Leder

La stå: Ja til lærerstyrte lekser

Tegning: Roar Hagen

Stortinget diskuterer leksenes fremtid. VG mener skolene og lærerne er best skikket til å vurdere hvordan de vil bruke lekser i opplæringen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Kommende uke avsluttes en over fem år lang prosess og behandling av dokumentet på over 700 sider: Ny opplæringslov for grunnskole- og videregående opplæring.

Loven er selve rammeverket for samfunnsoppdraget til norsk skole: Å sikre alle en opplæring med god kvalitet og et trygt læringsmiljø.

Opplæringsloven er utvilsomt en av de viktigste lovsamlingene vi har.

Den regulerer skolehverdagen til om lag 820.000 barn og rundt 95.000 lærere.

Likevel har ordskiftet om loven i media dreid seg mest om elevenes arbeid utenfor selve skoledagen, nemlig leksene.

NEPPE LEKSEHJELP: Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre hviskes i øret av kunnskapsminister og nestleder Tonje Brenna under siste Ap-landsmøte.

Regjeringspartiene Ap og Sp vil gi skoleeierne - det vil si kommuner og fylkeskommuner - anledning til å overstyre skolene om lekser. Slik kan skoleierne for eksempel innføre forsøk med leksefri skole - som det er gjort i Moss. Eller bestemme at alle skoler i en kommune eller fylkeskommune skal ha lekser.

Ytterst til venstre går Rødt og SV inn for leksefri skole - slik Oslos skolebyråd fra SV også ivrer for.

Høyre, Frp og Venstre går på sin side inn for at bruk av lekser som pedagogisk virkemiddel må være opp til fagpersonell på den enkelte skole.

Der er vi enig med de to tidligere kunnskapsministrene Guri Melby (V) og Jan Tore Sanner (H) i at det er skolene og lærerne som vet best.

VAR SKOLESTATSRÅD: Jan Tore Sanner (H) er saksordfører for ny opplæringslov. Tidligere har han også vært kunnskapsminister - som på bildet fra Vollebekk skole.

Lekser er omdiskutert. Å gi elever store mengder hjemmearbeid etter skoletid, kan virke mot sin hensikt - og hemme mer enn å fremme læring.

Derfor har vi mer tro på bruk av treffsikre lekser som følger opp kravene om å gi eleven tilpasset opplæring og som «møter» eleven der denne er i utviklingen.

Så er det viktig at det også står i den nye loven at skolene skal kunne tilby leksehjelp.

For smekkfulle ukeplaner og store mengder komplekse lekser som eleven ikke har fått læring om på forhånd, er nytteløst.

Den tid bør også være forbi med hjemmearbeid som krever stor bistand av foresatte eller søsken som leksehjelpere.

LEKSE-TILHENGER: Skribent og lektor Sanna Saromaa har bakgrunn fra finsk skole. Hun mener lekser er nødvendig også i norsk skole som øving og trening for læring og mestring.

– Det er dumt med lekser for de som ikke skjønner hva man skal gjøre, og fortsatt blir tvunget til å gjøre lekser, skrev ungdomsskoleelev Fredrik August Svendsen på Aftenpostens Si ;D-sider for barn og unge.

– Lekser er kanskje kjipt her og nå, men du kommer til å være takknemlig for det når du tar videre utdanning, skrev vg-elev Farzad Falahatimarvast

Begge har rett om lekser ut fra sine erfaringer tett på skolehverdagen.

Vi tror likevel løsningen er at faglig oppdaterte og bevisste fagfolk på hver enkelt skole fortsatt gir lekser - med mulighet for leksehjelp.

Men leksene bør være tilpasset elevene, satt inn i en pedagogisk sammenheng og forankret i stoff og tidligere undervisning som fremmer læringsutbytte.