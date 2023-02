Kommentar

Dårlig styring i helsevesenet

KNAPP RESSURS: Skal helsevesenet fungere må ansatte brukes riktig. Sykepleiere må slippe å gjøre oppgaver andre kan ta seg av.

Norsk helsevesen er skakkjørt av dårlig styring. Sykepleiere og jordmødre er blitt satt til å servere mat og tømme søppel. Det måtte gå galt til slutt.

Da min mor kom til Norge fra Pakistan i 1973 var Oslo Hospital en av hennes første arbeidsplasser. Hun var ung, ufaglært og kunne ikke et kløyva ord norsk. Likevel serverte hun mat til pasientene på Norges første psykiatriske sykehus.

Omsorgen hun må ha vist trengte ikke så mange ord. For da hun sluttet gråt noen av pasientene. De ble glad i henne, minnes hun i dag.

I fremtiden skal vi tilbake til 1973. Det er det som er hovedbudskapet i helsepersonellkommisjonens rapport.

Helsevesenet skal ikke ansette folk som ikke kan norsk. Men de må bruke sine ansatte langt smartere enn de gjør i dag. Fagfolk må brukes på faget.

Helsefagarbeidere og assistenter må ta over mer av pasientkontakten – og matserveringen. Bare slik unngår vi et fullstendig sammenbrudd i norsk helsevesen.

Hjelpere som forsvant

I dag må jordmødre servere mat, ta blodprøver og utføre kontorarbeid. Enkelte må også vaske ned fødestuen etter fødsel.

I 2019 svarte seks av ti sykepleiere at de daglig utfører oppgaver som ikke er sykepleieroppgaver. 85 prosent svarte at de serverte mat, enda flere svarte at det var deres oppgave å håndtere søppel.

Selv nær halvparten av intensivsykepleierne, som det var skrikende mangel på under pandemien, meldte i fjor at de bruker for mye tid på andre oppgaver.

Det skyldes flere ting. Blant annet at støttefunksjonene ikke har blitt prioritert hverken på sykehusene eller i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er tegn på dårlig politikk, underfinansiering og dårlig ledelse. For resultatet er misbruk av knappe ressurser.

Verst har det vært på sykehusene, de har kvittet seg med 2 400 årsverk hjelpepleiere/helsefagarbeidere siden 2008, viser tall fra SSB.

Til sammenligning har det blitt 10 000 flere årsverk sykepleiere på sykehusene.

Profesjonskampen

At sykepleiere i dag bruker så mye tid på alt annet enn sykepleie kan de også takke seg selv for.

De er blitt beskyldt for å ha skviset ut hjelpepleierne (dagens helsefagarbeidere).

Kampen startet i 1989 gjennom det kontroversielle Loen-vedtaket. Årsmøtet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) vedtok at det i fremtiden skulle være sykepleiere og ikke hjelpepleiere som skulle jobbe med pasientpleie ved sykehusene.

Selv om en utredning den gang viste at sykepleiere og hjelpepleiere brukte cirka like mye av sin tid på direkte pasientpleie.

Sykepleiere mente at behandlingen i fremtiden ville bli for avansert og komplisert til at hjelpepleiere skulle få utføre den.

Hjelpepleiere tolket det som at sykepleierne vil gjøre dem til «godt utdannede hushjelper».

Enden på denne visen er at sykepleiere tidvis er blitt «godt utdannede hushjelper». Det som har skjedd er ikke den enkelte sykepleiers skyld. Det ligger i tillegg langt tilbake i tid. Og det er lett å være etterpåklok.

I dag er Sykepleierforbundet enig i at ikke-sykepleieroppgaver skal overtas av andre yrkesgrupper.

Lite penger, dårlig ledelse

Helsepersonellkommisjonen skriver mye om demografien – men dette handler vel så mye om hvor dårlig Helse-Norge er blitt drevet frem til nå. Med en klar forverring på flere felt etter helsereformen av 2012.

En reform som skulle ruste oss til eldrebølgen, men som har skakkjørt sykehusene og overbelastet kommunene. Samtidig som helsepersonell, leger som sykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere er utslitte og rømmer fra håpløse turnuser, deltidsstillinger og dårlig lønn.

Hvordan er dette mulig når det norske helsevesen har flest leger og sykepleiere per 1000 innbyggere, enn de fleste land vi kan sammenligne oss med?

Likevel klarer vi altfor ofte å ikke gi våre mest sårbare og skrøpelige den verdige og respektfulle behandlingen de har krav på.

De graverende avvikene er symptomet på at man har spart seg til fant.

Det handler både om for lite penger til sykehusene og kommunene over tid, men også om feil prioriteringer fra institusjonenes side. Her må man se på hele helseforetaksmodellen og todelingen mellom sykehus og kommune.

Å jobbe smart

Om dagens helse-Norge er ille, er fremtiden langt verre. Vi får flere eldre, altså flere syke, med stadig færre hender som kan ta seg av dem.

Derfor er det ikke rart helsepersonellkommisjonen frykter fullstendig sammenbrudd om intet skjer.

Men dette er ikke som strømkrisen. Hvor staten kan betale strømstøtte, og ta mesteparten av regningen.

Her må vi alle ta regningen. Alle fra Stortinget, regjeringen til sykehusene, kommuner, sykehus, leger, sykepleiere, jordmødre, assistenter og hver og en av oss.

Det er uunngåelig at det blir mindre helsepersonell per pasient i fremtiden.

Det krever en enorm omstilling. Blant mye annet: Må noen andre enn sykepleiere og jordmødre ta seg av matservering og søppeltømming og nedvasking. Men også sårstell og andre oppgaver som fint kan utføres av helsefagarbeidere.

Skal vi beholde et godt helsevesen må vi først ha realistiske forventninger og dernest innse at det ikke lenger er nok å være rik – det gjelder å drifte smart.