SVARER: Erling Moe. Foto: Cathrine Dillner Hagen

Venstre-Moe svarer Sp-Moe: Særinteresseparti med reformvegring

Trygve Slagsvold Vedum ønsker å gjøre Venstre-høvdingen Johan Castberg til senterpartist. Venstre er et raust parti. Vi deler gjerne vår historie med andre.

ERLING MOE, kommunalråd i Trondheim (V) og historiker

Venstres historie fra 1884 og noen tiår framover er faktisk selve Norgeshistorien. Men Castberg var en radikal reformator, for frihandel og internasjonalt samarbeid. Det holder ikke å være for hundre år gamle reformer når en ikke ser behovet for nye reformer i dag.

Ola Borten Moe følger opp Vedums historieskrivning i et tilsvar til meg. Men de to senterpartilederne ser bort fra årsaken til at den store folkebevegelsen som var Venstre sprakk opp i mellomkrigstida: Bondepartiet og Kristelig Folkeparti ble dannet fordi særinteressene ønsket egne partier, mens Venstre var og er et parti uavhengig av særinteresser. Storbøndene på Østlandet og Trøndelag ønsket et parti som primært var opptatt av korn- og melkepriser, deler av kristenfolket på Vestlandet ville ha et kristent parti.

I Venstres storhetstid kunne Johan Castberg og Gunnar Knudsen innføre store reformer som konsesjonslover, trygdeordninger, trepartssamarbeidet og løsninger på konflikter i arbeidslivet. Venstres viktigste bidrag de siste femti årene har vært den grønne politikken. Vi utviklet på 1970-tallet en politikk for vern av natur, en bærekraftig energipolitikken og en økonomi uten for sterk oljeavhengighet.

Senterpartiet derimot fisker i motstanden mot klimatiltak. Ola Borten Moe uttalte nettopp at “det grønne skiftet er en kostbar lek for særinteresser, uten reelt innhold.” Når han snakker om særinteresser skal vi lytte, det har han greie på.

Senterpartiets og Venstres historie skiller også lag i synet på internasjonalt samarbeid. I dag gjelder dette EØS-avtalen. Vi mener den er avgjørende for å sikre norsk næringsliv. Senterpartiet står for en nasjonalsjåvinistisk politikk. Uten forpliktende internasjonalt samarbeid kan vi ikke løse utfordringene verden står ovenfor.

Ola Borten Moe satte nesen litt i sky i sitt svar til meg, fordi Senterpartiet nå er betydelig større enn Venstre. Men i stortingsvalget for bare sju år siden, som han omtaler, kom begge partiene på femtallet. Han gjør også et nummer av at det var Senterpartiet som fikk statsministeren i den ikke-sosialistiske regjeringen i 1965. Men unnlater å fortelle at Venstre ble større enn SP, og at det var Høyre som ønsket Borten som statsminister fordi SP var et mer konservativt parti.

Venstre har alltid vært et radikalt reformparti, SP et konservativt parti som bremser reformer. Det er fint at Vedum og Borten Moe vil stå på skulderen til Johan Castberg. Men da må de også være for en radikal reformpolitikk i vår tid.

