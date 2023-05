Kommentar

Fanteri-ordskiftet

RUSS 23: Prinsesse Ingrid Alexandra er russ og avgangselev ved Elvebakken videregående skole i Oslo denne våren og førsommaren.

Bruken av ordet «fanteri» «fanteri» Ap, spøk, uærlegdom/uærlighet, narreri, fusk, svindel, muffensvekker kjensler. Kongehuset skifta det ut med «fjas» i prinsesse Ingrid Alexandra (19) si russehelsing. Forstandar Ervin Kohn (67) vil fjerne bruk av ordet i media. Overreagerer dei?

Det norske språket er i endring.

Folk som høyrer på born og unge, vil legge merke til at engelske ord og uttrykk sklir inn i daglegtalen raskare enn gutungen skiftar caps og boxer (skyggelue/underbukse).

Eller nesten like kjapt som dei får svar frå den digitale roboten AI (artificial intelligence/kunstig intelligens) eller ChatGPT (Generative Pre-Trained transformer/ein førehandstrena tekstgenerator).

Det norske ordskiftet om ord er likevel kanskje mest prega av:

I alle høve den siste øvinga har pågått ei stund.

Den har nok likevel skote fart etter at storsamfunnet har løfta fram både grupper og einkeltpersonar som har opplevd krenking, diskriminering og djup urett frå nettopp storsamfunnet.

Dette vil vi venteleg få tydelege prov på når tidlegare helseminister Dagfinn Høybråten torsdag legg fram Sanning- og forsoningskommisjonen sin rapport.

Der får vi kunnskap om- og sikkert enno ei orsaking for kva som eigentleg hende med samar, kvenar og norskfinnar/skogfinnar i tida med fornorsking.

Det blir truleg ein rapport om både historisk urett, diskriminering, krenking og usynleggjering.

For åtte år sidan kom det ein liknande rapport frå ein kommisjon som tok føre seg korleis taterfolket/romanifolket hadde blitt behandla av norske styresmakter.

FANTERI-MOTSTANDAR: Forstandar og fanteri-motstandar Ervin Kohn.

Dokumentet - gjengitt av NRK - bretta ut ei nær og bekmørk fortid der kvinner av taterfolket - også kalla fantefolk og omreisande - vart steriliserte heilt fram til 1970- og 80-talet - grunna sin minoritetsbakgrunn.

Med eit slikt bakteppe går det an å begripe at nokon kan bli støytt av at at eit ord som fanteri blir nytta i skrift og tale.

Likevel sit ein att med eit inntrykk av at den eldre garde både kva gjeld tater/romanifolk og andre - har eit meir avslappa forhold til å bruke eit ord som fanteri enn noko yngre språkmedvitne og kanskje meir kjenslevare språkbrukarar.

MINORITET: Ervin Kohn overraska nok mange då han sto fram som Sogndal-tilhengar med spesial-kippa på hovudet etter ein sjeldan siger for fotballaget frå Sognefjorden for nokre år sidan.

Ein eldre mann av taterfolket, Holger Gustavsen (79) frå Skogbygda i Odalen, seier til VG at han ikkje legg noko nedsetjande om taterfolk i ordet fanteri.

Han gir det om lag same tyding som fantestrekar, rampestrekar eller gutestrekar: Til dømes born eller ungdom som ringer på hjå naboen og stikk av, også kalla «ringpigg».

Taterfolket sin største organisasjon meiner den tolkinga blir for snill og snever.

I ein samtale med VG seier sekretær Lillan Støen (54) i Taternes landsforening at ho heilt klart finn ordet fanteri krenkande. Ho beskriv det som nedsetjande og kobla til taterfolket eller romanifolket.

Støen er heilt på linje med forstandar Ervin Kohn i Det mosiaske trossamfunn, som meiner fanteri-ordet ikkje treng nyttast i det offentlege ordskiftet.

Språkforskar-veteran Sylfest Lomheim (78) meiner på si side at ordskiftet om fanteriet delvis bygger på ei misforståing.

Han syner til at ordet fant eigentleg tyder blakk, fattigsleg eller pengelaus (som i raka fant).

Men den mangeårige språkprofessoren meiner bestemt at fanteri-ordet ikkje treng leggast på mørkeloftet dersom ikkje fåren er overhengande for at nokon blir støytt av samanhengen ordet blir brukt i.

Eg har stor respekt for Ervin Kohn, som starta fanteri-debatten. I mange år har han vore ein fanebærar mot diskriminering av jødar og andre minoritetar i Norge - også som nestleiar i Antirasistisk senter.

Men i synet på bruken av det nye F-ordet, så meiner eg Kohn er for kategorisk og språkleg kjenslevar.

Det går an å ha antennene ute for om ord ein brukar blir oppfatta nedsetjande eller krenkande i den samanhengen ein brukar ordet.

TATER-TALSKVINNE: Lillan Støen er sekretær i Taternes Landsforening.

Slik vart prinsesse Ingrid Aleksandra brått ein språkleg rollemodell då ho skifta ut ordet i ei russehelsing på Kongehuset si heimeside og Facebook. Kongehuset fann til og med eit betre ord som erstatning - etter reaksjonar på fanteri-ordet.

Men å innføre eit slags språkleg forbod i offentlegheita mot å snakke eller skrive om fanteri, det er å konkludere med at ordet er nedsetjande eller krenkande i seg sjølv.

Der er vi ikkje enno.

Likevel: Det norske språket er som sagt ikkje statisk.

Og kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet skildrar nok eit teikn i tida då ho blir sitert i denne avisa på at det er viktig å hjelpe kvarandre med å bruke eit inkluderande språk.

