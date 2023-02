OLJE OG VG: – Det hadde selvsagt vært litt deilig om vi kunne fortsette som før og plukke opp det grønne skiftet når det passer for oss. Dessverre blir det altfor naivt, skriver lederen i ZERO.

Løse klimakrisen med olje? Dessverre ikke mulig

Tenk så deilig om vi kunne skli på oljefat inn i det grønne skiftet, VG!

SIGRUN GJERLØW AASLAND, leder, Miljøstiftelsen ZERO

Kommentator og politisk redaktør i VG Hanne Skartveit synes norsk oljepolitikk er topp, og at de som er uenige er naive. I en kommentar i helgen forsvarer hun rådende norsk energipolitikk, som er å lete etter olje og gass til lageret er tomt, uavhengig av både klimamål og markedsanalyser. Kommentaren er nyttig, fordi den viser hvor misforståelsene ofte ligger.

Det er mye som er sant i Skartveits kommentar, selv om konklusjonene er feil. Det er for eksempel riktig at energipolitikk og sikkerhetspolitikk henger nøye sammen. Det har vi, men egentlig mest i resten av Europa, erfart etter at gasstilførselen fra Russland ble strupte.

Det er fint at Norge kan levere gass til Europa i en slik situasjon. Derfor er heller ingen uenige i at vi skal produsere gass og selge den til Europa nå.

Men dette er jo ikke europeernes langsiktige plan. I EU har politikerne svart på krisen med å akselerere den energiomstillingen som likevel skulle skje. EU-kommisjonens plan er å redusere Europas bruk av gass med nesten 40 prosent innen 2030 og tilnærmet null i 2050.

Det er også sant at når Det internasjonale energibyrået sier at verden ikke trenger nye oljefelt, så forutsetter dette en verden som faktisk når 1,5-gradersmålet. Med andre ord at vi faktisk lykkes med å nå globale klimamål. Det er selvsagt mulig å anta at det ikke går, og styre økonomien deretter. Og det er jo det vi gjør i Norge.

Sånn sett er offisiell norsk oljepolitikk i praksis et veddemål mot klimapolitikken Norge også har forpliktet seg til. I mellomtiden øker resten av verden sine fornybarinvesteringer og dermed også sannsynligheten for at vårt veddemål slår feil.

I 2022 tangerte fornybarinvesteringer for første gang fossile, viser tall fra Bloomberg. Men ikke i Norge. I Norge investerte vi i 2022 massivt i olje og gass, godt hjulpet av den rause skattepakken Stortinget vedtok i 2020.

Det bringer oss til den tredje vanlige misforståelsen, nemlig om rekkefølgen på omstilling av norsk økonomi. Det er et forlokkende, og ikke helt håpløst resonnement, at det er etterspørselen etter olje som må strupes. Jo flere som kjøper elbil, og jo raskere vi kan få tungtransport, skip og industri over på batterier eller hydrogen, desto raskere vil utslippene gå ned.

Det er selvsagt rett, som Skartveit skriver, at steinalderen ikke tok slutt fordi vi gikk tomme for stein, men fordi andre materialer overtok og ingen ville ha spydspisser av stein lenger.

En viktig forskjell på bronsealder og grønt skifte er at vi ikke brukte knapp arbeidskraft og energi på å sanke stein. Det var meg bekjent heller ikke sterke etablerte strukturer som tjente mye penger på å fortsette å lete etter stein.

Det grønne skiftet er grunnleggende annerledes fra andre omstillinger, fordi det ikke er drevet frem av at en ny og billigere teknologi fortrenger en gammel og mindre lønnsom. Det grønne skiftet handler om å stanse klimakrise, og må derfor skje fortere enn det marked og teknologi alene sørger for.

Det viktigste argumentet mot å investere massivt i olje og gass helt til det grønne skiftet kommer, heter knapphet på arbeidskraft. Jo flere flinke folk som jobber med å lete etter olje med usikre markedsutsikter, desto mindre lønnsomt blir det å bygge solcelleparker, havvind og batterifabrikker.

Det er jo heller ikke sånn at oljenæringen i Norge lider under verken manglende forutsigbarhet eller dårlige rammebetingelser. Skartveit skriver «Det er bred enighet om at vi trenger mer strøm i Norge. Vi finner ikke den samme enigheten når det gjelder utvinning av olje og gass. Særlig ikke olje.»

Men er det ikke motsatt? Det var ikke petroleumssektoren som fikk splitter nytt skatteregime i fanget i fjor høst. Det er ikke petroleumssektoren som må vente i fem år på konsesjon for å produsere mer energi fra et eksisterende felt. Og det er neppe olje og gass som kommer til å ha størst vanskeligheter med å rekruttere arbeidskraft fremover, når subsidierte leteprosjekter skal realiseres.

VGs politiske redaktør mener at det er naivt å ville begrense videre produksjon av olje og gass. Hun er opptatt av at fornuft og ikke følelser skal styre energipolitikken.

Da er det fristende å minne om at klimakrisen kanskje er den best utredede og gjennomforskede politiske oppgaven vi noensinne har gått løs på. Det naive er å tro at vi skal klare omstillingen til lavere utslipp og en tryggere verden uten å gjøre noen vanskelige valg.

På ett punkt er jeg helt enig med Skartveit: Norge er tjent med en forutsigbar og fremtidsrettet energipolitikk, og vi trenger et tett samarbeid med Europa og resten av verden. Skal vi være en relevant handelspartner i fremtiden også, er det lurt å følge både internasjonale klimaforpliktelser og å lese energimarkedsanalyser.

Det hadde selvsagt vært litt deilig om vi kunne fortsette som før og plukke opp det grønne skiftet når det passer for oss. Dessverre blir det altfor naivt.