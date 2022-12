Leder

Presteskapets barbari: Styrer Iran med terror og grov vold

Mye kan sies om et religiøst regime som henretter sine unge for å ha begått «forbrytelser mot Gud». Det iranske presteskapets barbari taler for seg.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er lite guddommelig kjærlighet i ayatollaenes fortolkning av religionen de hevdes å forstå bedre enn andre. I 43 år har landets sjiamuslimske lederskap styrt Iran med terror, trusler og grov vold.

I utøvelsen av makt, er det lite som skiller dagens myndigheter fra sjahens Iran. Den eneveldige fyrsten regjerte via sitt hemmelig politi. Et overgrepsregime den iranske revolusjonen i 1979 skulle gjøre slutt på.

HENRETTET: Majidreza Rahnavard (23) ble henrettet mandag morgen.

Et autokratisk, vestlig orientert monarki ble erstattet med en islamsk innadvendt teokratisk republikk. Forfølgelsen av opposisjonelle er den samme. Ayatollaer liker heller ikke ytringsfrihet. Eller menneskerettigheter.

For alle praktiske formål er dagens Iran et diktatur.

Landets lover håndheves med en grenseløs brutalitet av sikkerhetsstyrker og paramilitære skvadroner – overgrep som er velsignet av den åndelige ledelsen.

Men nå har folk fått nok!

De kraftige protestene mot regimet er inne i sin tredje måned. Især blant Irans unge, utdannede og moderne befolkning øker kravet om endring, og å bli behandlet med respekt.

OSLO: Eksil-iranere markerte sin støtte for det iranske folk, med et bilde av henrettede Majidreza Rahnavard utenfor statsministerens bolig mandag kveld.

Så langt har de gamle menn som utgjør det fundamentalistiske og isolerte presteskapet valgt å møte demonstrantene med det eneste svaret de kjenner: mer vold.

Siden opprøret brøt ut 16. september – en spontan reaksjon på dødsfallet til den 22-årige Masha Amini, som på uforklarlig vis ble frarøvet livet i moralpolitiets varetekt – har mer enn 18 000 demonstranter blitt arrestert.

Over 475 mennesker er drept, og 11 iranere er dømt til døden for å ha deltatt i protestene.

Torsdag ble en ung mann på 23 år, Mohsen Shekari, henrettet ved hengning. Mandag morgen ble det kjent at en annen dødsdømt fange, Majidreza Rahnavard, ble hengt i offentlighet i storbyen Mashhad nordøst i landet. Også han skal være 23, og ifølge iranske menneskerettighets-nettsider var han aktiv utøver innen brytesporten.

I så fall er han en del av et mønster som bør bekymre makthaverne i Teheran.

PROTESTERER: Fra helgens demonstrasjoner i Istanbul mot det iranske preststyret.

Mens demonstrantene i 1979 kunne samles i en antiimperalistisk kamp mot sjahens skrekkvelde, er det lite som forener dagens opprør. Annet enn kravet om mangfold, rettferdighet og respekt.

Protesten er bred. Demonstrantene er ikke først og fremst ideologer og intellektuelle, men idrettsutøvere, musikere, kvinner, etniske minoriteter og vanlig folk.

På idrettsbanen slår kvinnelige atleter ut håret, skuespillere har kastet hijaben og studenter stiller på forelesninger i vestlige klær. Metoden for å styre landet, har vært frykt. Nå er den i ferd med å glippe.

Henrettelsene er Den islamistiske republikkens desperate forsøk på å true opprørerne tilbake i folden. Det vil neppe lykkes. EUs nye sanksjoner er et viktig signal, men det er det iranske folket som sitter med nøkkelen til sin egen frihetskamp.

Regimets eneste mulighet til å slå ned protestene, er å trykke på den store, stygge knappen og erklære befolkningen full krig. Faren for det er til stede.

Da kan ayatollaene vinne dette slaget. Men tape alt.