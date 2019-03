SØVNLØS: – Ikke ta for gitt at legen du går til vet nok om søvnplagene dine til å følge deg opp på en god måte, skriver forfatter Anders Bortne. Foto: Emmaline Hekneby

Ti tips mot alvorlige søvnplager

Er du søvnløs og lei av overfladiske søvnråd som ikke hjelper? Du er ikke alene.

ANDERS BORTNE, insomniker og forfatter

15,5 prosent av den norske befolkning har alvorlige søvnvansker. Folkehelseinsituttet kaller det et av landet mest undervurderte folkehelseproblem. Det finnes en behandling for insomni som fungerer, men nesten ingen får den.

Er det rart insomni blir kalt «medisinens Askepott»?

Her er ti kjappe tips:

1. Aller først, husk at listene med søvnråd og det meste av det som finnes av søvnlitteratur ikke er skrevet til deg, men til mennesker som kan sove om de vil. Ja, det er skrevet mye om søvn, men lite om insomni.

2. Ikke ta for gitt at helsevesenet vet hvor din søvnplage du hører hjemme. For eksempel: Søvnutredning på et søvnlaboratorium er for søvnforstyrrelser som søvnapné – det vil ikke hjelpe deg om du har insomni. Det er en grunn til at insomni har fått tilnavnet «Medisinens Askepott» – søvnforstyrrelsen hører ikke til noe sted: legen gir deg piller, pillene slutter å virke og så er det ut i jungelen av alternative behandlingstilbud og velmenende tips.

3. Ikke ta for gitt at legen du går til vet nok om søvnplagene dine til å følge deg opp på en god måte. For det første er søvn et ungt felt innen medisin. De siste kriteriene til diagnosen insomni ble man enige om for bare noen få år siden. For det andre er insomni en langvarig og kompleks plage som ikke er lett å kartlegge av en allmennlege.

4. Blir du henvist til en spesialist, så må du heller ikke her stole for mye på at vedkommende gir deg en behandling som har dokumentert virkning. Mange psykiatere som behandler søvnløse er fremdeles opptatt av å behandle de bakenforliggende årsakene for søvnløsheten, som traumer i barndommen eller samlivsbrudd – selv om søvnforskere idag er enige om at behandling av insomni handler om adferd, ikke årsak.

5. Vit at sovepiller ikke er en endelig løsning. Sovemedisin kan hjelpe deg i korte perioder, og det er en quick-fix for legen. Men det er ingen behandling for langvarige søvnvansker. Og når du slutter med sovepiller, kan søvnplagene faktisk bli verre enn før du tok piller. I tillegg er det funnet en mulig sammenheng mellom bruk av sovemedisin og økt dødsrisiko.

6. Kartlegg dine egne plager. Hvordan sover du? Har du insomni? Om du og den som skal behandle deg vet så mye som mulig om søvnvanskene, er det lettere å finne en behandling som fungerer. Litt forenklet er kriteriene for insomni: 1. Du har problemer med å sovne inn og forbli sovende gjennom natten. 2. Søvnmangelen preger dagene dine. 3. Plagene varer i minst tre måneder.

7. Forsøk å møte alle søvnrådene med en kritisk sans. Noen ganger kan velmenende råd fra andre hjelpe, andre ganger står de bare i veien for andre ting. Alle blir vi desperate uten søvn, og det er lett å tro på hva som helst. Men søvn og søvnforstyrrelser er ikke noe mystisk. Det spiller ingen rolle hvilken farge du har på soveromsveggen eller hvor mye selleri du spiser.

8. Ikke skam deg. Det er lett å tenke at søvnløshet er et symptom på noe mye mer alvorlig, men det behøver det ikke være. Å snakke med noen kan også bidra til å gjøre plagen litt mindre tung å leve med.

9. Ikke tro at du er alene. Selv om søvnløshet er en tilstand som ikke synes, men du er en av mange. I 2011 var det 620 000 voksne nordmenn med alvorlige søvnproblemer, og vi blir stadig flere. I Australia har de regnet ut at søvnplager koster samfunnet 280 milliarder kroner hvert år! Historien er full av søvnløse: Patti Smith, Benjamin Franklin, Madonna, Charles Dickens, Margaret Thatcher, Marilyn Monroe, Michael Jackson, du og jeg.

10. Så til behandlingen som verdens søvnforskere er enige om fungerer, men som nesten ingen pasienter med insomni får i dag. For meg tok det sytten søvnløse år å finne den: Kognitiv atferdsterapi for insomni. Men det er hardt arbeid, ingen mirakelkur. Det innebærer å tvinge seg selv til å følge strenge søvnvaner over tid: Stå opp til samme tid hver morgen, ikke ligg i sengen om du ikke får sove og unngå lurer på dagen. Behandlingen innebærer paradoksalt nok lite søvn i starten. Men den har dokumentert virkning, og den er enkel, billig og fleksibel. Du kan gjennomføre behandlingen med en terapeut eller på egen hånd, ved hjelp av en bok eller på nett.

Åtte av ti opplever at behandlingen hjelper.

Kanskje du er en av dem?

