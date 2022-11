Kommentar

Klarer ikke å formidle alvoret

Stadig færre nordmenn stoler på at regjeringen duger i møte med en verden i krig og krise. Statsminister Støre og hans mannskap er tilsynelatende mer opptatt av ferger enn av fregatter.

Ap nådde et foreløpig bunnivå på meningsmålingene denne uken. Dagsavisen målte Aps oppslutning til 16,9 prosentpoeng. Det er vanskelig å fatte at partiet har ramlet så dypt, så raskt. Valgforskere forteller at de aldri har sett maken.

Tilliten til statsminister Jonas Gahr Støre og hans folk er på et bunnivå. Dette mens Russland truer vår sikkerhet og trygghet. Det er alvorlig. Det er i urolige tider som dette vi trenger ledere vi stoler på. Og som stoler på oss.

Hvorfor flokker ikke nordmenn seg rundt Støre nå som det er krise? Hvordan kan han få oss til å forstå alvoret, når han og hans regjering ikke engang bruker mer penger på forsvaret?

Innenfor dagens rammer

Senest denne uken fastslo forsvarssjef Eirik Kristoffersen overfor TV2 at beredskapen på ingen måte er god nok. Han har tidligere vært ute i avisen Dagens Næringsliv og etterlyst mer utstyr, og flere folk.

– Det er vanskelig å forsvare at et land som tjener så mye penger på gass og kraftprisene ikke kan bruke nok penger på forsvar, sa Kristoffersen til DN.

Kort tid etter dette intervjuet hevet regjeringen beredskapsnivået. Kristoffersen fikk fullmakt til selv å prioritere hvordan han skulle bruke pengene han har til rådighet. Innenfor de rammene han allerede hadde, vel og merke.

Norge ett av få

Det hjelper lite, all den tid forsvaret mangler både folk og utstyr. Rett etter Russlands invasjon av Ukraina, bevilget regjeringen 3 milliarder kroner ekstra til forsvaret. Men det er ikke i nærheten av nok, skal vi tro forsvarssjefen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sliter med å komme gjennom til det norske folk med alvoret i situasjonen vi står i.

Norge bruker fortsatt ikke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar, slik alle NATOs medlemsland er enige om å gjøre.

Det er svært få medlemsland i NATO som ikke engang har en plan for å oppfylle sine forpliktelser. Norge er ett av de få. Og vi er det eneste medlemslandet med grense til Russland som ikke følger opp det medlemslandene har blitt enige om. Det er alvorlig. Ja, egentlig uforståelig.

Det er ikke bare Støre-regjeringens skyld at det er slik. Også tidligere regjeringer må bære sin del av ansvaret.

Erna Solbergs ansvar

Hvert fjerde år legger forsvarssjefen frem sitt forslag til langtidsplan for forsvaret, med en oversikt over hva som trengs av penger og materiell de neste årene. Han skisserer flere alternativer, avhengig av hvor mye penger politikerne ønsker å bruke.

Jeg har vært tilstede på flere fremleggelser av slike langtidsplaner, senest i 2019. Daværende forsvarssjef, Haakon Bruun-Hanssen, sa den gangen at det eneste alternativet som ville gi Norge en tilfredsstillende forsvarsevne, var det som ble kalt alternativ A. Det dyreste. Det inneholdt blant annet fire nye fregatter og en ny ubåt. Alt sammen viktig for å ha kontroll i norske farvann. Spesielt opp mot våre russiske naboer.

Det fikk han ikke. Daværende statsminister Erna Solberg og hennes regjering gikk inn for å bruke mye mindre penger enn det forsvarssjefen anbefalte. Stortinget pyntet litt på forslaget, men det endte fortsatt langt bak det forsvaret trengte.

Riksrevisjonen slo alarm

Oppfatningen i det politiske miljøet den gangen var at forsvaret fikk nok ressurser, men utnyttet dem for dårlig. Det er det paradoksale med et forsvar, i ethvert land: Hele organisasjonen må hele tiden være på tå hev, forberedt på alt. Slik at det de forbereder seg på, aldri skjer. Det kan være krevende.

Derfor ser vi stadige avsløringer av ineffektivitet og dårlig styring. Som at 35-åringer får bonus for å slutte. Før de blir ansatt rett etterpå, fordi forsvaret trenger dem likevel. Eller krisen i forsvarets informasjonssystemer. Systemer som brukes i militære operasjoner. Manglene er så alvorlige at Riksrevisjonen slo full alarm.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er ikke fornøyd med beredskapen. Han trenger mer utstyr, og flere folk.

Det er til liten hjelp for Støre at mange før ham har sviktet. Det er nå det er krig i Europa, og det skjer på hans vakt. Men han når ikke frem til folk med alvoret. Han fremtrer ikke som den lederen Norge trenger i en krisetid.

Støre vs Stoltenberg

En politisk leder og statsminister må ha evne til å overbevise. Gjerne ha en populistisk streng, og evne til å samle folk bak sin beskrivelse av virkeligheten. Og ikke minst - gi trygghet. En følelse av at vi kommer gjennom vanskelighetene - sammen.

Det er interessant å se forskjellene på statsminister Jonas Gahr Støre og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Særlig når det gjelder tilnærming til krigen.

Stoltenberg snakker engasjert og kraftfullt om at ukrainerne betaler med liv for å stanse russerne. Europa blir tross alt bare bedt om å betale med penger og utstyr. Den som hører på Stoltenberg forstår at det står om livet. Om vår sivilisasjon, om fred i Europa.

Forsvaret aller viktigst

Slik er det ikke når Støre snakker. Han forbereder oss rett nok på en tøff vinter, både her hjemme og ute i verden. Men han tegner ikke et like alvorlig bilde som Stoltenberg gjør. Kanskje er Støre redd for å skremme. Kanskje vil han ikke hisse opp stemningen.

Men da må han i hvert fall sørge for at forsvaret vårt får alt det trenger. Slik at forsvarssjefen ikke må gå ut og varsle om at beredskapen ikke er god nok.

Og slik at vi som borgere blir forsikret om at forsvaret er det aller viktigste for regjeringen akkurat nå. Viktigere enn gratis ferge langs kysten. Viktigere enn Stad skipstunnelen. Viktigere enn alt annet, faktisk.

Historisk lav oppslutning om Ap er alvorlig for Støre og hans folk. At vi har et lederskap som har så lav oppslutning, er alvorlig for landet.

