Leder

Åpenhet om Melkøya

Vi trenger åpne vurderinger av mulighetene på Melkøya.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

To av tre finnmarkinger er motstandere av elektrifisering av Melkøya utenfor Hammerfest med strøm fra land, viser en undersøkelse utført av NRK.

Equinor har søkt om å få bruke kraft fra det vanlige strømnettet til å gjøre driften grønn. Det blir opp til regjeringen å avgjøre.

Det er forståelig at innbyggerne er skeptisk til tiltaket.

For strømbehovet er enormt. Og får Equinor ja til dette, blir det ikke mye igjen til annen næringsetablering i vårt nordligste fylke. Senterpartiet vedtok nylig et nei til elektrifisering av Melkøya på sitt landsmøte.

Og før helgen vedtok opposisjonen på Stortinget å tvinge regjeringen til å gjøre egne vurderinger av om det er mulig med karbonfangst og -lagring på gassanlegget på Melkøya.

Equinor har sagt at dette blir for dyrt, og opererer med en pris på 37 milliarder. Til sammenligning mener de elektrifisering med strøm fra land koster vel 13 milliarder.

Opposisjonen og flere forskere tviler på Equinors anslag, mens regjeringen sier de ikke har noen grunn til å tvile på dem.

VIL BLI ET GRØNT OLJESELSKAP: Equinor vil kutte sine egne utslipp, og planlegger å elektrifisere gassanlegget i Hammerfest.

Problemet for regjeringen er at de har lovet å kutte klimautslippene med 50 prosent og det nasjonalt. Stortinget har også vedtatt at utslippene fra oljesektoren skal kuttes med 50 prosent innen 2030.

Anlegget på Melkøya drives i dag av gassturbiner, og er et av Norges største utslippspunkt.

Om de ikke får kuttet utslippene herfra, når ikke politikerne klimamålene de selv har vedtatt.

Alternativet er altså ikke å la være å gjøre noe.

Derfor er det på sin plass med en alternativ vurdering av mulighetene. For selv om det er dyrere for Equinor med andre løsninger, der de må betale mer selv, kan det bli billigere for andre parter.

Bruken av så mye landstrøm kan og gi en mer polarisert debatt som setter legitimiteten til klimapolitikken i fare.

For det man gjør er å kutte utslippene nasjonalt, mens gassen sendes til utlandet og blir brukt der. Faren er dyrere strøm og stagnasjon i Finnmark, uten at det hjelper særlig på global oppvarming.

Samtidig er erfaringene med karbonfangst og lagring i Norge ikke særlig gode, med store kostnadsoverskridelser og en krasj av en månelanding på Mongstad.

Det er klart dette kan bli dyrt. Her finnes det ingen enkle alternativer.

Men den teknologiske utviklingen er kommet lenger nå. Regjeringen satser på på Langskip og på Klemetsrud i Oslo.

Det er ikke lønnsomt og krever subsidier. Men elektrifisering har også kostbare konsekvenser som det er verdt å regne på.

Derfor er ikke debatten over ennå. Vi trenger åpenhet rundt forutsetningene for regnestykkene fra Equinors side.

For Snøhvit er det fremste eksempelet på hvordan politikerne har satt seg svært ambisiøse politiske klimamål, uten å følge opp med nødvendige virkemiddel.

