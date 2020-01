VEKST I NORD: – Nord Norge er ikke en sviktet stakkarslighet – det er livskraft, innovasjon, eksport og vekst! Nå gjelder det å legge til rette for den, ikke skatte bort veksten, skriver Høyre-representantene. Foto: Høyre

Nord-Norge er livskraft og vekst, ikke svik og stillstand!

Jonas mener Nord Norge er sviktet. Samtidig vil han sende store ekstraregninger nordover.

TOM-CHRISTER NILSEN, stortingsrepresentant (H)

MARGUNN EBBESEN, stortingsrepresentant (H)

Det står mye igjen for å gjøre Nord Norge bedre - der er vi enige. Men Nord Norge er ikke sviktet, tvert om går det ganske bra!

Han mener Nord Norge er sviktet av oljen som ikke kommer i land. Vi kan være enige om at det er synd at Equinor ikke valgte ilandføring. Men det var jo Ap som gav dem muligheten til det da konsesjonen ble gitt.

Det er jo egentlig Ap som har sviktet gjennom å gå mot i det hele tatt å konsekvensutrede den delen av Nord Norges sjøområder som sikrest ville gitt ilandføring.

Jonas Gahr Støre har selv ingen løsning på ilandføringsproblemet.

En løsning kunne være å støtte Høyres standpunkt om å konsekvensutrede LoVeSe. Der er det kortere vei til land en mange av de andre prosjektene.

Jonas mener Nord Norge er sviktet fordi fisken ikke bli bearbeidet i Norge. «I dag bearbeides nesten alt utenfor landet», hevdes det. Det er helt feil - det er ganske mye bearbeiding på fiskeribedrifter langs hele kysten. Se Lofoten-produktene som ligger i sjømatdisken. Over halvparten av torsken ble bearbeidet før eksport (2017). Men det kan bli mer. Og vi skal bli bedre på dette. Det er helt feil at problemet er at den fryses. Vi eksporterte senest i 2018 nesten like mye fersk som frossen torsk rund. Norsk klippfiskindustri er avhengig av frossen fisk for å ha jevn drift hele året. Det er derfor de lykkes.

En løsning kunne være å støtte regjeringens standpunkt om å øke bearbeidingskravet i pliktsystemet.

Jonas har selv ingen løsning utenom å satse på det som allerede satses på med forskning og incentiver.

Men alle hans satsinger kommer med en regning - mer skatt. Skatteøkningene, også for nord Norge er større for bedrifter og bedriftseiere enn næringssatsingene. Her gis det med en hånd, og tas med minst tre i Aps alternative budsjetter.

Det går godt her i landet. Jonas ser ut til å ha glemt at det kanskje går aller best i nord. Fra 2008 til 2018 er det de tre nordligste fylkene som ligger på veksttoppen. De netto 8.000 nye jobbene som er kommet i våre nordligste fylker siden 2013, er konkret uttrykk for en reel vekst - ikke bare løse planer og drømmer. De er også langt flere enn noen regjering har flyttet ut.

Når vi snakker om å svikte Nord-Norge: Ap foreslo å trekke inn alle havbrukskonsesjoner, og kreve at man må kjøpe dem på nytt. Hvordan ville det da sett ut for de som mistet fisk i algeoppblomstring i nord i fjor, og hvordan ville det sett ut for selskaper som Ellingsen Seafood på Skrova i Lofoten, som nå er blitt motorer for regional utvikling langt ut over det noen kunne drømme om i tørre NOU-er.

I alt dette er det en ting som går igjen; betydningen av EØS-avtalen for nordnorsk industri. Hvorfor svikte Nord-Norge ved å ville utrede et alternativ til EØS-avtalen? Her svikter Jonas selv Nord-Norge.

Med det mener vi ikke at der ikke er ting som bekymrer og må rettes opp og forbedres, vi har fortsatt mye jobb igjen for å gjøre Norge bedre. Men Nord Norge er ikke en sviktet stakkarslighet – det er livskraft, innovasjon, eksport og vekst!

Nå gjelder det å legge til rette for den, ikke skatte bort veksten.

Publisert: 29.01.20 kl. 11:36

