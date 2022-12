Kommentar

Alle hater Meghan

Shazia Majid

I HARDT VÆR: Hertug og hertuginne av Sussex, prins Harry og Meghan får massiv kritikk etter Netflix-dokumentar. De inngikk en omfattende avtale om flere produksjoner med Netflix i 2020. Avtalen sies å være verdt tilsammen 1 milliard kroner.

Prins Harry og Meghan Markle skulle endelig fortelle sin side av historien. Det kunne knapt gått verre.

«Alle» elsker å hate hertuginne Meghan Markle. Det skulle hun og ektemannen Prins Harry av Storbritannia gjøre noe med. Derfor lagde de en Netflix-dokumentar om det store dramaet livet deres har blitt.

Det skulle de ikke gjort.

For om det er noe som er verre enn en kvinne som ikke kjenner sin plass i hierarkiet, så er det å se henne forsvare sine overtramp.

Når det bare er tre ting verden krever av henne – at hun er pen, at hun er stum og at hun gjør som hun får beskjed om.

På sosiale medier florerer nå emneknaggene hun og Harry ville til livs: Hun er en løgner, hun er avslørt og hun er giftig. «MeghanMarkleIsALier, #MeghanMarkleExposed, #MeghanMarkleIsToxic.

Harry får også passet ettertrykkelig påskrevet – men på langt nær like lidenskapelig som Meghan.

Gjennomgangsmelodien er at hun er for privilegert til å lide og være undertrykket. At hun har frarøvet britene deres prins Harry. Og at hun latterliggjør britene, monarkiet og bare er ute etter penger og oppmerksomhet.

Intet glansbilde

Om dokumentaren var et bestillingsverk for å renvaske ekteparet – er det blitt gjort et spektakulært elendig jobb.

De fremstår nemlig langt fra blankpolerte. De fremstår naive, slik bare rike og privilegerte kan være.

Han fremstår i tillegg traumatisert og vonbroten – som sønn av prinsesse Diana. Ikke rart når man vet hvordan moren levde og døde. I tillegg kommer selvsagt den livslange eksponeringen i den nådeløse britiske tabloidpressen.

Hun på sin side fremstår til tider uinnvidd og enfoldig. Men hun er antagelig også den eneste av de britiske inngifte prinsessene som sto på egne ben, med egen suksessrik karriere før hun traff prins Harry.

Meghan var også en menneskerettighetsaktivist lenge før hun ble kongelig. Hun har blant annet vært FN-ambassadør for kvinners rettigheter.

Men nå, i denne serien, fremstår de begge som hundset. Som stressede dyr i et trangt bur. I dette tilfellet et gyllent bur.

De tre episodene som hittil er publisert er ubehagelige å se på. Her finnes ingen vinnere. Dette er bare trist. For alle parter.

Om dette er teater, så er det en gresk tragedie.

GJORDE NARR: I Netflix-dokumentaren forteller Meghan hvordan hun brukte Google for å lære seg å neie for Dronningen første gang. Hun gjør narr av prosessen. Folk er rasende fordi de mener hun gjør narr av den avdøde Dronning Elisabeth. Dette bildet ble tatt under hyggeligere omstendigheter i juni 2018.

Fryktet for livet

Det har vært rettet legitim kritikk mot misvisende bruk av bilder i serien. Hvor bilder tatt ved andre anledninger er brukt for å illustrere hvordan hertugparet og deres barn er blitt forfulgt av pressen.

Dokumentaren er også kritisert for manglende tilsvar fra den britiske kongefamilien og at den har sterk slagside.

Men det sistnevnte er kvittert ut allerede i innledende minutter av dokumentaren: Dette er parets side av historien.

Det har åpenbart vært helt maktpåliggende for Harry og Meghan å fortelle hvordan de selv opplever situasjonen.

Men hva er situasjonen?

Annet enn at hertugparet sa fra seg titlene og privilegiene i februar 2021 og flyttet til hennes hjemland for godt.

Harry sier at han har fryktet for livet til Meghan og barna. Han orket ikke mer av den britiske tabloidpressen. Og han fikk nok av den massive hetsen mot kona i sosiale medier.

I serien sitter de fortsatt litt sjokkskadet over det som har skjedd.

Hat-maskin

Ekteparet har følt seg hundset av den notoriske tabloidpressen. Harry skal ha bedt familien om hjelp, men ikke fått det.

De kunne ikke hjelpe, for den britiske kongefamilien og tabloidpressen er bundet i et bisart symbiose.

Hvor begge lever av hverandre. De kongelige må holde seg populære i befolkningen, og tabloidene må tjene penger. Dersom de kongelige ikke leverer varene, kan de forvente å bli knust av tabloidene. Det ble prinsesse Diana, og det blir Meghan.

På toppen kommer andre aktører, nemlig de sosiale mediene.

Det finnes dedikerte Youtube-kanaler for Meghan-hets. De hadde ved begynnelsen av året generert en halv milliard visninger og tjent titalls millioner kroner.

Nå, i kjølvannet av Netflix-dokumentaren klinger det vel inn mynt som aldri før.

Tradisjonelle og sosiale medier er blitt beskyldt for å profittere på Meghan-hatet.

Jo mer hårreisende vinklinger om Meghan’s utilstrekkeligheter, dess flere klikk og delinger. Dette engasjementet er igjen blitt kultivert og forsterket gjennom algoritmene til sosiale medier.

I fjor vant hertuginnen en rettssak mot avisen the Mail on Sunday, etter at avisen publiserte deler av et privat brev fra hennes far.

Sosial kontroll

Ekteparet gjør et stort poeng av at hun har hvit far og afroamerikanske mor. At noe av pressedekningen og kritikken har hatt rasistiske undertoner.

Mer enn rase, er det klasse hun er blitt mobbet for i pressen. I sosiale medier har rasismen vært mer uttalt.

Det sentrale i denne debatten er ikke nødvendigvis hvilke hudfarge Markle har. Men at hun og ektemannen er blitt forsøkt kneblet. For ærens skyld.

En hvit kongefamilies ære. Det handler om sømmelighet. Om å oppføre seg verdig. Om å dedikere seg til familien og kongeriket.

Graden av denne sosiale kontrollen kan være annerledes enn det vi vanligvis forbinder med sosial kontroll i innvandrerfamilier, men mekanismene er de samme.

Den britiske kongefamilien er kollektivistisk, den er til tider patriarkalsk – men det er altså Meghan det er noe galt med.

Harry og Markle har valgt friheten. Hans mor valgte å flykte.

Det har sin pris. Det er å miste flokken og privilegiene. Det finnes ingen lindring for slikt. De blør, også de rike og privilegerte.