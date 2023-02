Kommentar

Reality-TV har gått fra flaut til bekmørkt

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

KRITISK: – Tendensen de siste årene har vært tydelig: Jo drøyere du er på TV, desto bedre sjanse for å få en fot innenfor influenser-bransjen, skriver VGs kommentator Selma Moren i dag.

Hvis programmet ditt tiltrekker seg folk som åpenbart ikke burde være på TV, er det kanskje et tegn på å snu?

Reality-programmet «Ex on the Beach» er stemt frem som «best på å få unge til å føle seg verst» av Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press.

Press uttaler til VG at «Ex on the Beach Norge» er en verdig vinner fordi de skaper sexpress og spiller på barn og unges usikkerheter.

Det er åpenbart alt for lite mangfold og alt for mye fokus på sex i programmet. Men jeg tror ikke bitte-små bikinier og for mange piña coladaer er det største problemet. Det som er farlig, er når TV-kanalene skaper store profiler som åpenbart ikke burde være influensere.

For reality-TV har gått fra å være flaut, til bekmørkt.

TV2s gjennomgang av «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach» i 2021 viste at ​​ 23 av 153 tidligere deltakerne hadde en dom på rullebladet. Det har vært mange eksempler på voldsdommer, narkotikadommer og overgrep, både før og etter deltagelse.

I 2021 måtte de stanse en sesong av «Paradise Hotel» i Sverige, etter at deltagere anklaget en annen deltaker for overgrep under innspillingen.

I Norge var en «Paradise»-vinner under etterforskning for voldtekt av en mindreårig, uten at produksjonen visste om det. Han ble dømt til fire års fengsel i fjor.

Det er åpenbart at reality-programmer tiltrekkes av noen mennesker som ikke burde være på TV, eller også sender noen utfor kanten i ettertid av deltagelse.

Dette gjelder selvsagt ikke alle - og for ordens skyld: Ingen av deltagerne i den nyeste sesongen har noen dom, etter det jeg er kjent med.

Men det gjelder likevel for mange.

VANT GULLBARBIE: TV-konseptet «Ex on the Beach Norge» er tildelt årets Gullbarbie. Personene avbildet deltok i siste sesong av programmet.

Folk må ta ansvar for seg selv, tenker sikkert noen.

Men da glemmer de hva Discovery og andre aktører dingler med foran nesa på unge som melder seg på programmer som «Ex on the beach»: Kjendis-status.

Ta Isabel Raad som eksempel, en av Norges største influensere, som var med på «Paradise Hotel» i 2015. Nå har hun i underkant av 350.000 følgere, og tjente 3,9 millioner kroner i 2021.

Og tendensen de siste årene har vært tydelig: Jo drøyere du er på TV, desto bedre sjanse for å få en fot innenfor influenser-bransjen.

«Ex on the beach»-deltager Melina Johnsen vant prisen for årets deltager under Gullruten, etter hun gikk viralt da hun skrek til en annen jente: Du er stygg, feit og bleik.

Det er ingenting annet enn helt vanvittig.

Det virker riktignok som om aktørene bak disse programmene begynner å forstå at de må ta tak. I år ble en ny versjon av «Paradise Hotel» sluppet.

Det ble annonsert som en sesong som skulle ha mindre fokus på fyll og sex, med bedre forbilder som deltagere. Det slo åpenbart ikke an for et publikum som har blitt vant til trekanter og oralsex i beste sendetid.

Dette har deltagerne fått kjenne på. Flere av dem har klaget i mediene om at de ikke har fått noen kjendisstatus av å være med.

#Haternårdetskjer.

Det virker som de ikke klarer å lage noe annet enn helt dølt eller helt ekstremt. Men det burde jo fint være mulig.

Det finnes mye som er viktigere enn seertall og kjendisstatus. For eksempel hvem som skal løftes opp av mektige TV-selskap.

Så før Discovery og andre aktører tar ansvar, sliter jeg med å forstå hvordan de sover om natta.