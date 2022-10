Leder

Dette kan de bare fjerne

VIL LA FOLK TA MED MINDRE AVGIFTSFRITT: Denne gangen er det tobakkskvoten som foreslås halvert av regjeringen.

Dagens pakker med tobakk og snus blir for store for reisende, om regjeringen får viljen sin. Det er et skritt på veien.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

For et av forslagene Støre-regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for neste år, er en innstramming i taxfreekvoten.

I dag er det slik at du avgiftsfritt kan ta med deg ulike varer inn i landet. Det er tillatt med 1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl. Pluss 250 gram tobakk eller 200 sigaretter.

Nå foreslår regjeringen å halvere tobakkskvoten. Det betyr at dagens tobakkskartonger i taxfreebutikkene blir for store. Dermed må produsentene tilpasse seg.

Vi mener det er fornuftig med en innstramming i denne handelen, og skulle helst sett at den helt ble kuttet ut, slik flere ulike utvalg har anbefalt.

For hvorfor skal vi opprettholde et system som premierer de hyppigst forretningsreisende på bekostning av den norske statskassen, miljøet og Vinmonopolets eksistens?

For taxfreehandelen subisiderer de som reiser mest. Altså de som har råd til å reise mye, eller som får reiseregningen betalt av arbeidsgiver.

FORESLÅTT AVVIKLET: Flere utvalgt har ment at taxfree-ordningen bør skrotes. EU la ned taxfree i 1999.

Klimamessig er det også helt bakvendt å gi folk ekstra fordeler fordi de velger å reise utenlands.

Ifølge «Norge mot 2025»-utvalget som gikk inn for å fjerne ordningen, har taxfreeordningen «uheldige klima- og miljøeffekter, ved at den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært».

Helsemessig er det også helt tullete å ha en ordning som oppfordre folk til å kjøpe seg mer billig alkohol og tobakk.

Og det at det er billigere på flyplasser, går ut over innenlands handel.

Når ordningen ikke skrotes i sin helhet, synes vi det er et godt skritt på veien å stramme den inn.

Det har den rødgrønne regjeringen også gjort tidligere. Fra 1. januar i år ble muligheten for å bytte inn tobakk i alkohol fjernet. Det var en ordning Solberg-regjeringen innførte i 2014.

Problemet hevdes å være at Avinors drifting av norske flyplasser er avhengig av inntektene av taxfreesalget. Og at det delfinansierer underskuddet ved flere små og mellomstore flyplasser.

Men driftsunderskuddet ved flyplassene må holdes opp mot de reduserte inntektene staten får på tapt moms og avgift.

Bare på å halvere tobakkskvoten anslås det i statsbudsjettet økte inntekter på 800 millioner kroner.

Det er penger det og. Enda mer blir det om man legger ned hele ordningen.