Gard Sandaker-Nielsen er leder av Åpen folkekirke.

«Nå er det nok homomas!»

Det hører jeg til stadighet. Nå må Åpen folkekirke og homoene være fornøyde. De fikk vigsel, nå må vi få ro til å fokusere på andre, viktigere ting. «Saken» er vunnet og står ikke på dagsorden i neste periode. Men de kunne ikke tatt mer feil.

GARD SANDAKER-NIELSEN, leder av Åpen folkekirke og kandidat til bispedømmerådsvalget i Oslo

For vi er ikke ferdige. Det er verdt å minne om at det kun er to (!) år siden Den norske kirke begynte å vie to av samme kjønn. Det er kun fire (!) år siden det sist var et konservativt flertall i kirkemøtet.

Vi som ikke er heterofile er vant til å bli usynliggjort, tråkket på og stengt ute. Når representanter for Bønnelista, som stiller til valg i ni av elleve bispedømmer, tar til orde for reversering av vigselsliturgien, er det det åpenbart at vigsel for alle og inkludering av LHBT er en sak både vi som kandidater til kirkevalget og velgerne må forholde seg.

Dette kirkevalget bestemmer retningen Den norske kirke skal utvikle seg de neste fire årene. I forrige kirkevalg var det mange som stemte fordi de forstod at stemmen deres kunne bidra til å åpne kirkedørene for flere og gi to av samme kjønn muligheten til å gifte seg. Og stemmen gav uttelling.

På grunn av at Åpen folkekirke vant kirkevalget har vi sørget for at alle kan gifte seg i kirka si. Åpen folkekirke har også stått på for å styrke demokratiet og sikre at alle medlemmene enkelt skal kunne engasjere seg og være med å bestemme. I tillegg til mye annet.

Men vi er ikke i mål. I flere bispedømmer tilsettes fortsatt ikke lesbiske og homofile som er gift og kompetansen på kjønn, seksualitet og LHBT er relativt lav. Det ønsker å vi å gjøre noe med. For kirken skal ikke gjøre forskjell på folk, men anerkjenne og sette pris på mangfoldet.

Faktisk er dette kirkevalget enda viktigere enn sist. For nå har kirken fått overført alt ansvaret fra staten og folkekirken skal styre seg selv helt på egen hånd. Da er det avgjørende at medlemmene er med på å bestemme. Så er du medlem av Den norske kirke, er det viktig at du stemmer.

Og det er ikke slik at du må gå i kirken hver søndag for å kunne delta og vi verken graderer eller måler tvil eller tro. Alle som er opptatt av hvordan kirken skal være, bør bli med på å bestemme hvem som skal sitte med lederansvaret i kirken.

Er du glad for at det er blitt større rom for mangfold i kirken og at alle kan feire kjærligheten der? Da håper jeg du stemmer på Åpen folkekirke i kirkevalget.

Åpen folkekirke: Tro. Håp. Kjærlighet. For alle.

