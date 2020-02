VISTE VEI: Forbundskansler Angela Merkel fikk det som hun ville da Annegret Kramp-Karrenbauer i oktober 2018 ble valgt til ny partileder. Nå har Kramp-Karrenbauer fått nok. Foto: Hannibal Hanschke / X02197

Kommentar

Kamp om tysk lederskap

Tyske kristeligdemokrater skal ikke bare velge landets neste leder. De må også ta et politisk retningsvalg.

Forbundskansler Angela Merkel er inne i sin siste periode som landets leder. Merkel har ønsket et ryddig og godt planlagt vaktskifte. Det har ikke gått etter planen.

Merkels førstevalg, Annegret Kramp-Karrenbauer, vil ikke lenger fylle kanslerens sko. Hun ble valgt til partileder i 2018 og var påtenkt som kanslerkandidat. Nå sier Kramp-Karrenbauer at partiet må finne en ny leder og en ny kandidat til å etterfølge Merkel.

Det kan bli Friedrich Merz som er populær på høyre fløy i det kristeligdemokratiske parti (CDU). Han var Kramp-Karrenbauers hardeste utfordrer i ledervalget i 2018. Merz kunngjorde for kort tid siden at han slutter i sin jobb i det globale investeringsselskapet BlackRock for å å bli politiker på heltid.

En annen konkurrent fra 2018 er helseminister Jens Spahn. Også Spahn tilhører høyresiden i partiet og han var en ledende kritiker av at Merkel åpnet døren for mer enn en million flyktninger og asylsøkere i 2015. En kandidat som i sterkere grad vil kunne videreføre Merkels politikk er ministerpresident Armin Laschet i Nordrhein-Westfalen.

Det utløsende årsaken til at Kramp-Karrenbauer går av som partileder og kanslerkandidat er et omstridt valg i delstaten Thüringen. Mot hennes tydelige advarsel valgte CDU-representanter å gå sammen med lokale krefter i Alternativ for Tyskland (AfD) for å fjerne en venstreorientert ministerpresident.

Både Merkel og Kramp-Karrenbauer reagerte sterkt på at lokale CDU-representanter på denne måte samarbeidet med det høyreradikale og innvandringsfiendtlige AfD. De vil ikke ha noe som helst med AfD å gjøre. Men saken viste at Kramp-Karrenbauers innflytelse er svekket. Lokale representanter trosset henne åpenlyst. Det er intern uro i partiet. Samholdet i regjeringskoalisjonen med det sosialdemokratiske parti er også svært anstrengt. Det kan bli nyvalg før året er omme.

I de siste meningsmålingene har koalisjonen av kristeligdemokratiske partier (CDU/CSU) en oppslutning på 28 prosent. De Grønne er i sterk vekst etter forrige valg og oppnår i gjennomsnitt 22 prosent på målingene. Et mulig valgutfall, senest i 2021, er at kristeligdemokratene danner regjering sammen med De Grønne.

AfDs økende oppslutning stiller CDU overfor et dilemma. De må stanse lekkasjen til ytre høyre. Samtidig må de holde døren åpen for et samarbeid med de liberale Grønne, som på det sterkeste advarer CDU mot å gå til høyre.

Publisert: 11.02.20

