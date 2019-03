TAPTE: – Hillary Clinton tapte fordi hennes økonomiske politikk ikke var troverdig. Hun forstod ikke tydelig nok store gruppers økonomiske uro og foreslo ikke radikale nok grep. Og nå etter Mueller, må Trump slås politisk, skriver kronikkforfatteren, her i samtale med Clinton på BI tidligere i mars. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Debatt

USA-ekspert: – Vi tok for mye Muellers tran

Trump fortsetter å motbevise sine kritikere. Han vant valget, har ikke startet atomkrig med Nord-Korea, er ikke dømt for seksuell trakassering, og jammen viser det seg at han likevel ikke er russisk agent. Nå må demokratene legge vekk omkampen om den russiske konspirasjonen, før det er for sent.

Nå nettopp







EIRIK BERGESEN, USA -analytiker, skribent og satiriker

Demokratene hadde så lyst til å få rett i at valget ble stjålet fra dem. At de egentlig hadde den beste kandidaten med den beste politikken. At Trump bare forsvant. Og at amerikansk politikk endelig kunne skrus tilbake til før valget.

Med åpne armer ønsket de derfor velkommen ideen om at den samme personen de i valgkampen kalte en politisk idiot med null impulskontroll, samtidig hadde drevet et hemmelig, systematisk, mellomstatlig – og vellykket – komplott mot dem. I det samme valget.

Så godt likte de ideen at de tjoret fast til den sin suksess i det neste presidentvalget.

les også Kommentar: Mer Trump i vente

Så viser det seg at Trump likevel ikke hadde kommet unna med et komplott så sinnrikt at spesialetterforsker Robert Mueller trengte to år på å komme til bunns i det. Og at Mueller likevel ikke var den hvite ridderen på hesten, det politiske systemets énmanns-checks and balances.

Kanskje Trump hadde prøvd. Og mislyktes like grundig med å gjennomføre dette som han har gjort med å gjennomføre bygging av muren, fjerning av universell helsereform og å løse handelskrigen med Kina.

Men Mueller lette ikke etter klønete kommunikasjon eller lyssky møter med russere. Mye av dette vet vi skjedde, og var knapt forsøkt skjult, Trump ba, for åpne kamera, russerne om å finne Clintons slettede e-postmeldinger.

Det Mueller lette etter var «collusion», en systematisk sammensvergelse.

Det vil si, det han egentlig lette etter var om russerne hadde påvirket valget. Et Trump/Putin-kameraderi ville vært ekstranummeret som forbløffet selv alle oss som etter to år med Trump trodde vi hadde sett alt. I stedet ble rapportens forbløffende beviser på at russerne faktisk påvirket valget, en lunkent sideshow.

les også Kommentar: Trumps gavepakke til Netanyahu

At sammensvergelsen likevel ikke skjedde betyr nå to ting: At demokratene tapte valget, fordi velgerne faktisk foretrakk Trumps politikk. Og at han ikke går bort av seg selv, men at Trump må slås i neste valg av en politikk velgerne liker bedre enn hans.

Problemet er at de allerede har kastet bort to år. Partietablissementet har ventet på en slags rettferdiggjøring av hvordan de kunne tape for Trump, og snarveier til å få ham vekk. Mens de unge og dynamiske kongressmedlemmene valgt inn i mellomvalget, hatt det travelt med det hele partiet burde jobbet med: nemlig lage ny politikk.

Konseptet «Green New Deal» er nå på bordet, en ambisiøs og visjonær plan for å forandre landet. Som forener miljøvern, helsereform og arbeidslivspolitikk. Men er den en plan som vinner valget?

Per i dag er det en plan med mange ambisjoner, få detaljer og et svært nyttig instrument for republikanerne majoritetslederen Mitch McConnell til å splitte demokratene. Noe han vil lykkes med allerede denne uka, når han presser gjennom en første avstemning i Kongressen.

les også SV gjør som venstreside-stjerne i USA: Vil ha «grønn ny deal» i Norge

Å splitte demokratene om det McConnell kaller en sosialistisk manifest som vil ødelegge økonomien, som ikke bare reverserer Trump-politikk, men Obama-poitikk, er en perfekt måte å avlede oppmerksomheten deres bort fra å forberede valget i 2020. En annen effektiv måte er å fortsette og jage russiske konspirasjoner.

Velgerne vil trolig ikke la seg bevege av nye indisier som lekker fra rapporten. Eller en høring. Skyttergravene ser ut til å forbli i sine ferdiggravde posisjoner. De som trodde på Trump har nå en annen person å tro på: Robert Mueller.

Nancy Pelosi vil prøve, men kanskje ikke lykkes i å stagge ropene fra det demokratiske flertallet i Representantenes hus om å legge riksrettskortet på bordet. Det vil bli kontant stoppet av det republikanske flertallet i Senatet, hvor ingen vil drømme om å komme til en annen konklusjon enn respekterte (republikaneren) Robert Mueller.

Og hva med de hele 16 aktive etterforskningene av presidenten? Vel, en vet aldri hva som skjer rundt neste sving i amerikansk politikk. Men det vi nå vet er at disse etterforskningene ikke har i nærheten av mandatet og ressursene til Mueller, har et smalere fokus på Trumps forretningsdrift og klare politiske begrensninger.

les også De ubesvarte spørsmålene om Muellers rapport

Trump må derfor slås politisk. Sannheten er at Clinton tapte fordi hennes økonomiske politikk ikke var troverdig. Hun forstod ikke tydelig nok store gruppers økonomiske uro og foreslo ikke radikale nok grep. Eller forstod det populistiske språket rundt dette som sosiale medier inviterer til. Det var også feilvurderingen mange av oss, som jeg, gjorde. Det er fortsatt «the economy, stupid».

Og nå som økonomien faktisk går bra, må demokratene bevise at de kan gjøre den bedre. At jobbene som sikres er stabile, langvarige, ikke miljøødeleggende, ikke avhengig av ekstrajobber.

Og for å skape reell forsoning i landet, må demokratene også vise en langt tydeligere forståelse ikke bare for at mange sliter økonomisk og hvorfor, men også vise empati for de som var villig til å satse på at Trump hadde svaret. Ellers bare var så frustrerte over det politiske systemet at de lot Trump snu det på hodet - og riste.

les også De vil alle bli USAs neste president – slik vurderer ekspertene dem

Politikk er forventninger. Mueller-rapporten kan bli vår tids «irakiske masseødeleggesvåpen», hvor det ble lovet, men aldri funnet en rykende revolver. For demokratene holder de ikke lenger med bevis på at presidenten er en løgnaktig person og en udugelig politiker. Ikke når du har lovet noe annet.

Trump er nettopp de små forventningers mester: «Hei, jeg har ikke startet atomkrig med Nord-Korea, jeg er ikke dømt for seksuell trakassering, jeg er ikke russisk agent likevel – velg meg igjen i 2020!»

Om demokratene skal vinne det valget, må de ikke behandle Mueller-rapporten som russisk matrjosjka-dukke, hvor de til slutt i den innerste dukka, tror de vil finne Agent Trump.

27.03.19 08:09