900 der en Rotschild er framstilt som en slags rufsete hund. Ellers er det mange edderkopper, slanger og rotter – men altså ingen hund.

Jeg fant ingen tegninger der en lur jøde fører en godtroende amerikaner, bare en enkelt der en angivelig jøde leier en Stalin med bind for øynene. Men det var ikke fra Der Stürmer. «Judaiseringen» av Trump med kalott var det han selv som sto for under et nylig besøk i Jerusalem, bildene av ham med hodepryden gikk verden rundt. At en nominell tjener opptrer som egentlig herre kan umulig være spesifikt Stürmer-aktig antisemittisme. Og det er dessuten en fornærmelse mot alle som bruker førerhund at det er denne hunden som har makten, ikke den blinde brukeren: Han eller hun vet selvfølgelig hvor de skal hen. Det er så en begynner å lure på om de jødiske hellige skriftenes mange fordømmelser av hunder og hundehold, i nært slektskap med de muslimske, har spilt en (overraskende) rolle i oppfatningen av tegningen. Men egentlig var det nok tegningens politiske budskap som var mest opphissende: At forholdet mellom Trump og Netanyahu er ekstremt tillitsfullt og at Trump bruker Netanyahu som guide i et landskap han ikke kjenner særlig godt. Det var dette som ikke skulle sies høyt, kan en lett tenke.

Ser en så på Charlie Hebdos forside, viser den et nakent kvinnekjønn mellom spredte lår, med en liten fotball montert omtrent der klitoris sitter. En tekst på rød bunn sier «VM i kvinnefotball» og teksten på omslaget er ellers, omtrentlig oversatt, at dette skal vi fråtse i en måned. En redaksjonell artikkel i bladet fulgte opp med en kritikk av kommersialiseringen av kvinnefotballen.

Denne provoserende og enkle, men flertydige, tegningen siterer visuelt Gustave Courbets berømte vulva-maleri fra 1866 – «L’origine du monde», gjerne oversatt med «verdens opprinnelse» - men det franske «monde» kan også bety «folk», mennesker. Franskmenn flest, som bladet er beregnet på, vil se denne referansen med det samme. Men det gjør ikke alle andre, ikke en gang nrk.no i deres oppslag om saken. Før bildet havnet i Musée d’Orsay, var det eid av psykoanalytikeren Jacques Lacan. Og det er mye rom for det han kalte det ubevisste i tolkninger av både maleriet og Charlies tegning.

Kombinasjonen av den høye kunsten og den «lave», populære fotballen er i seg selv en type inkongruens-humor. Plasseringen av fotballen der klitoris sitter, kan ses som en påstand om fotballen som kilde til intens lyst og glede. Den verbale påstanden om én måneds festmåltid, er ikke bare en implisitt henvisning til oralsex, det er også en rett fram påstand om hvor herlig VM vil bli. På den negative siden har det blant annet i sosiale medier blitt påstått at tegningen seksualiserer kvinnefotballen, spiller på en motsetning mellom kvinnelighet og fotballsport, at kvinner «ikke spiller fotball med fitta», like lite som menn «spiller fotball med kuken». Det kan se ut til at selve avbildningen av vulva her er en kilde til irritasjon eller sinne. Flere skal ha ytret at nå er de ikke Charlie lenger.

Rent bortsett fra at Charlie er berømt for å «ikke respektere noe som helst», som en fransk venninne av meg en gang begeistret sa, illustrerer både fotball- og Trump-tegningen noen sentrale trekk ved karikaturens rolle og virkemåte: Den skal på svært kort tid vekke oppsikt, si noe skarpt og sette tanker i sving. Sånn har det i bunn og grunn vært i hele sjangerens historie. Det som har endret seg, er deler av publikums holdning. Reaksjonene på NYTs tegning og reaksjonene på Charlies forside viser at graden av krenkelse over visse tegninger er blitt veldig høy i en del miljøer. Det kan virke som at når engasjementet er veldig sterkt i forhold et emne, så fordufter noe av evnen til å se ordentlig etter og spandere litt tid på å reflektere over hva man faktisk ser – og hva det kan bety. Alskens tidsklemmer innbyr ikke til en smule kontemplasjon, og luntene er kortere i noen sammenhenger enn godt er.

Karikaturtegnere flest er vant til heftige reaksjoner. Et problem blir de først når viktige medier lar seg presse av slike reaksjoner til å sparke tegneren eller, som NYT, kutte ut hele sjangeren. Den satiriske karikaturen er og har vært en viktig del av sjangerfloraen som bærer ytringsfriheten. Det ville vært trist om hissige reaksjoner mot enkelte tegninger, basert i en kombinasjon av sterke synspunkter og svak bildeforståelse, skulle få fjerne den.

Publisert: 18.06.19 kl. 08:02