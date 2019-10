SVARER: Asbjørn Berland er lektor og teolog. Foto: Privat.

Hater konservative kristne homofile?

I et debattinnlegg kritiserer Jeanette Næs Løchen Andreas Håtveit for hans syn på homofili. Løchen beskriver seg selv som «samfunnsengasjert lektor». Hun har sikkert samfunnsengasjement. Innlegget hennes avslører dessverre at hun derimot mangler samfunnskunnskap.

ASBJØRN BERLAND, lektor og teolog

Er det mulig å respektere noen man er uenig med? Løchen beskriver Håtveits syn på homofili som “menneskefiendtlig” og setter Håtveit sitt syn i opposisjon til det å være glad i seg selv og glad i andre. Løchen føyer seg her inn i rekken av kritikere som hevder at bare det å ha et tradisjonelt syn på ekteskapet er skadelig for mennesker.

For noen dager siden skrev Bent Høie på Facebook at Håtveits syn var “en livsfarlig beskjed”, og viste til selvmord blant homofile. Det blir aldri henvist til noe forskning for å begrunne slike drøye anklager. Likevel fortsetter mange sine anklager om at det å ha et klassisk ekteskapssyn er indirekte med på å ta liv.

Dette er hersketeknikker som ikke passer seg i et moderne demokrati. Man snakker som om bare det å ha en mening om hva som er godt for oss mennesker når det kommer til sex og samliv er det samme som å hate de man er uenige med i seksuell livsstil. Men, som Espen Ottosen har vist, bør det være uproblematisk å mene at ikke alle seksuelle valg er like gode. Det er for eksempel fullt mulig å ikke ønske at et familiemedlem skal delta i en pornofilm uten at en dermed hater vedkommende eller er blitt moraliserende og arrogant.

Det er lett å sitte på sin høye hest i dagens lille Norge og tro at man alltid har kommet så mye lenger enn andre. Men de fleste i verden deler ikke Løchen sitt syn på homofili. Og ut fra hennes egne ord blir dermed de fleste av verdens innbyggere “menneskefiendtlige”.

«Hallo, vi lever i 2019», er et argument som ofte kommer i slike debatter. Men historiens progresjon har ikke ført til fremgang når det kommer til å forstå at det går helt fint å være uenig med andre menneskers livsstil og å respektere dem. Mens Løchen kaller Håtveit sitt syn for “historieløst” er det Håtveit som har historien på sin side. De aller fleste gjennom historien har stått for Håtveit sitt syn på homofili. Det er dessverre helt riktig at en del av disse har behandlet homofile på en dårlig måte. Men “guilt by association” holder ikke som argumentasjon. Her må Løchen og andre holde tungen rett i munnen.

Gjennom TV-programmene «71 grader nord» og «Mesternes mester» har vi møtt Andreas Håtveit som en utrolig hyggelig, smilende og åpen kar. Men i Løchens forståelse blir den smilende Håtveit gjort om til en menneskefiendtlig mørkemann.

«Hvordan kan du ikke ta i betraktning at du forteller en haug med mennesker at de ikke er gode nok som de er», spør Løchen Håtveit. Håtveit ville ha vært den første til å selv si at han ikke er god nok som han er. Det er derfor han trenger Jesus. Det sentrale budskapet i kristne tro er nemlig at Jesus kom for de som erkjente at de ikke er gode nok som de er.

I møte med Jesus får de både tilgivelse og et ønske om å deretter leve annerledes. Og nettopp erkjennelsen om at en selv ikke er god nok i seg selv skaper et godt grunnlag for å møte annerledestroende med stor respekt og empati, slik jeg opplever at Håtveit ønsker, men som jeg ser lite av i Løchen sitt innlegg.

