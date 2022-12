TO KJØNN: – Kjønn hos mennesket, altså biologisk kjønn, er anten-eller, skriv Senterpartiets Jenny Klinge.

Nødvendig debatt om kjønn

Det har kome eit nytt krav for å bli anerkjent som eit godt nok menneske no til dags: At ein fornektar fakta om kjønn og droppar kritiske innvendingar når nokon rotar med sannheita.

JENNY KLINGE, stortingsrepresentant (Sp)

Det vart nyleg rabalder då eg stilte kjendislege Kaveh Rashidi eit spørsmål om temaet kjønn. Debattredaktør i VG, Hans Petter Sjøli, har kritisert meg kraftig for dette i ein kommentar.

Eg spurte slik: «Er det eit krav for å bli lege at ein veit at mennesket har to kjønn og at menneske ikkje kan skifte kjønn?» Forhistoria er at Rashidi i sommar påstod at mange legar har tatt feil om at mennesket har berre to kjønn. Han kom også med ei rekke grovt feilaktige påstandar om meg og mine haldningar.

Eg tar sjølvkritikk på at eg stilte spørsmålet under ei gladnyheit på hans Instagram-konto. Der jubla han over at han skal bli godkjent legespesialist. Eg burde sjølvsagt ha gratulert han. Og eg burde heller ha stilt spørsmålet offentleg.

Legar må kunne diagnostisere og behandle pasientar best mogleg. Dei må vita at mennesket som art har to kjønn og ikkje kan skifte kjønn. Dei må også vita at somme td kan kjenne seg som det motsette kjønn, og følgje opp slike pasientar på ein respektfull og god måte.

Legane må vita at mange slike pasientar fell til ro i sin eigen kropp berre dei får tid på seg. Ein bør unngå unødvendige skadelege fysiske inngrep på friske kroppar.

Rashidi skriv på Instagram at reglane for spesialisering hos legar tillet hans «syn på kjønn». Men dette handlar jo ikkje om syn på kjønn. Det handlar om udiskutable fakta om kjønn og om ein lege skal forhalde seg til vitenskapen.

Den grunnleggande betydninga og forståinga av kjønn har vore ei felles referanseramme. Å behalde denne er avgjerande for ein meiningsfull offentleg samtale. Vi kan respektere folks følelsar og sjølvoppfatning utan å la sjølve kjønnsomgrepet smuldre opp.

Ei omdefinering av kjønn har større konsekvensar enn berre ein rotete debatt. Eit lite døme: Biologiske karar som blir juridiske kvinner kan knuse dei dyktigaste kvinnene på idrettsbanen på grunn av den mannlege fysikken dei trass alt enno har.

Vi bør slå fast at kjønnsbaserte rettar i all hovudsak bør vera knytt til ditt biologiske kjønn, ikkje di kjønnsoppfatning. Vi kan sjølvsagt finne praktiske løysingar der det er mogleg og fornuftig.

«Kjønn er et lite grann mer komplekst begrep nå for tiden», skriv Sjøli. Nei, det er ikkje det. Kjønn er biologi og akkurat det same som for ti og femti år sidan. Men sjølvopplevd kjønn er eit tema som har fått stadig meir plass.

Problemet kjem når folk som Sjøli og Rashidi ikkje klarer å skille mellom desse omgrepa og attpåtil gjer seg sjølv til moralske overdommarar.

No er det på høg tid at vi ryddar opp i språket og begynner å diskutere på ein sannferdig måte. Kjønn hos mennesket, altså biologisk kjønn, er anten-eller. Men personlegheit, følelsar og identitet kring kjønn har sjølvsagt glidande overgangar. Det er ikkje ei krigserklæring mot dette siste om ein held fast på den eigentlege definisjonen av kjønn.

Vi treng eit handterleg språk. «Kjønn» må brukast om det som det faktisk er, og så får vi bruke andre ord for å beskrive andre fenomen, som til dømes identitet.

Professor i evolusjonsbiologi ved UiO, Glenn-Peter Sætre, stadfestar at mine faktaytringar om kjønn er korrekte. Han korrigerer samtidig Rashidi sine. Det at eg oppfattar kjønn på ein korrekt måte, gjer meg ikkje intolerant, hatefull eller håplaus. Eitt kritisk spørsmål stilt på feil plass uten ein gratulasjon først gjer meg heller ikkje til dette.