Siste vers for Europas siste diktator?

Folk løper, politiet slår, kaos overalt… Det jeg opplevde under presidentvalget i Hviterussland i 2010, skjer igjen. Men noe er veldig annerledes denne gangen.

NAOMI ICHIHARA RØKKUM, nestleder i Oslo Venstre

1. Folk virker mindre redde

I 2010 opplevde en venn at hotellpersonalet var redd for å hjelpe en mann som blødde fra hodet, på grunn av mulig gjengjeldelse fra myndighetene. Demokratiforkjemperne jeg kjenner fryktet å dele informasjon på sosiale medier, vi kunne ikke engang nevne ordene «president» eller «demonstrasjon» på telefonen på grunn av KGB-overvåkningen. Nå deler demokratiforkjemperne jeg kjenner bilder av dem med barna sine på fredelige demonstrasjoner.

2. Demonstrasjonene vedvarer

Til tross for den brutale politivolden – nå med minst to (og mulig flere) døde – fortsetter demonstrasjonene rundt i landet. På søndag den 23. august, to uker etter valget var over, samlet over 200.000 mennesker i hovedstaden Minsks gater. Det var helt utenkelig før.

3. Mengden mennesker!

Bare se på bildene fra Hviterussland. I et land med i underkant av ti millioner mennesker er det vilt å se den mengden med mennesker som nå protesterer. Og det er ikke bare i Minsk. Det har vært demonstrasjoner i mer enn 30 byer over hele landet.

4. Og alle slags mennesker!

Demonstrantene er en mye mer mangfoldig gruppe. Til og med folk som tradisjonelt har støttet president Aleksandr Lukasjenko, som fabrikkarbeiderne, stiller opp. Jeg har sett noen medieoppslag i Norge som mangler litt kontekst da de kritiserte oppmøtet til generalstreiken.

Se for deg arbeidsplassen din eller der du studerer. Se for deg at du risikere å miste jobben din, og at barnet ditt kan miste studieplassen i samme slengen, om du ytrer politisk motstand. Det er en høy risiko å stå opp for egne rettigheter i Hviterussland. Husk det når du ser scenene med fabrikkarbeidere på allmøter som spontant uttrykker sin støtte til Tikhanovskaya. Bildene gir meg gåsehud.

5. Ikke-uniformt politi

Det er grusom politivold, og det er fremdeles en stor trussel om det. Men i det siste har sterkt symbolske bilder dukket opp. Vi ser politi som holder skjoldene sine nede eller politibetjenter som gir blomster til kvinnene i hvitt som demonstrerer mot politivold. Det kommer oppsigelser i politiet og militæret. Voldsmyndighetene er ofte en nøkkel for å styrte et diktatur.

6. Håp

Jeg tror at alle de ovennevnte og andre tegn peker på det faktum at flere hviterussere nå endelig skimter håp. Mange har overvunnet sin apati og frykt. Det er en enorm risiko for en hviterusser å stå opp for sin frihet.

Men det bringer meg også til mitt endelige poeng: vi kan også gi folket som kjemper for frihet, håp. Du kan ta kontakt med politikere her i Norge. Skrive til media. Bli med i en frivillig organisasjon. Eller bli med på en demonstrasjon du også.

Det er flere piler som peker i riktig retning nå, men kampen for demokrati er ikke vunnet ennå. Hviterussernes kamp for frihet er ofte glemt. La oss alle vise at vi er her for dem.

