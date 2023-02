EØS OG ENERGI: – Vi kan ikke bare gjøre ting som før av gammel vane, uten å også gå veien om saklig overbevisning. Hvis det beste er å fortsette som før da må vel argumentene for og mot tåle å bli endevendt også, skriver Hadia Tajik.

Vi må bruke mulighetene innenfor EØS-avtalen

EØS-avtalen innebærer både muligheter og begrensninger for Norge. Hva er det med denne avtalen som gjør at gjør at vi er så redde for å diskutere hvor grensene for den faktisk går? Vi risikerer å gå glipp av mulighetene.

HADIA TAJIK, stortingsrepresentant (Ap)

Jeg er opptatt av at Norge må bruke hele handlingsrommet EØS-avtalen gir oss. Dette er en formulering som ofte misforstås som EØS-motstand.

Men jeg er betalende medlem i Europabevegelsen. Jeg er med andre ord ingen tilhenger av at man skal si opp EØS-avtalen, og blir forferdet av dem som mener at Brexit er et eksempel til etterfølgelse. Britenes uttreden av EU har ført til at helsevesenet står i knestående, et årlig økonomisk tap på størrelse med et norsk statsbudsjett og en økonomi som gjør det dårligere enn Russlands.

Jeg synes ikke det høres spesielt attraktivt ut. I hjemfylket mitt, Rogaland, har vi mange bedrifter som eksporterer til det europeiske markedet. Å lefle med oppsigelse av EØS-avtalen, eller forestillinger om reforhandling, vil sette arbeidsplasser i fare.

Når jeg likevel mener at vi kan, og må, bruke hele handlingsrommet avtalen gir oss, handler det om at alt annet er å abdisere som nasjonale politikere. Jeg tilhører et parti som ønsker markedsregulering, ikke markeder som er helt frie for kontroll. Fordi det sikrer at konkurransen i størst mulig grad foregår på sunne vilkår.

Det er ikke mulig på grunn av EØS-avtalen, fikk jeg høre senest her om dagen, denne gang fra en lobbyaktør fra en interessegruppe som argumenterte mot en skatteinnretning for sektoren sin.

Hvorfor er det ikke mulig? Spurte jeg. Det er konkurransevridende, sa han. Men, kunne jeg svare, den vrir ikke konkurransen mellom norske og utenlandske aktører, den skiller riktignok på størrelse, men ikke opprinnelsessted. Hvorfor mener du det i strid med EØS-avtalen?

Han slo ut med armene og sa at to navngitte advokatfirmaer var uenig med meg. Jeg unnlot å si at det ikke er vanskelig å finne advokatfirmaer som er uenige, det er forretningsmodellen deres.

Det er uansett på siden av poenget med denne kronikken. Poenget er: EØS-avtalen brukes ofte som et rødt flagg, en slags besvergelse som er ment å holde ytterligere motstand unna.

Det opplever jeg også at er tilfellet blant politikere. Det blir ikke så rent sjelden sagt at «Dette er umulig», når det man egentlig mener er at «Dette er skikkelig vanskelig», «Ingen har gjort det før, så vi vet egentlig ikke», eller til og med «Dette er mulig, men ikke så lurt fordi det svekker oss». Bare hvis du er standhaftig og stiller nok spørsmål, kommer du forbi «umulig» og til de reelle svarene som det går an å jobbe politisk med – og være for eller mot.

EØS-regelverket har selvsagt også noen absolutter: Man kan ikke innføre lovregler som forskjellsbehandler på basis av nasjonalitet, slik at norske bedrifter får konkurransefortrinn bare fordi de er norske. Politikere som går opp på talerstolen og lover velgerne en slik forskjellsbehandling serverer dem pent innpakket løgn.

Men i denne absolutte grensen ligger det muligheter til å innføre lovregler som forskjellsbehandler på annet grunnlag enn nasjonalitet.

Krav som stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser er gode eksempler. De er ment å gi konkurransefordeler til bedrifter som driver seriøst og har ordnet lønns- og arbeidsvilkår. Som illustrasjon kan vi se på Rogalandsmodellens krav til byggeprosjekter der det blant annet er krav om HMS-kort som bæres synlig på byggeplassen, bruk av faglærte håndverkere og lærlinger på en konkret andel av prosjektet, tariffavtale og bruken av underleverandører.

Ingen av kravene forskjellsbehandler på om den som leverer inn et anbud har base i Norge, Tyskland eller Litauen, samtidig som de fleste ser at norske bedrifter nok lettere enn mange utenlandske kan innfri kravene som stilles. Dette er helt innafor.

Det er selvsagt mulig å være politisk uenig i om vi trenger slike seriøsitetsmodeller. Men dét er partipolitikk, det er ikke EØS-rett.

Ordfører i Stavanger, og leder av Arbeiderpartiets Energiutvalg, Kari Nessa Nordtun erfarte det samme da hun sa i januar at «vi må våge å utfordre EØS-avtalen og regelverket på strømpolitikken». Hun sa ikke at EØS-avtalen må sies opp eller ødelegges.

Jeg vet at det ikke er noe hun mener heller. Det hun tok opp er behovet for at det fortsatt utøves et politisk håndverk innenfor rammene av EØS-avtalen, som sikrer våre interesser. Det skulle da også bare mangle, og jeg er helt enig med henne i det.

Olje- og energiminister Terje Aasland viser tydelig at det er mulig, når han nylig har lagt frem en egen styringsmekanisme som vil sikre at vi kan holde igjen reservene i vannmagasinene når fyllingsgraden er lav, og på den måte redusere eksporten av kraft.

Handlingsrommet er større i saker som omhandler sikkerhet, siden det er tydelig forankret i EØS-avtalens artikkel 13 som et relevant unntak. Det betyr imidlertid ikke at det er helt umulig å jobbe frem løsninger på andre områder også.

Hvis vi legger til grunn premisset om at konkurransen i det indre markedet skal være «på like vilkår», er det mulig å utfordre påstanden om at vilkårene er like i det europeiske kraftmarkedet i dag. Energipolitiske prioriteringer er i stor grad nasjonale anliggende.

Tyskland og Frankrikes nasjonale beslutninger om å fase ut deler av sin fossile og termiske kraft, før de hadde faset inn mer fornybar kraft, fikk likevel konsekvenser for oss også, særlig da Putin samtidig bestemte seg for å holde igjen på russisk gass. Sluttbrukerprisene settes også ulikt de ulike landene. For eksempel har Danmark i mange sammenhenger høyere sluttbrukerpris, fordi de generelt har høyere avgifter.

Det er derfor fornuftig å gjøre nærmere vurderinger av prisdannelsen, slik regjeringen planlegger å gjøre gjennom et utvalgsarbeid.

For noen uker siden uttalte jeg at det ikke bør være noen automatikk i fornying av utenlandskabler, som den vi har med Danmark, når den går ut om noen få år, men at vi må gjøre en ekte vurdering av kost og nytte. Den danske energiministeren tok raskt til motmæle, og mente at det ikke ville være i Norges interesse å ikke fornye kablene.

Livet har lært meg at hvis forhandlingsmotparten forteller at det beste for deg er å fortsette som før, så kan du i alle fall være trygg på at det er bra for dem.

Jeg tar ikke til orde for å avslutte et nødvendig tverrnasjonalt samarbeid om kraft, men jeg er opptatt av at vi skal gjøre en grundig vurdering av en eventuell søknad om ny anleggskonsesjon, og ikke på ren rutine signere en ny avtale.

Vi kan ikke bare gjøre ting som før av gammel vane, uten å også gå veien om saklig overbevisning. Hvis det beste er å fortsette som før da må vel argumentene for og mot tåle å bli endevendt også.

Også Energikommisjonen som nylig har levert sine anbefalinger påpeker at én mulighet er at «driften av mellomlandsforbindelsene i mindre grad kobles direkte opp mot de daglige prisene på kraftbørsen». Det illustrer at betingelsene for handelen, og på hvilken måte den kan foregå på «like vilkår» absolutt bør tas opp til diskusjon.

Kommisjonen sier også at Stortinget minst hvert annet år må vurdere om landene vi handler med har organisert seg på måter som er til gunst eller ugunst for Norge.

Å ta mer aktivt stilling til dette, vil styrke oppslutningen om EØS-avtalen og det vil styrke kraftpolitikken vår.