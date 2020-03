MORIA-LEIREN: – Norge må gå foran i den dugnaden Europa har foran seg. Derfor foreslår SV at vi henter barn og sårbare flyktninger som lever under traumatiserende forhold i leiren, skriver SV-lederen. Foto: Armin Durgut/PIXSELL / Pixsell

Europas skam

Leirene i Hellas må evakueres. Vi må hente barn og sårbare flyktninger til Norge nå.

AUDUN LYSBAKKEN, partileder i SV

Jeg besøkte flyktningleiren Moria i 2015. Den gang møtte jeg flyktninger som hadde risikert livet i små gummibåter for å komme bort fra krig og forfølgelse i hjemlandet. Historiene om familiene som hadde måttet forlate livene sitt og lagt ut på en livsfarlig reise slo meg rett i magen. Mange var på flukt fra den brutale konflikten i Syria.

På fem år har situasjonen gått fra vondt til verre. Det bor nå over 20 000 mennesker i Moria, en leir som opprinnelig var bygget for 2800. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og håpløse i ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige sanitærforhold, timelange matkøer og familier med nyfødte barn som lever i tynne sommertelt i vinterkulda. Barn har sluttet å snakke og spise fordi de lever uten den omsorgen barn trenger. Det er et ulevelig sted å være, et ulevelig sted å vokse opp.

Mange av ungene i leiren har vært der i flere år allerede. Greske myndigheter bruker mellom tre og fem år på å behandle en asylsøknad. Og mens de venter på å få asylsøknaden sin behandlet, får ikke barna slippe ut av leiren. Skole og fritidsaktiviteter kan de bare drømme om. De er frarøvet en verdig barndom, fengslet i elendighet. Det som skulle være transittleire er blitt en permanent humanitær nødsituasjon. Men til forskjell fra en naturkatastrofe, er denne situasjonen politisk skapt. Derfor har den også politiske løsninger.

SV har gjentatte ganger utfordret regjeringen på å gjøre mer for å avhjelpe situasjonen. Humanitær hjelp er viktig, men denne gangen er ikke penger alene løsningen. Hellas kneler. De er dårlig organiserte, har ikke kapasitet til å forvalte mer penger eller håndtere mengden med flyktninger. Det Hellas og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) nå ber om, er å evakuere barn og sårbare fra leirene. Det må vi ta på største alvor. Nå ber Tyskland EU om å ta imot 1500 barn. Tyskland vil ta sin andel. Det må Norge også gjøre, med eller uten en EU-avtale.

Regjeringens svar har vært at vi må jobbe for en langsiktig europeisk løsning og få alle land i Europa med. Det er det selvfølgelig ingen som er uenig i. Men, i motsetning til hva regjeringen prøver å gi inntrykk av, er det ingen motsetning mellom det og å avhjelpe situasjonen og lindre akutt nød nå. Regjeringens plan er å vente til alle er med på en konsensus i EU. Det er i praksis å gi veto til de autoritære regjeringslederne i Øst-Europa. Det kan ikke Norge være en del av.

Sikkerhetssituasjonen for flyktningene og hjelpearbeiderne er blitt mye verre de siste dagene. Det rapporteres om hjelpearbeidere fra blant annet organisasjonen Dråpen i havet som har blitt angrepet av høyreekstreme. Dette har ført til at hjelpeorganisasjonene har måttet innstille sine aktiviteter på Lesvos og i Moria-leiren. Situasjonen er farlig for flyktninger, lokalbefolkning og for sikkerheten i hele området.

Vi kan være stolte av at Norge er en stor humanitær bidragsyter i Syria og nærområdene. Vi har gitt mye penger til humanitær hjelp som har bidratt til å gjøre situasjonen bedre for veldig mange mennesker på flukt fra krig. Regjeringens og Frps mantra har vært «å hjelpe dem der de er.» Det er riktig at de fleste flyktninger reiser kort, og de vil gjerne tilbake til hjemlandet sitt når forholdene gjør det mulig. Men for barna i Moria er dette meningsløst. Det er ikke mulig å hjelpe dem der de er. Telt og feltsenger kan ikke gi noen barndommen tilbake. Barna må evakueres til trygghet, stabilitet og omsorg.

Norge må gå foran i den dugnaden Europa har foran seg. Derfor foreslår SV at vi henter barn og sårbare flyktninger som lever under traumatiserende forhold i leiren. Vi kan ikke ta imot alle, men vi kan ta imot noen. Dette vil være en livreddende håndsrekning som Norge både har råd og plass til, og som vi har kompetanse til å håndtere. Flere norske kommuner har bedt om å ta imot flere flyktninger. Kommuner som Stavanger og Trondheim er beredt til å ta imot enslige mindreårige flyktninger fra Hellas, hvis regjeringen lar dem gjøre det. Norge har kompetanse på barn med traumer og fluktbakgrunn. Fagfolk over hele landet står klare, i mottaksapparatet, barnevernet og i skolene. Det er typisk norsk å være god på traumebehandling av barn.

Regjeringen og Frp sier de er redde for signaleffekten det vil gi dersom Norge evakuerer barn fra Moria. De frykter at flere flyktninger vil komme etter. Dette argumentet holder ikke, og er blitt tilbakevist fra faglig hold.

Jeg er også opptatt av signaleffekt. Jeg er opptatt av signalet Norge gir ved å sette internasjonal solidaritet først når vi tar imot vår andel av flyktninger fra leirene i Hellas. Et signal om at vi er en nasjon som bidrar til det europeiske fellesskapet. En nasjon som i likhet med Finland, Frankrike, Serbia og Tyskland stiller opp for Hellas når de ber oss om hjelp.

Vi er i ferd med å nå et skammelig bunnivå på hvordan mennesker og barn blir behandlet i Europa. Norge må bidra til å få sårbare flyktninger og barn til et trygt og levelig sted å vokse opp.

Men det haster. For vinteren er kald, og elendigheten i Moria er endeløs.

Publisert: 11.03.20 kl. 11:24

