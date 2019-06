KRITISK: Tuva Moflag, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, helse- og omsorgskomiteen.

Jo, retten til selvbestemmelse ble innskrenket i natt

Jeg hadde virkelig ikke trodd at Norge skulle føye seg inn rekken av denne dystre trenden. For første gang siden abortloven ble innført for førti år siden, ble det i natt vedtatt en historisk svekkelse av kvinnens rett til selvbestemmelse.

Mari Holm Lønseth føyer seg inn i rekken av høyrekvinner som bagatelliserer og bortforklarer den historiske innstramningen av abortloven som Stortinget vedtok i natt. For det er en innstramning som er vedtatt. Det er bare å lese innledningen til lovproposisjonen så kan man fastslå det. Jeg har tillatt meg å utheve de sentrale ordene, ettersom flere av høyrekvinnene så ut til å ha misforstått dette i debatten i Stortinget i går:

«Det følger av Granavoldplattformen (Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fra 17. januar 2019) at regjeringen vil: Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort.»

Holm Lønseth viser til at innstramningen i Norge ikke kan sammenlignes med lovendringene vi nå ser andre steder i verden. Også her tar hun feil. Vi har riktignok ikke fått Alabama-tilstander i Norge, men det er de samme konservative kreftene som vil innskrenke kvinners rettigheter, lovparagraf for lovparagraf. Man spiser en elefant, eller kamel om du vil, en bit om gangen. Det er bare tre uker siden Stortinget avviste grunnlovsforslaget fra regjeringspartiet Krf om vern av liv fra unnfangelse til død.

Høsten 2017 fikk jeg som nyvalgt representant reise til New York i forbindelse med FNs generalforsamling. Et av de sterke inntrykkene jeg satt igjen med etter oppholdet, var de mange tilbakemeldingene om at kvinners rettigheter – særlig de seksuelle og reproduktive rettighetene – var under press i en rekke konservative regimer rundt omkring i verden. Dette fikk vi høre fra internasjonale organisasjoner, og vi fikk høre det fra den norske FN-delegasjonen. Våre egne folk i diplomatiet ute, som advarte om en urovekkende internasjonal trend.

Jeg hadde virkelig ikke trodd at Norge, et og et halvt år senere, skulle føye seg inn rekken av denne dystre trenden. For første gang siden abortloven ble innført for førti år siden, ble det i natt vedtatt en historisk svekkelse av kvinnens rett til selvbestemmelse. Helseminister Høie fastslo selv i en debatt i Stortinget i 2017 at «det var Stortinget i 1975 som vedtok en lov som åpnet opp for fosterreduksjon i Norge». Fosterreduksjon skal ikke lenger være selvbestemt, og det er et uakseptabelt tilbakeskritt i likestillingskampen. Og det er et forferdelig dårlig signal å sende til verdenssamfunnet.

Nå får de konservative kreftene vann på mølla. For det er ikke høyrepartienes bortforklaringer og bagatellisering av denne lovendringen som vil nå fram der ute. Signalet som nå sendes fra Norge er at kvinners rett til selvbestemt abort innskrenkes for første gang på 40 år.

I Norges handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016–2020, «Frihet, makt og muligheter», står det følgende i innledningen:

«Vi vil motarbeide tilbakeslagene mot kvinners rettigheter som vi ser i noen land. Norge vil styrke likestilling ved å bruke vår politiske kapital, vår erfaring og kunnskap og våre økonomiske virkemidler for å fremme jenters og kvinners rettigheter. Vi vil mobilisere menn for å fremme likestilling. I handlingsplanen prioriterer vi jenters utdanning, kvinners politiske og økonomiske deltakelse, bekjempelse av vold og fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dette er avgjørende for at jenter og kvinner skal ha frihet, makt og mulighet til å forme sitt eget liv.»

Når man skal kjempe for kvinners frihet, makt og muligheter ute – er det et veldig dårlig utgangspunkt å innskrenke dem her hjemme.

Publisert: 14.06.19 kl. 11:20