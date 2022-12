Leder

Umusikalsk Ukraina-håndtering

Ukraina ba i juni Norge fjerne toll på ukrainske varer i en ettårsperiode. Støre-regjeringen har fortsatt ikke besvart ukrainernes ønske.

Dagens Næringsliv har i flere artikler omtalt regjeringens unnfallenhet i denne saken.

Avisen skriver at Norge i fjor importerte varer for rundt 700 millioner kroner fra Ukraina. Av dette var varer for bare 40 millioner kroner tollbelagt. Importen av tollvarer fra Ukraina er i hovedsak landbruksvarer og enkelte tekstilvarer uten dokumentert ukrainsk opprinnelse, ifølge Tolletaten.

Allerede i mai suspenderte EU toll på varer fra Ukraina i ett år. EU vurderer å forlenge denne perioden. USA, Canada og Storbritannia har også gitt ukrainerne tollfrihet på flere varer.

Den ukrainske regjeringen ønsker tilsvarende ordninger også med landene som inngår i det såkalte Efta-samarbeidet; Island, Liechtenstein, Sveits og Norge.

Island har alt kommet det hardt prøvede landet i møte. Sveits og Liechtenstein er i gang med prosessen. Bare Norge sitter på gjerdet.

TOLL-TULL: Bare noen dager etter at Ukraina ba Norge om tollfritak, møttes president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Jonas Gahr Støre i dypeste hemmelighet i Ukraina. Men ukrainerne har ennå ikke fått noe svar fra den norske regjeringen om det de ba om.

Både Venstres medlem i Stortingets næringskomité, Alfred Bjørlo, og Høyres utenrikspolitiske talsperson, tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, reagerer skarpt på at «Norge sleper bena etter seg», som Bjørlo uttrykker det.

Søreide mener det «fremstår rart at Norge er så steil». Vi er helt enig. Det er ingen rasjonelle grunner til at Norge unnlater å innfri ukrainernes ønske. Ikke er det snakk om store volumer eller enorme summer heller.

Det dette handler om, er et håndslag til et krigsherjet land med en krigsherjet økonomi. Det handler om å erstatte deler av en handel som er bortfalt på grunn av Russlands folkerettsstridige invasjon. Og det handler om å vise solidaritet i praksis.

En viktig markering av at vi bidrar der vi kan, for å låne Ine Eriksen Søreides ord.

Etter det DN erfarer, skyldes Norges sendrektighet at regjeringspartner Sp er redd for konsekvensene av fritak for toll på ukrainske landbruksvarer. Ikke nå, men når krigen er omme, og at andre land i krise kan komme til å be om det samme.

For regjeringens skyld, og for Norges omdømme, får vi håpe og tro at Ukrainas skjebne og det ukrainske folks ve og vel veier tyngre enn hensynet til norske landbruksinteresser.

Det er for det første ingenting som tilsier at bortfallet av toll på ukrainske varer vil gå ut over norsk landbruk på noe vis. Det umiddelbare tapet dekkes av statskassen.

For det andre er det heller ingenting som tilsier at suspensjon av toll – som er en midlertidig ordning – ikke kan oppheves når krigen er over. Tollfriheten det er snakk om kan tidsbegrenses. Den trenger ikke skape presedens, hvis det er det Senterpartiet frykter.

I lys av den europeiske kritikken av et Norge som beriker seg på energikrisen Ukraina-krigen har skapt, fremstår det mildt sagt umusikalsk at regjeringen heller ikke vil frasi seg toll på ukrainske varer.