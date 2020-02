ROSER SHOWET: – Det var tidenes beste MGP-finale, og «Attention» kommer til å gjøre det knallbra i Rotterdam, skriver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen. Foto: Tore Meek

Det blir alltid klaging etter Melodi Grand Prix

Gratulerer til NRK og ti fantastiske finalister med vel blåst Melodi Grand Prix 2020. En engasjerende sesong med fem delfinaler munnet ut i en av de musikalsk beste finalene gjennom tidene, og trolig den beste sett fra et TV-teknisk perspektiv.

KRISTIAN NICOLAI STAKSET-GUNDERSEN, MGP-entusiast og produsent for Parodi Grand Prix

Her hadde man tenkt på det meste: Hvordan hver enkelt artist kunne skinne på scenen med gode sanger og vel gjennomtenkte og unike sceneshow, hvordan hele landet har blitt ivaretatt, hvordan 60 år med Grand Prix-hits skulle markeres og hvordan fenomenet Eurovision har en enorm fanbase over hele verden.

Her hadde NRK tenkt på hvordan Ola og Kari Nordmann skulle få muligheten til å stemme (gratis) på sin favoritt, og hadde tatt hensyn til tidligere tiders kritikk mot utenlandske juryer, mot potensielt inhabile fagjuryer og sjansen for at en enkelt artists fanskare skulle kuppe avstemningen ved å gi et uproporsjonalt antall stemmer pr seer.

Og da stemmesystemet kollapset, hadde jammen NRK tenkt på det også:

Med en folkejury satt sammen av personer som ikke har tilknytning til noen av artistene, og med en stor geografisk og aldersmessig spredning på jurymedlemmene, kunne de likevel fortsette showet og konkurransen denne lørdags kvelden.

Som ikke det var nok: Juryen hadde seks ganger flere medlemmer enn de internasjonale kravene til juryen som avgjør Norges poeng i den internasjonale finalen. Og dette til tross for at juryen egentlig aldri skulle bli brukt, men bare var en reserveløsning. Likevel hadde NRK tatt høyde for dette.

Kristian Nicolai Stakset-Gundersen. Foto: PRIVAT

For artistene som da røk ut, betød det at NRK la inn en ekstra recap av alle låtene, slik at alle artistene fikk enda mer eksponering for godt over en million norske TV-seere.

Kanskje ville én eller to andre artister kunne tatt seg til sølvfinalen dersom det var en annen avstemming. Men dersom noen av de resterende artistene var så suverene at de potensielt kunne ende som vinnere, ville de også vært i stand til å ende topp-4 med hvilken som helst jury bestående av 30 personer. Alle som har har fulgt stemmetallene - og den store forskjellen i antall stemmer på 1. og 5. plass - i norsk Melodi Grand Prix opp gjennom årene, vet at sannsynligheten for at vi nå har endt med «rett» vinner, er svært høy.

Samtidig har 10 dyktige artister fått vist seg frem i beste sendetid på NRK, de har fått fremført sine nye sanger foran et millionpublikum de aldri når på andre måter, og med en sterk innpakning og støtte i TV-sendingens tekniske ressurser.

«Attention» kommer til å gjøre det knallbra i Rotterdam. Den har god sjanse til å vinne fagjury-avstemningen, og så får vi se hvordan det går med tele-voten. Kanskje får Ulrikke motsatt resultat i fagjury- og televote enn hva Keiino fikk i fjor. Og da vil de som klaget på fagjuryen i fjorårets ESC-finale, klage på televote i årets.

Noe må man jo klage på.

Men viktigst av alt: Gratulerer til NRK og alle som fikk vise seg frem i tidenes beste MGP-finale på lørdag: Dette vil vi ha mer av!

Publisert: 16.02.20 kl. 16:48

