Mystisk, forvirrende og skremmende

Av Øystein Milli

HER LÅ BREVET: På en stol i gangen, rett innenfor inngangsdøren hvor det hvite teltet er plassert, hevder Tom Hagen at trusselbrevet lå. Foto: Jørgen Braastad

Fem sider, motstridende språkføring, truende og detaljert. Trusselbrevet i Hagen-saken er en sann gåte.

Det største spørsmålet er selvsagt hvem som har skrevet det. Svaret lar vente på seg – om det noen gang kommer.

Når innholdet i brevet nå – 19 måneder etter at Tom Hagen hevder han fant det hjemme i Sloraveien og overleverte det til en politipatrulje på en bensinstasjon den siste oktoberdagen i 2018 – blir kjent, står flere og sentrale spørsmål ubesvart.

Hvorfor inneholder brevet – som tilsynelatende i sin helhet er skrevet på en måte som gjør at leserne ikke skal tenke at forfatteren skriver godt norsk – noen «norske» ord og passasjer?

Mens nokså kurante norske ord som «spør», «vil», «se» og «til» er skrevet feil, er ord og uttrykk som «kvittes med», «risiko», «dårlig», «følge», «frihet» og «som du kan gjette» skrevet korrekt.

Politiet har brukt både egne og eksterne eksperter i et forsøk på å få et klart bilde av brevet. Konklusjonene er ikke kjent.

Hva er bakgrunnen for at løsepengekravet er satt til fire prosent av Tom Hagens daværende formue?

Jeg vet at dette opptar flere i hans nære krets. I flere måneder har også de lest, studert og gransket brevet. De spør seg blant annet om de fire prosentene er inspirasjon fra handlingsregelen, som var på fire prosent frem til 2017.

Hvorfor navngis det ene barnet og vedkommendes ektefelle – og ikke de to andre barna

Brevskriveren røper en ganske så inngående kunnskap om familien. Navngis enkelte familiemedlemmer for å spre mer frykt? Eller er det tilfeldig?

Kan noe leses ut av at brevet ikke fremstår veldig personlig i formen?

Forfatteren henvender seg blant annet ikke direkte til adressaten Tom Hagen ved å bruke navn.

Politiet mener brevet er en del av en omfattende villedning, et element av en iscenesetting som savner sitt sidestykke i norsk kriminalhistorie.

Om det er etterforskernes oppfatning at Tom Hagen har skrevet det selv, eller om det er den medsiktede mannen som omtales som kryptoeksperten eller om det er en mann eller kvinne som så langt ikke er pågrepet, er uklart.

KRIMKOMMENTATOR: Øystein Milli. Foto: Gisle Oddstad

Spekulasjonene rundt brevet har versert helt siden denne saken ble kjent. Nå er innholdet omsider offentlig. Samtidig er det et faktum at familien og politiet er rykende uenige om brevets betydning. Så sent som 29. mai gjorde Tom Hagen et nytt forsøk på å komme i kontakt med det de mener er motparten.

Spørsmålet er om det trekket kan føre oss nærmere flere svar.

Brevet er klart truende i formen. Forfatteren innleder med at:

«Vi har din kona Anne Elisabeth. Om du vill see henne igjen, du vill lese og følg instruksjoner perfekt». Det skrives rett ut at dersom politiet eller mediene kobles inn, vil det kunne koste kvinnen livet.

Det samme gjelder dersom Tom Hagen skulle vegre seg mot å betale.

Samtidig er det grunn til å merke seg at brevskriveren mener det er «bare rettferdig» om Tom Hagen skulle kontakte politiet etter at ektefellen eventuelt kom tilbake i god behold. Kanskje er dette et tegn på en selvtillit så stor at en eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning ikke finnes redde for å bli avslørt.

Publisert: 05.06.20 kl. 20:33

