DEBATT: Om grensehandelen. Bildet er tatt på Nordby kjøpesenter i Strømstad. Foto: Nina Andersen

Debatt

Svensk sukker er ikke sunnere

I VG 5. august hevder Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen at avgifter er bra for folkehelsen. Så enkelt er det ikke.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

les også Avgifter er bra for helsa

Foto: Stian Schioldborg / www.ma

Harald Jachwitz Andersen, direktør for handel i Virke

Det må tas på alvor at vi har kostholdsrelaterte folkehelseutfordringer i Norge. For mange dør eller får nedsatt livskvalitet av sykdommer som henger sammen med røyk og alkohol, og for høyt inntak av salt, sukker og skadelig fett. Norsk handel jobber hardt for å gjøre varene i butikkene sunnere, og å få kundene til å ta bedre valg.

les også Avgiftskutt og folkehelse

Gerhardsen viser til at sukkerforbruket går ned. Det er målet, men neppe realiteten. Helsedirektoratets tall viser kun varer som er kjøpt i Norge. Grensehandelen er svimlende høy og har de siste årene vokst langt raskere enn handelen i norske butikker. For september 2019 gjennomførte SSB en dybdeundersøkelse av nordmenns grensehandel.

Bare i løpet av denne ene måneden grensehandlet nordmenn for to milliarder kroner fordelt på 1,2 millioner handleturer. Over halvparten av handlekurven, over en milliard kroner, var alkohol, tobakk, snus, mineralvann, sjokolade og godteri. Alle varegrupper med svært høye avgifter i Norge. Nordmenns grenhandelsatferd vitner om en massiv hamstring av varer folkehelsen hadde hatt godt av at Ola og Kari konsumerte mindre av. Dette vitner i sin tur om av den norske avgiftspolitikken virker mot sin hensikt.

Gerhardsen mener at avgiftskutt ikke vil påvirke lysten på en Sverigetur. Det er vanskelig å forstå, gitt at de politisk bestemte prisforskjellene er store. En kjapp titt i tilbudsaviser på svensk side, viser at det er nettopp slike varer det lokkes med.

Sukker på andre siden av grensen er neppe sunnere. Den norske avgiftspolitikken treffer ikke planken, hverken for folkehelsen, norske arbeidsplasser eller statskassen.

Publisert: 06.08.20 kl. 13:25

Les også

Mer om Grensehandel Sukker

Fra andre aviser