FARLIG SITUASJON: – Det er relevant å minne om at fiendskapet mellom USA, Israel og Iran ikke er gitt. I over 20 år var relasjonene mellom alle disse tre landene preget av nært vennskap, skriver historiker Hulda Kjeang Mørk. Foto: REUTERS/UiO

En gang var de venner

Irans militære leder Qassem Soleimani ble drept i et amerikansk luftangrep på fredag. Det allerede spente forholdet mellom USA og Iran er på bristepunktet.

HULDA KJEANG MØRK, stipendiat i historie

Ayatollah Khamenei lover gjengjeldelse for drapet på Soleimani. Trump lover gjengjeldelse hvis Iran gjengjelder drapet på Soleimani, og sier USA har valgt ut over 50 mål i Iran. Det spekuleres nå i om Irans hevn for Soleimani kan bli at Iran-støttede Hizbollah i Libanon angriper Israel, USAs nære allierte i Midtøsten. Israel har lenge bygget opp under det voksende fiendskapet mellom USA og Iran. Netanyahu protesterte mot atomavtalen med Iran i 2015, og støttet helhjertet at USA trakk seg ut. USAs tette bånd til Israel har skjerpet konflikten med Iran.

Siden den iranske revolusjonen i 1979 har forholdet mellom de tre landene vært turbulent. Landenes ledere har jevnlig framstilt hverandre som den store fienden, og som en trussel for verden. Det siste året har forholdet vært i en hastig nedadgående spiral. Det er ikke mer enn drøyt halvannet år siden USA trakk seg ut av atomavtalen fra 2015. Nå virker det nærmest som om avtalen aldri fantes.

I denne eskalerende situasjonen er det relevant å minne om at fiendskapet mellom USA, Israel og Iran ikke er gitt. I over 20 år var relasjonene mellom alle disse tre landene preget av nært vennskap.

For USA var både Iran og Israel gode venner å ha i det turbulente Midtøsten. Den kalde krigen dominerte det meste av tankegangen i Washington. Sjahen ble betraktet som et forsvar mot kommunismen, med sin grense mot Sovjetunionen i nord og kontroll over Hormuz-stredet i sør. Fra å være et land som bare hadde mottatt bistand fra USA, ble Iran en kredittverdig handelspartner i juli 1964. I tiden som fulgte ble stadig mer våpen og penger overført fra USA til Iran.

Fra 1960-tallet var Israel også en pådriver for dette forholdet. Etter opprettelsen i 1948 søkte Israel venner i Midtøsten. Et godt forhold til et ikke-arabisk land var verdifullt i en region hvor Israel ellers var omgitt av fiender. Landet etablerte ganske snart en forbindelse til Iran. I 1950 anerkjente Iran det unge landet Israel de facto, og utover på 50-tallet utviklet de to landene hemmelige forbindelser.

Samarbeidet foregikk på flere fronter. Iran hjalp forfulgte irakiske jøder med å flykte til Israel, og Israel bidro med viktig landbrukskompetanse til Iran, særlig innenfor vanning. Israel trengte en stabil oljeleverandør og Iran ble en hovedsatsing. I løpet av 1960-tallet ble alliansen utvidet til et nært politisk og strategisk samarbeid. Israel og Irans etterretningstjenester hadde et tett samarbeid, og i 1964 begynte Israel å selge våpen til Iran.

I april 1966 hyllet sjahen israelske arbeideres særstilling i Iran: «Israelske eksperter som jobber i Iran jobber som om de var i Israel, og slik vinner de iranernes hjerter.» Egypts president Nasser kalte Iran en «sionistisk koloni», og forholdet til Israel gjorde at sjahen av Iran fikk tilnavnet «pappa Levi» fordi han var så god mot jødene.

Et viktig felles prosjekt for Israel og Iran var å komme nærmere den vestlige supermakten USA. Håpet var at de to til sammen kunne oppnå mer enn de kunne hver for seg. Det var særlig den «arabiske trusselen», som Israel og Iran både i ord og handling presenterte for amerikanerne som høyst reell, og som bakgrunn for sine stadig økende våpen-forespørsler.

Når Seksdagerskrigen i juni 1967 førte til at en rekke araberstater brøt sine diplomatiske forbindelser med USA, lå veien åpen for en helhjertet og utilslørt amerikansk støtte av både Israel og Iran. I 1969 ble Richard Nixon den første amerikanske presidenten som offentlig anerkjente Israel som en strategisk ressurs, og i 1972 ga Nixon-administrasjonen Iran ubegrenset adgang til å kjøpe amerikanske våpen. Israel og Iran beskyttet amerikanske interesser i Midtøsten, og de tre var nært allierte.

Revolusjonen i Iran i 1979 forandret forholdet mellom Israel, Iran og USA dramatisk. Iran under sjahen var et annet Iran. Men atomavtalen som ble undertegnet av Obama-administrasjonen, viser at det er mulig å senke konfliktnivået også med dagens Iran, hvis man vil.

Når man har krigshissende ledere, må det være vår oppgave å lete etter andre veier. Historien viser at fiendskapet mellom Iran og USA ikke er naturgitt. Dette må vi huske på når landenes ledere og verdens presse nå framhever motsetningene mellom dem, og krig virker mer og mer uunngåelig.

Publisert: 07.01.20 kl. 12:45

