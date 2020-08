SKRIVER I VG: – En fredelig løsning i Kashmir er viktig for hele verden, ikke minst er det viktig for tilliten til sikkerhetsrådet og dets rolle som en fredsbevarende funksjon, skriver Khan i dette innlegget. Foto: Privat

Norge kan være en nøkkelalliert i Kashmirs vei mot fred

Den 4. august markerer ett år siden Indias fjerning av Kashmirs autonome status. På samme tid i fjor skrev jeg en kronikk i VG, der jeg adresserte Indias brudd på folkeretten og etterlyste internasjonalt engasjement rundt konflikten i Kashmir. I dag er dette engasjementet enda mer relevant.

USMAN ALI KHAN, Samfunnsdebattant

Dette både fordi den humanitære situasjonen i Kashmir er betydelig forverret, men også fordi norske myndigheter har sikret seg en viktig posisjon i FNs sikkerhetsråd.

Allerede 8. juli i fjor publiserte FN en ny rapport om menneskerettighetssituasjonen i Kashmir. Rapporten redegjorde for en økende grad av brudd på menneskerettigheter, utenomrettslige arrestasjoner, udemokratiske lover som ga full immunitet til sikkerhetsstyrker og en økning i antall sivile drap.

Rapporten hadde en klar oppfordring til sikkerhetsrådet om å sette opp en uavhengig internasjonal kommisjon for å undersøke forholdene i Kashmir. India motsatte seg dette og responderte på rapporten med krav om at FNs høykommissær for menneskerettigheter skulle trekke den tilbake. Pakistan, på sin side, ønsket rapporten velkommen med støtte til forslaget om en uavhengig granskningskommisjon. Siden har det imidlertid stått relativt stille.

Kjernen i Kashmir-konflikten dreier seg først og fremst om kashmireres rett til selvbestemmelse. En rett som de fratas gjennom Indias forsøk på å drive ut den opprinnelige befolkningen i Kashmir, en handling som representerer grove brudd på menneskerettigheter og brudd på Genèvekonvensjonenes bestemmelser om ikke å endre befolkningssammensetningen i et område.

Siden Indias invasjon av Kashmir i 1947, har Sikkerhetsrådet fattet flere resolusjoner for å løse Kashmir- konflikten, deriblant en resolusjon om en uavhengig folkeavstemning ved hjelpe av nøytrale parter. Denne står fremdeles på vent og blir igjen totalt ignorert av India som istedenfor responderte med den folkerettsstridige avgjørelsen om å fjerne selvstyrestatusen i omstridte Kashmir. Kashmir-konflikten angår dessuten to atommakter med en strategisk viktig plassering i Asia. En fredelig løsning i Kashmir er viktig for hele verden, ikke minst er det viktig for tilliten til sikkerhetsrådet og dets rolle som en fredsbevarende funksjon.

Norge, kjent for å være en fredsnasjon, kan spille en nøkkelrolle her. Gjennom å arbeide for en uavhengig og rettferdig granskningskommisjon og dermed reell mulighet for folkeavstemning, vil man sikre en fredelig løsning i tråd med kashmireres egne ønsker. Det er fremdeles naivt å feste lit til Indiske myndigheter.

Tvert imot, med landets hindunasjonalistiske BJP- regjering, muslimfiendtlige retorikk, de gjentagende angrepene på muslimer og deres bedehus, og ikke minst politiske vedtak som den diskriminerende og omstridte statsborgerloven som ekskluderer muslimer, bør deres agenda være åpenbar. Indias ledende myndigheter viser klare ambisjoner om å ramme den muslimske befolkningen. På tross av posisjonen som verdens største demokrati, benytter Indias statsminister; Narenda Modi, seg av udemokratiske metoder for å oppnå politiske gjennomslag.

Fjerningen av selvstyrestatusen i Kashmir i fjor, ble etterfulgt av et halvt år i fullstendig «lockdown» i Kashmir, der internett og telefonlinjer ble gjort utilgjengelige for å kunne kontrollere informasjonsstrømmen. En strategi vi for øvrig kjenner godt fra diktaturers respons på opptøyene under den arabiske våren i 2011 og årene etter.

Kashmir er ifølge FN et av verdens mest militariserte områder, der sivilbefolkningen aktiv forsøkes kneblet, og der en okkupasjonsmakt aktivt bryter med folkeretten. I et slikt område bør innsatsen og engasjementet fra internasjonale aktører være mer effektiv enn den har vært. Dette kan Norske myndigheter, med sin posisjon i FNs sikkerhetsråd, være en viktig initiativtaker til, en rolle jeg så inderlig håper Norge tar.

