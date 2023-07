KRITIKK: Nå er det på tide at han gjør sin dugnad for oss, skriver kronikkforfatteren.

Tid for å betale tilbake, Stordalen

Petter Stordalen bør betale tilbake sin koronastøtte. Dette vil han tape på økonomisk, men han har likevel mye å vinne.

OLE-ANDREAS ELVIK NÆSS, forsker på Samfunns- og Næringslivsforskning ved NHH

Mens folk flest sliter med at varene de kjøper og feriene de vil reise på blir dyrere, ble det forrige uke klart at Petter Stordalen tjener enorme penger på grunn av den svake kronekursen.

På samme måte som pandemien ikke var Stordalen sin feil, så er heller ikke den svake kronen hans fortjeneste.

Noen ganger er man heldig i business og andre ganger uheldig. Vanligvis fungerer kapitalismen slik at eierne får fortjenesten og tar tapene, uavhengig av om utfallet skyldes flaks eller dyktighet.

Men akkurat i det ene året da Stordalen var uheldig, så valgte Norge som kjent å sette disse prinsippene til side for å hjelpe de rike eierne med enorme pengebeløp.

Hvis Stordalen betaler tilbake koronastøtten han fikk under pandemien, så kunne det eksempelvis finansiert fritidsaktivitetene for alle fattige barn i Norge et helt år. Er det på tide at mediene eller andre starter en kampanje for å få ham til å betale tilbake og vise ekte samfunnsansvar?

I den tidlige fasen av pandemien var noen bekymret for at økonomien ville

kollapse. Nødhjelp til bedriftseierne ble derfor sett på som en del av den store dugnaden.

Det viste seg raskt at økonomien ikke kollapset. Ifølge Kapital hadde Stordalens formue allerede i fjor vokst med 1.6 milliarder kroner siden 2019. Altså har formuen hans gjennom pandemien i snitt vokst med cirka 1.5 million kroner hver eneste dag.

I år ligger han an til å tjene enda mer enn i fjor.

Fattige nordmenn hadde det tøft under pandemien også, men hver og en av oss ga likevel tusen kroner til Stordalen. Uten støtten fra fellesskapet hadde formuen hans kun vokst med 1 million kroner om dagen gjennom pandemien.

Fattige folk har det derimot tøft nå også, men det er likevel lite snakk om å sette kapitalismens prinsipper til side for at de som tjener enormt på den svake kronen skal hjelpe de fattige.

Man kan naturligvis spørre seg hvorfor Stordalen skal ønske å betale tilbake koronastøtten frivillig, men det er ikke utenkelig at en kampanje kan få ham til å gjøre nettopp dette.

Han kan betale tilbake for å styrke sitt eget image som en som viser samfunnsansvar. Han kan også se mer langsiktig på det og tenke at han vil tjene på at Norge er et samfunn der det er tillit mellom folk flest og de superrike. Det kan hjelpe ham neste gang han eller andre eiere har et reelt behov for støtte fra fellesskapet.

Stordalen er nemlig en av dem som hyppigst bruker media til å vise at han har samfunnsansvar. Han får mye oppmerksomhet og gratis PR når han tar del i kampanjer om å boikotte Freia eller får folk til å spise mindre porsjoner til hotellfrokosten, og hans knallsterke merkevare bygger på dette imaget. Han er også befriende åpen i sin selvbiografi om at han bruker media til gratisreklame.

I SAMTALE: Petter Stordalen under NHOs årskonferanse.

Men alle disse stuntene har en ting til felles: Han taper lite eller ingenting økonomisk på å vise samfunnsansvar på disse områdene.

Så nå er det kanskje på tide at noen utfordrer ham til å vise samfunnsansvar også når han ikke tjener penger på dette.

Da er den enorme koronastøtten han fikk fra statskassen et naturlig sted å begynne. Først og fremst fordi det er snakk om en stor og unødvendig støtte, men også fordi det sier noe dypere om hvilken tillit vi kan ha til den norske dugnadsånden.

Det er vanskelig å forestille seg hvor mye penger fellesskapet ga til Stordalen, men et par talleksempler viser de absurde utslagene, og viser dermed også hvor mye nytte samfunnet kan ha av pengene dersom han velger å betale tilbake.

I Norge regner man med at det bor ca. 100.000 fattige barn. Stordalens koronastøtte kunne finansiert fritidsaktiviteter for alle disse fattige barna i et helt år.

Alternativt kunne pengene blitt brukt til å gi de fattige barna en reise til Syden.

Han kunne eventuelt gitt en million kroner til en tilfeldig utvalgt fattig person i hver av landets 356 kommuner og likevel hatt over hundre millioner igjen.

Stordalen er langt fra den eneste som har fått enorme beløp i koronastøtte samtidig som han tjente mye penger. Man trenger ikke se lenger enn til hotellkonkurrenten Scandic for å finne et like ekstremt eksempel.

Hvis Stordalen betaler tilbake sin støtte, så vil det skape et press på Scandic for å gjøre det samme. Siden tilbakebetaling av koronastøtten er kostbart vil det nemlig (i motsetning til Freia-boikott) fungere som et ekte signal om at Stordalens hoteller mener alvor med sitt samfunnsansvar.

For å opprettholde et samfunn med høy grad av tillit er det viktig at folk har respekt og forståelse for statens økonomiske politikk. Også for Stordalen har det stor verdi å drive business i et samfunn der folk har tillit til hverandre og stiller opp for hverandre.

På kort sikt vil han tape på å betale tilbake sin koronastøtte, men på lang sikt kan det bidra til å styrke Norges selvbilde som et samfunn preget av tillit der man stiller opp for hverandre i dårlige tider.

Vi har gjort vår dugnad for Stordalen da vi fryktet at han skulle gå konkurs, og nå er det på tide at han gjør sin dugnad for oss.

