FOR TIDLIG MED ÅPNING? – Selv om det er kjipt å gå glipp av mye sosialt på skolen, er det noe vi er villige til å ofre for å fortest mulig komme tilbake til en vanlig hverdag, skriver «25 under 25»-skribentene. Foto: PRIVAT

Debatt

«25 under 25»: Nei til full skoleåpning

Skoleåpningen for alle klassetrinn både i grunnskolen og på videregående kan bety enda et stort tilbakefall for Norge. De yngste elevene og den andelen som ønsker ekstra veiledning bør få tilbud om fysisk undervisning på skolen. Resten kan holde seg hjemme.

SANNE KNAI NILSEN (19) og TOBIAS OTTERSEN (19), elevrådsledere ved NTG Lillehammer og russ denne våren.

7. mai varslet regjeringen om at gjenåpningen av alle skoler vil skje fra og med 11. mai. De fleste steder blir gjenåpningen fremstilt som gode nyheter for elevene, men det er ikke vi enige i. Vi utsettes for unødvendige smittekilder, der våre sosiale behov blir prioritert foran samfunnets beste.

Selv om vi unge er i en krevende situasjon sosialt, kan skoleåpningen gjøre at tiltakene må strammes inn og alt det sosiale blir satt på vent atter en gang. For oss avgangselever er det ekstra kjipt å gå glipp av avgangsball, russetid og muligheten til å være med hverandre, men slik som det er i dag, er det å ta del i fellesdugnaden viktigere enn våre personlige behov.

Corona-pandemien er langt fra over, og selv om det er kjipt å gå glipp av mye sosialt på skolen, er det noe vi er villige til å ofre for å fortest mulig komme tilbake til en vanlig hverdag med undervisning, jobb, idrett og sosialt samvær uten begrensninger.

Krisen har skapt store utfordringer for næringslivet, noe som har resultert i et historisk høyt arbeidsledighetstall. Det er de arbeidsledige som man først og fremst burde fått ut i jobb igjen for å få i gang tilbud og etterspørsel etter varer og tjenester. De uten jobb sliter mer enn oss. Lærere og elever har ikke vært permittert i denne perioden, siden alt av undervisning og arbeid har blitt flyttet over på digitale plattformer. Skolene og lærerne har faktisk lagt ned en enorm innsats for å etablere en velfungerende hverdag med digital undervisning for elevene. En hverdag de fleste har vært tilfreds med i en situasjon som denne.

Naturligvis bør de yngste barna som ikke kan være alene hjemme få lagt opp en trygg skolehverdag slik at foreldrene kan komme i jobb igjen. Skolen bør av kapasitetsårsaker først og fremst prioritere disse barna, de som ønsker ekstra veiledning, elever som må gjennomføre viktige vurderinger som ikke kan gjøres via de digitale plattformene. Ved å fortsette hjemmeundervisningen kan elever som må på skolen av ulike årsaker fordeles utover et større område, og på denne måten minimeres elevenes smittekilder. Derfor kan man sette spørsmålstegn ved om det er riktig og nødvendig at alle skal tilbake på skolen. Hvorfor kan man ikke prioritere de elevene som trenger det mest?

Som elevrådsledere på Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer har vi inntrykk av at den digitale undervisningen har fungert for de fleste av våre elever. For mange av oss er det ikke lett å slå seg til ro i denne situasjonen, men med et ønske om å komme tilbake i idretten og en normal hverdag, er det noe vi må takle.

Vi vil komme i mål, istedenfor å rykke tilbake til start. Derfor er vi nødt til å gjøre alt vi kan for å bidra i kampen mot coronaviruset, for oss selv og alle andre.

Publisert: 10.05.20 kl. 16:00

