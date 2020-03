OPPFORDRER: – Det jeg ber deg om er at du ikke hever deg selv og dine egne vurderinger over rådene fra myndighetene, skriver fastlege og forfatter Kaveh Rashidi. Foto: Kristoffer Myhre

Lege Kaveh Rashidi: Livet i Coronavesenet

Vi er påvirket alle sammen. Enten det er fysisk, psykisk, økonomisk eller på annet vis så kjenner vi på corona-virusets ringvirkninger.

KAVEH RASHIDI, fastlege og forfatter

Personlig er jeg, som mange av mine kolleger i helsevesenet, utmattet. Ekstravakter, nye utfordringer hver dag og en konstant økt risiko for smitte tærer på kropp og psyke. Min største frykt er å smitte min høygravide kjæreste og kanskje gjøre henne alvorlig syk. Men som mine kolleger, som jeg er så utrolig imponert og stolt over, så går jeg på jobb og gjør mitt beste hver eneste dag.

Problemet er at dette vil briste uten hjelp fra dere utenfor helsevesenet. For vi er sårbare. Sykehusene har ikke uendelig med kapasitet, og helsepersonell blir fortløpende satt i karantene. Derfor skriver jeg dette, for å forklare at dine handlinger kan være årsaken til at mange overlever, eller dør.

Det jeg ber deg om er at du ikke hever deg selv og dine egne vurderinger over rådene fra myndighetene.

Vi har ikke råd til å ha mennesker med en avslappet og bagatelliserende holdning til dette. Å ikke ta forholdsregler, fordi man selv tenker at det ikke er nødvendig, er livsfarlig. Og det er ikke enklere på den andre ytterkanten, der de engstelige og redde befinner seg. De som frykter en katastrofe og gjør alt for mange unødvendige tiltak, dette virker også skadelig på felleskapet.

Hver gang én av oss tar saken i egne hender og avviker fra de offentlige rådene vil problemene øke. For å komme oss gjennom dette med minimale tap må hver og en av oss finne den gyldne middelveien mellom over- og underdrivelse. Og det handler ikke bare om det du gjør, det handler om stemningen og budskapet du sprer.

Det florerer av alternative råd på nettet, men dette er ikke tiden for å spre dine personlige meninger om smittevern eller immunsystemet. Influensere, kostholdseksperter, leger og anonyme i Facebook-diskusjoner og kommentarfelt – alle må stå sammen og fokusere utelukkende på de helserådene vi vet fungerer, som er de Folkehelseinstituttet deler og oppdaterer.

Mange bruker energi på å kritisere myndighetenes arbeid, men tiden er ikke moden for å evaluere lederne våre helt enda – i alle fall ikke på en måte som sprer frykt og mistro. Politisk corona-krangling må vente. Ikke vær del av et ekkokammer som jobber fruktløst mot systemet. For at vi skal komme gjennom dette er vi nødt til å opprettholde en høy grad av tillit til alle deler av helsevesenet.

Til syvende og sist handler dette uansett ikke om hva Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog eller Camilla Stoltenberg sier. De vil vårt beste og gjør sitt beste, men vil nødvendigvis ha både små og store feilvurderinger underveis. Dette handler først og fremst om hva du og jeg gjør, hver eneste dag. At vi vasker hender, ikke bidrar til folkemengder, ikke reiser utenlands og holder avstand til andre mennesker. Eller hva enn de offentlige rådene er i morgen.

Vi er nødt til å stå sammen om dette. Mange er syke, og langt flere skal bli syke. Antallet intensiv-krevende pasienter kommer til å skyte i været. Det er ingen tvil om dette. Selv om rådene ikke er perfekte, klinkende klare eller alltid fremstår så logiske, må vi stole på lederne våre og gjøre vårt ytterste for å følge deres råd. Hver enkelt må ofre litt for at alle på laget skal ha det best mulig, men det fungerer bare hvis alle er med.

Jeg og mine kolleger i helsevesenet er dødsslitne. Og vi skal bli enda mer slitne i ukene og månedene som kommer. Vær så snill, hjelp oss. Dette er en helse-krig, og vi er soldatene, men det fungerer ikke hvis befolkningen gjør problemet verre. Kall dette en ydmyk bønn eller en lege som trygler, men vær så snill: Alt vi ber om er at dere hører på helsemyndighetene, tar vare på hverandre og sprer varme og kjærlighet i samfunnet. Så skal vi gjøre vårt, vi skal stå med de syke og hjelpe så godt vi klarer.

Publisert: 14.03.20 kl. 12:16

