Takk!

Å kalle nedstengningen av Norge en nasjonal dugnad, lyder som en selvmotsigelse. Å stenge ned har en annen språklig valør enn potente begreper som nasjonsbygging og gjenreisning. Likevel er det et dugnadsarbeid Norge nå tar del i. Og som i alle dugnader, er det alltid noen som tar et større ansvar og som bidrar mer enn andre i fellesskapsinnsatsen.

Alle som bor i landet vårt gjennomlever en helt spesiell situasjon nå. Myndighetene har iverksatt tiltak vi ikke har vært i nærheten av i fredstid. Reguleringer vi er nødt til å forholde oss til. Det stilles krav til hver og en av oss. Hvordan vi oppfører oss og hvordan vi velger å etterkomme de kollektive pålegg vi har fått, vil i stor grad avgjøre hvordan vi sammen kommer ut av dette. Og når.

De fleste vil takle de nærmeste dager greit. Utfordringene vil vokse seg større etter hvert. Som finansminister Jan Tore Sanner (H) uttrykte det fredag, vil mye bli verre før det blir bedre. Det er omtrent det eneste vi med sikkerhet kan si. Derfor må vi også belage oss på at mange vil oppleve isolasjonen og den ufrivillige passiviseringen som vanskelig, til og med urettferdig.

Desto viktigere er den helt grunnleggende erkjennelsen av at dette virkelig er en dugnad, og at det faktisk er avgjørende hva den enkelte foretar seg. Norge har de beste forutsetninger for å takle denne krisen, men smittevernet er aldri sterkere enn det svakeste ledd. Vi må ha i bakhodet at den livbergende innsatsen som vårt helsepersonell utøver 24 timer i døgnet kan vært bortkastet hvis andre usolidarisk bidrar til at smittetilfellene blir flere, og etter hvert så mange at det vil være for sent å prøve å få bukt med virusets herjinger i befolkningen.

Det er ikke å ta for hardt i at nasjonens ve og vel i stor grad nå hviler på de tusener av dedikerte ansatte i helsevesenet. Ambulansesjåførene og legene, portørene, sykepleierne og smittevernekspertisen, spesialistene, epidemiologene og farmasøytene – kort sagt alle dem som hver dag, hver time av døgnet, stiller opp med kunnskap, hender og omsorg for å forebygge smitte, ta imot syke og behandle pasienter. Vi er dem en stor takk skyldig!

Ja, det er jobben deres. Men man trenger hverken være medisinsk utdannet eller inneha spesiell kompetanse for å se og forstå hvor langt disse menneskene nå strekker seg for å imøtekomme de ekstraordinære krav de brått er stilt overfor.

Et komplisert, kostbart og hierarkisk system som helsevesenet vil nødvendigvis ha strukturelle utfordringer. Ofte utløser det kritikk. De tallrike ressurspersoner og medarbeidere som bemanner helsevesenets poster viser imidlertid systemets menneskelige kvaliteter når det virkelig røyner på.

